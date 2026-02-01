Lliga Caixabank
Els equips de Puchol, Giner, Francés i Marrahí signen un gran dissabte
Pelayo, Xàbia, Petrer i la Llosa de Ranes van ser els escenaris de la jornada d'ahir
La vesprada va estar marcada per la pilotada rebuda per Guillermo a l'ull després d'un rebot
FEDPIVAL
La Lliga CaixaBank 2026 va celebrar ahir una nova i intensa jornada a les modalitats d'escala i corda i raspall masculí, tant en les categories Pro1 com Pro2. Els trinquets de Pelayo, Xàbia, Petrer i la Llosa de Ranes van acollir les 6 partides programades per a la vesprada del dissabte.
A Pelayo, el duel entre Salva Palau-Conillet (Orba) i Puchol II-Salva-Àlvaro Mañas (Dénia) va resultar prou desigual, ja que el trio es va imposar per un clar 60-25. Els blaus van signar una gran actuació, començant pel jove Àlvaro Mañas i continuant pels veterans Puchol i Salva, mentre que tant Salva Palau com Conillet no tingueren el seu dia en la immensitat de la 'Catedral'.
Al trinquet de Xàbia, l'equip de Giner, Héctor i Carlos (La Vall de Laguar-Murla) també va sumar un solvent triomf, en aquest cas per 60-35, davant Mario, Bueno i Guillem Palau (Meliana), en duel on Giner, el més destacat, es va tornar a mostrar com el de les grans cites davant un trio blau que mantindrà a Mario al rest en substitució de Marc.
D'altra banda, al trinquet de Petrer el que es preveia com una jornada de festa i dos partides amb protagonistes locals (Francés i Peye) va quedar marcada per l'accident que va patir Guillermo al segon joc. Després d'un rebot, la pilota va impactar en el seu ull i el va causar un tall a la parpella, motiu pel qual va el mitger del Puig va haver de deixar la partida.
Així les coses, els seus companys, Pere Roc II i Jesús (Benidorm) decidiren continuar la partida, però la superioritat de Francés i Nacho (Benissa) no va deixar lloc a la sorpresa amb un 60-15 per al de Petrer i el de Beniparrell.
Amb aquests resultats, la classificació continua encapçalada per Alejandro i Hilari (Montserrat), amb 9 punts, tot i que el trio de Puchol II està a només un punt i compta les seues 4 partides per victòries. La formació de Giner és tercera, amb 7 punts, els mateixos que atresoren Francés i Nacho.
Pel que fa a la Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro2, el trinquet 'Abelardo Martínez' de Petrer també va acollir el duel entre Abel-Rubén (Moixent) i Peye-Canya-Marc Barber (Petrer), amb triomf per a la parella -el segon en aquesta Lliga- per 60-45.
RASPALL
El trinquet de la Llosa de Ranes va celebrar les dos partides de raspall jugades ahir. En raspall masculí Pro1, Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Barxeta) no va tindre rival en el trio format per Bonillo, Canari i Ricardet (Oliva).
Cal destacar que, d'aquest trio, només Ricardet és jugador titular, i que tant Vercher com Brisca van causar baixa per aquest duel i les seues absències van estar cobertes pel rest de Sueca i el mitger de Xeraco.
Gràcies a aquest triomf, l'equip de Marrahí s'instal·la en la segona plaça amb 9 punts, els mateixos que Ian i Tonet IV (El Genovés), i a 2 dels líders, Montaner, Lorja i Bossio (La Llosa de Ranes).
Quant a raspall Pro2, la partida prèvia tampoc es va caracteritzar per l'equilibri. L'equip format pels germans Terrades, Alex i Marc (Ondara-Portal de la Marina) es van adjudicar la victòria amb comoditat davant Artal, Rosen i Sales (Sueca) per 25-5.
En aquest cas, es dóna la circumstància de que cap jugador del trio formava part de l'equip original, ja que dels titulars Bonillo havia de jugar a continuació en Pro1 i Ibiza continua lesionat.
HUI, CITA A CANALS
La jornada d'aquest diumenge de la Lliga CaixaBank es concentrarà només al trinquet de Canals, amb dos partides de matí.
A partir de les 10:00 hores, en raspall femení Pro, Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell) s'enfrontaran contra Myriam, Mar i Laura (L'Alqueria d'Asnar-Hinojosa).
Per la seua part, a continuació, en raspall masculí Pro1, Iván, Momparler i Alejandro (Senyera) es veuran les cares contra Moltó, Murcianet i Terrades (Xeraco). En aquest cas, el rest de Barxeta i el punter d'Ondara cobriran l'absència indefinida de Vicent.
