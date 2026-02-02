Els equips de Iván i Victoria eviten problemes a Canals
L’equip de Senyera va guanyar 25-10 a Moltó, Murcianet i Terrades (Ajuntament de Xeraco) i el de Bonrepòs i Mirambell va fer sabatera a Myriam, Mar i Laura M. (Alqueria d´Asnar - Hinojosa)
El trinquet de Canals va centrar este diumenge l'activitat de la Lliga CaixaBank de raspall. Dos partides trampa en la qual hi havia molt en joc per als dos equips que van patir la derrota. La competició femenina va obrir el matí amb un 25-00 per part de Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell). El trio roig va dominar de principi fi a Myriam, Mar i Laura M. (Alqueria d´Asnar - Hinojosa), que continúen com a cueres en la penúltima jornada de la primera fase. Seguixen sense eixir les coses en este equip que només ha aconseguit dos punts en quatre partides i és l'únic que no ha obtingut la victòria. Per part seua, les de Bonrepòs van evitar esglais de cara a l'última jornada sumant dos punts que les situen en segona posició.
Anabel i Marina van firmar una gran actuació per a aconseguir la classificació matemàtica de l'equip en una partida on Victoria no va haver de patir molt arrere. Les de Bonrepòs i Mirambell continuen en fase ascendent des que va arrancar la Lliga mostrant major complicitat. “En la primera jornada ens va costar entrar, acoblar-nos, entendre'ns entre nosaltres, però hem anat parlant per a corregir-ho i ara juguem molt còmodes”, assenyalava la puntera d’Algimia d’Alfara.
La última jornada serà d'infart per a l'equip de l’Alqueria d´Asnar – Hinojosa, que li la jugarà el 6 de febrer contra Maria, Natalia i Isabel (Rafelbunyol). Un enfrontament directe entre els dos equips que es poden quedar fora de la següent fase. La partida se celebrarà a l'Alqueria d'Asnar amb avantatge per a les visitants, que partixen amb quatre punts. Si aconseguixen tres jocs, s'assegurarien estar en la segona ronda. El trio de Mar necessitarà doblegar a les seus rivals si vol continuar en la Lliga CaixaBank.
Raspall masculí
Altre dels equips que està patint, però en la Lliga CaixaBank de raspall masculí Pro1 és el de Xeraco. Després de la valenta decisió de Vicent d'apartar-se dels trinquets per salut mental fins a sentir-se millor per a competir, Murcianet va haver de jugar amb una nova composició d'equip. Moltó en la resta i Terrades en la punta, van acompanyar a Canals al de Castelló. Iván, Momparler i Alejandro (Senyera) van aprofitar la conjuntura per a emportar-se un merescut 25-10 després de prendre una decisió arriscada en la reballada.
La moneda va caure del costat roig i van decidir començar a la resta. “En un trinquet tan llarg, crec que nosaltres estem bé en el resto. Momparler la tira molt bé dalt, Alejandro té molta pegada i jo des de darrere tinc galeria fàcil. Hui ens ha eixit bé, un altre dia pot ser que no triem esta jugada, però en esta partida ha anat rodada”, explicava Iván.
El primer joc va tindre un clar color blau amb un gran Terrades que malgrat jugar el dia anterior en Pro2, va estar encertat per a emportar-se els primers quinzes. Amb una mica més d'incertesa i després d'un colp d'Iván que va impactar en l'estómac de Momparler, els rojos van aconseguir igualar a cinc la partida. Els de Xeraco van arribar a tindre VAL-NET per a posar-se de nou per davant, però la reacció de Momparler enviant diverses a la galeria li va donar mitja victòria als de Senyera.
La partida es va anar al 15-05 amb Murcianet forçant per a retallar distàncies però de manera insuficient. Alejandro es va mostrar molt confiat tancant quinzes davant un Moltó que es defenia fins i tot més del possible i els de Senyera aconseguien els nou punts en la classificació. L'equip de Xeraco continua una jornada més com a cuers amb tres punts.
