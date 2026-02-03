Engegats tots els motors de les Lligues de Llargues i de Palma
La Rectoria, Orba i La Vall de Laguar comencen la Lliga de Llargues amb victòria mentre que en la Lliga de Palma, La Rectoria, repeteix triomf, que també aconsegueixen Tibi A, Sella i Murla.
Aquest cap de setmana ha arrancat la 42 edició de la Lliga de llargues Trofeu Diputació d’Alacant 2026 han la disputa de la primera jornada de la fase regular. S’han celebrat tres de les quatre partides previstes ja que l’enfrontament entre els equips de Parcent i el Campello no es va poder celebrar per la pluja.
En els tres duels celebrats, CPV La Rectoria va poder estrenar-se amb una gran victòria per un marcador de 10 a 3 davant CPV Benidorm. Els de Sanet i Els Negrals comencen amb bon peu la competició i se col·loquen líders per diferència de tanteig.
A més a més, CPV Orba va guanyar fora de casa davant el CPV Sella. Gran triomf dels orbers que es van fer amb els punts després d’aconseguir un tanteig de 3 a 10 i també se situen amb 3 punts al capdavant de la taula classificatòria empatats a tot amb el CPV La Rectoria.
Tercer també amb tres punts, però per darrere perquè la victòria va arribar per un marcador de 10 a 6 és CPV La Vall de Laguar, que va vèncer la seua partida davant CPV Relleu.
La Rectoria repeteix triomf en l’estrena de la Lliga de Palma
La 34ª Lliga de Palma Trofeu Diputació d’Alacant ha començat aquest cap de setmana amb victòries per a les formacions de La Rectoria A, Tibi A, Sella i Murla en Primera. Esta competició comptarà amb 14 jornades de la fase regular.
La Rectoria A, actual campió, va vèncer amb solvència a l’equip de La Vall de Laguar per 10-3. Tibi A es va amidar al seu ‘germà’ de club Tibi B i el va vèncer per un clar 10-1. Pel que fa als sellards, es van veure les cares amb Orba i van guanyar per 10 a 6 i per últim Murla va aconseguir la victòria per 10-5. En aquesta primera jornada, tots els equips que han jugat a casa, han guanyat.
Pel que fa a la classificació, La Rectoria, Tibi A, Sella i Murla sumen 3 punts i van primers. A la pròxima jornada, La Vall de Laguar s’enfrontarà a Murla, Tibi B jugarà contra Sella, Orba disputarà la segona jornada contra La Rectoria i Tibi A s’amidarà a Benidorm.
La Baronia B i Moncada continuen líders en la Lliga d’escala i corda
La 28ª edició de la Lliga d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2026 ja ha celebrat quatre jornades de la fase regular de Primera. Les formacions de La Baronia B, Moncada, La Baronia A, Foios, Manises i Marquesat s’han emportat la victòria en aquesta jornada.
Al grup A, la Baronia B continua sent el líder amb 11 punts. En esta jornada s’ha amidat contra Massamagrell A, tot i que no va ser una partida fàcil va acabar vencent per 45-60. El seu ‘germà’ de club, La Baronia A, va guanyar per un clar 60-10 als torrentins. La formació A continua a 1 punt del primer lloc, i els de l’Horta Sud en cinqué amb 3 punts. De prop, amb 6 punts empatats al tercer lloc amb Massamagrell A, Ovocity Marquesat, va aconseguir el triomf fora de casa contra Faura per 0 a 60.
Pel que fa al grup B, al trinquet de Foios es va viure una de les partides més emocionants de la jornada contra qui fins al moment era líder del grup, Disid Alfara del Patriarca, després de més de dos hores, Foios va acabar imposant-se als alfarers per 60 a 50. L’altra partida del grup B la van disputar Moncada contra Massamagrell B i la van véncer per un fàcil 60-10. Per a finalitzar, Caixa Popular Manises va viure una intensa partida contra Traverauto Riba-roja que va acabar amb un 60-50 per als manisers.
