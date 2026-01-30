Les Lligues CaixaBank travessen una jornada crucial
Les partides en raspall femení poden deixar al primer equip eliminat mentres que les derrotes en escala i corda limitaran candidats per a semifinals en l'equador de la competició
Les mirades este cap de setmana es dividixen en diversos fronts amb especial protagonisme en la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro. El trinquet de Massalfassar acollirà este divendres des de les 17:30 hores dos partides corresponents a la penúltima jornada de la primera fase de la competició. Ana, Mireia B. i Fanni (Pedreguer-Rolser) podrien assegurar-se la primera plaça si aconseguixen guanyar a Maria, Natalia i Isabel (Rafelbunyol). Tot seguit començarà el duel entre Clara, Amparo i Patri (Beniflà) contra Àngela, Júlia i Mar A. (Tavernes de la Valldigna). Dos equips que guanyant s'assegurarien pràcticament estar en la següent ronda i no jugar-li-la en l'última jornada. Pendent d'estos resultats estaran Myriam, Mar i Laura M. (Alqueria d´Asnar - Hinojosa) que actualment ocupen l'última plaça i que depenent els resultats estarien obligades a puntuar com a mínim el diumenge en el trinquet de Canals. Allí es mesuraran a un dels equips més difícils, el de Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell), que no voldrà esglais i tractarà de tancar la seua presència en la següent ronda.
Lliga CaixaBank d’escala i corda
Les alarmes també comencen a encendre's en la Lliga CaixaBank d’escala i corda amb un divendres decisiu en el trinquet de Vila-real (18:30). Sobretot, en l'equip de José Salvador, Pere i Javi Campos (Pedreguer - Masymas Supermercats). Amb un sol punt, els cuers afronten la quinta jornada contra els líders; Alejandro i Hilari (Montserrat). No puntuar significaria pràcticament dir adeu a les seues opcions d'estar en semifinals, mentres que la parella augmentaria les seues probabilitats d'assegurar-se la classificació. Previ a esta partida, el trinquet acollirà la segona jornada de Vicent i Ulises (Vinalesa) contra Héctor i Morret (Sueca), corresponent a la Lliga de Pro2. Dos equips que estan cridats a lluitar pel títol d'esta competició i que sens dubte obriran el teló amb una partida molt atractiva per als espectadors.
El dissabte continuarà l'acció en el trinquet de Petrer amb doble partida també de les dos categories: Francés i Nacho (Benissa) contra Pere Roc II, Guillermo i Jesús (Benidorm) a les 18:30 hores. A les 16:30 hores obrirà la vesprada l'equip local de Pro2, compost per Peye, Canya i Marc Baber, que buscaran derrotar a un altre dels equips forts de la competició, Abel i Rubén (Moixent). De manera paral·lela, en el trinquet de Xàbia a les 18:00 hores, enfrontament de trios entre Mario, Bueno i Guillem Palau (Meliana) contra Giner, Héctor i Carlos (Murla-La Vall de Laguar). En Pelayo, Salva Palau i Conillet (Orba) desafiaran a un equip que continua invicte, el de Puchol II, Salva i Mañas (Dénia).
Lliga CaixaBank de raspall Pro
En la Lliga CaixaBank de raspall Pro encara es permeten errors però el trinquet Císcar de Piles posarà este divendres sobre les lloses el potencial de quatre equips. En Pro2, Ramón i José (Xeraco) buscaran la segona victòria contra Boronat i Javier (Bicorp), que encara que van començar amb derrota, van aconseguir sumar un valuós punt.
El plat fort arribarà després amb els líders de Pro1. Montaner, Lorja i Bossio (La Llosa de Ranes) s'enfrontaran en la sexta jornada contra Diari i Seve (Castelló). La parella podria despenjar-se en cas de derrota en una jornada que es completarà el cap de setmana amb la partida a la Llosa de Ranes entre Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Barxeta) i Vercher, Brisca i Ricardet (Oliva). I el diumenge a les 11:30 hores a Canals entre Moltó, Murcianet i Terrades (Xeraco) contra Iván, Momparler i Alejandro (Senyera).
