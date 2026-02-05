L’Alqueria d’Asnar dictarà sentència en raspall femení
Podria donar-se un triple empat de punts entre l'equip local, el de Rafelbunyol i el de Tavernes de la Valldigna després de la seua derrota este dijous a Bellreguard
FEDPIVAL
Este divendres les mirades s'aniran al trinquet de l'Alqueria d'Asnar a les 18.00 hores per a viure l’enfrontament directe entre Myriam, Mar i Laura (Alqueria d’Asnar – Hinojosa) i Maria, Natalia i Isabel (Rafelbunyol). El trio que juga a casa podria forçar un triple desempat a quatre punts si aconseguix guanyar i deixar sense puntuar als seus rivals. Això posaria la classificació a la segona fase de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro en màxima tensiò, perquè dependria de la diferència de tantejos individuals en les partides entre els tres equips empatats i uno es quedarà fora.
Serà una apassionant vesprada de calculadora en esta competició on s'ha complicat tot per a l'equip d'Àngela, Júlia i Mar Alfonso (Tavernes de la Valldigna). El trio va caure este dijous a Bellreguard contra Ana, Mireia B. i Fanni (Pedreguer - Rolser) per sabatera i ara la seua participació en la següent fase corre perill. L'atenció se centrarà en esta partida encara que també tanquen fase els equips de Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell) i el de Clara, Amparo i Patri (Beniflà). Una partida en majúscules entre dos equips que posaran en joc la segona plaça d'esta primera fase.
En la Lliga CaixaBank de raspall masculí Pro1, la batalla estarà en el trinquet Císcar de Piles. Moltó, Murcianet i Terrades (Xeraco) ultimen les seues opcions d'eixir de la sèptima plaça contra el sext classificat, l'equip de Vercher, Brisca i Ricardet (Oliva), que tornarà a comptar amb la baixa del resto local i jugarà en el seu lloc Bonillo. Esta partida arrancarà a les 17.00 hores i després l'enfrontament serà en gran amb dos equips que es disputen el lideratge. Montaner, Lorja i Bossio (Llosa de Ranes) defenen la primera plaça contra Marrahí, Raúl i Marc O. (Barxeta). Dos autèntics candidats al títol després del que han demostrat en esta primera volta i que tornaran a veure's les cares després del recent 15-25 que va tindre lloc el 22 de gener a Canals.
Respecte a la Lliga CaixaBank d’escala i corda, el trinquet de Vilamarxant obrirà la jornada el divendres amb la partida a les 17.00 de Pro2. Héctor i Morret (Sueca) busquen assaltar el lideratge contra un equip necessitat de punts com el de Peye, Canya i Marc B. (Petrer - CPV Petrer). Serà la tercera jornada de cinc per als dos equips. Si la primera promet, la segona és tota una declaració d'intencions pel títol. Puchol II, Salva i A. Mañas (Dénia) tractaran de continuar amb la seua condició d'invictes davant una parella que seguix el ritme amb només un punt menys. Francés i Nacho (Benissa) podrien escalar a la segona plaça mentres que el trio que lidera Puchol té com a objectiu col·locar-se en primera posició esta per fi esta mateixa jornada.
Marc torna als trinquets
Marc de Montserrat, vigent campió de l'Individual, reapareix este 6 de febrer en el trinquet de Vila-real. La maledicció que acompanya al campió del mà a mà en els últims anys va acabar passant factura també a la resta de Montserrat, que des d'agost no ha pogut disputar partides amb regularitat. El jugador optava a jugar la Lliga CaixaBank però les jornades sense jugar que delimita el reglament finalment l'ha deixat fora. No obstant això, Marc tornarà a lluir de roig este divendres a les 18.30 hores acompanyat de Bueno per a fer front a Jose Salvador i Carlos.