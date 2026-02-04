Els equips de Seve i Jose Salvador resistixen a Dénia
Jose Salvador, Pere i Monrabal (Pedreguer-Masymas) van salvar VAL-NET amb 55-45 en el marcador. Mentres que Diari i Seve a raspall van trencar un marcador favorable del trio d’Oliva
El trinquet El Rovellet de Dénia va viure dos intenses partides este dimarts de la Lliga CaixaBank de raspall i escala i corda Pro1. En la primera, l'equip de Diari i Seve (Castelló) va arrancar al dau bastant fred i això el va poder aprofitar molt bé el trio d'Oliva, que amb un Ricardet encertat va aconseguir posar el primer joc per als seus en la segona oportunitat. Els blaus estaven sotmetent a la parella que intentava defendre's des de la resta com podia. De manera inesperada, la parella es trobava amb un VAL que va evitar Bonillo amb un servici directe. El de Sueca estava de dolç i amb un altre potent servici li va donar el joc als seus per a augmentar la diferència en el marcador. La partida semblava estava encaminada però Diari i Seve es van anar entonant. Un tamborí de la resta de Quatretonda sumava el primer i la partida va començar a complicar-se per als dos equips.
Un error de Seve enviant-la al corredor va donar un joc molt disputat al trio, que no trobava la manera de tancar-lo. Els de Castelló no van baixar els braços i des del dau van tornar a retallar distàncies (10-15). A partir d'este joc van començar els nervis i les oportunitats en els dos costats. Els rojos van tindre la primera però Ricardet de pilota parada i després Bonillo li donaven la volta a la situació. Seve es va interposar per a frenar als rivals i posar la igualada en el marcador. Els d'Oliva van arribar a tindre VAL per a trencar de nou a la resta però Diari amb un servici directe va refredar la partida. Els de Castelló van acabar tancant el joc per a posar-se de nou per davant i passar a la resta (20-15). Un gran Bonillo al servici va posar a l'equip amb diverses oportunitats d'igualar el marcador però Diari i Seve en la primera que van tindre van aconseguir tancar una partida molt complicada.
La segona partida a Dénia va ser un altre gran espectacle amb moltes opcions i una victòria que semblava estar decidida en el tram final. Jose Salvador, Pere i Monrabal van aprofitar el mínim error del trio de Giner per a agafar dos jocs d'avantatge (30-40). Era un moment molt psicològic i Héctor va aparéixer al rescat amb quinzes resolutius per a iniciar la remuntada que es va anar fins al 50-40.
L'equip de Pedreguer-Masymas semblava estar caient com en partides anteriors però va traure la qualitat de Monrabal, la intensitat de Pere i la persistència de Jose Salvador per a rescatar un VAL-Net quan la partida anava 55-45. Els de Murla-Vall de Laguar no aconseguien de cap manera sumar l'últim joc i mentrestant els blaus li menjaven la moral i els quinzes. Un extraordinari Jose Salvador que va ser de menys a més va acabar donant-li una victòria molt merescuda als seus companys que van ser clau per a no perdre de cara el marcador advers davant un espectacular Giner.
Escala i corda a Riba-roja
Este dimecres la Lliga CaixaBank d’escala i corda es desplaçarà fins al trinquet El Rullo de Riba-roja. Doble partida que arrancarà a les 16:45 hores amb l'enfrontament de Pro2 entre Joan Orts, Muedra II i Óscar (Massalfassar-Agroturia) i Capellino, Javi Campos i Joan Arbona (Ondara-Portal de la Marina). Serà la segona jornada per als dos equips.
La segona partida serà a les 18:30 hores i compta amb novetats en el cartell degut a la lesió de Conillet, que per una fissura es perdrà diverses jornades de Lliga Pro1. Salva Palau estarà acompanyat per Javi en l'equip d'Orba, mentres que Mario serà finalment el resto que suplisca la baixa de Marc durant el que queda de campionat. El de Riba-roja completarà l'equip de Meliana al costat de Bueno i Guillem Palau.
