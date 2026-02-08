ESCALA I CORDA
Salva Palau i Javi ajusten la Lliga CaixaBank al màxim
L'equip d'Orba guanya a casa contra Giner, Héctor i Carlos (Vall de Laguar-Murla) per 60-35 i deixa als cinc primers classificats en un punt
El cap de setmana ha capgirat la classificació de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1. La victòria de Salva Palau i Javi (Orba) com a locals davant Giner, Héctor i Carlos (Vall de Laguar - Murla) per 60-35 ha deixat una futura classificació per a semifinals molt ajustada. Francés i Nacho (Benissa) lideren empatats a nou punts amb Puchol II, Salva i A. Mañas (Dénia). Amb una jornada menys, però amb els mateixos punts, Alejandro i Hilari (Montserrat) han perdut la primera plaça. Mentres que la partida disputada en el trinquet d'Orba ha deixat com a quart a l'equip de Salva Palau i quint al de Giner amb huit punts.
L'equip d'Orba va donar un colp d'autoritat guanyant a casa una altra partida en la qual no va poder estar Conillet i que va suplir amb moltes garanties Javi. “De moment em toca complir mentres estiga lesionat i espere que es recupere prompte perquè això és circumstancial”, indicava el mitger. El de Massalfassar s'està entenent amb Salva Palau a la perfecció i després d'una gran arrancada de partida (40-20), van aconseguir deixar sense puntuar a un rival directe. “Ens aconseguim anar en el marcador i això ens ha donat avantatge. Este és un trinquet en el qual jo no havia jugat mai i ens costa tancar la partida. Però hem cregut i això fa que al final ens emportem la victòria”, explicava Javi en finalitzar la partida.
Trinquet de Llíria
En la part baixa de la classificació també es jugaven este diumenge les últimes opcions per barallar en les tres jornades que resten de Lliga. Pere Roc II, Jesús i Ulises (Benidorm) van fer els deures en el trinquet de Llíria per a mantindre's amb vida en la competició. Encara que les seues opcions per classificar-se són difícils, la calculadora encara no els ha descartat i tenen tres jornades per davant per a solucionar-ho. Qui s'acomiada ja d'esta edició és l'equip de José Salvador, Pere i Monrabal II (Pedreguer - Masymas), que va caure contra els de Benidorm per 60-20. Una partida sense molt de recorregut que els rojos van guanyar en intensitat amb un Ulises Blasco espectacular. El punter de Vinalesa va ser determinant amb infinitat de quinzes que van portar la seua firma. Els blaus es van veure sobrepassats davant l'eficàcia de Blasco, la constància de Pere Roc II i un Jesús que va tindre un gran pes en la victòria.
“La veritat que hem fet una gran partida. Ulises ha disfrutat molt, ha jugat tranquil i fent molts quinzes. Rodrigo com sempre, molt bé, i jo passant-la, fent el que es podia. També Andreu ha ferit molt i l'equip blau ha patit massa en el dau. Sumem dos puntets més i encara tenim tres jornades per davant”.
Tonet IV li guanya la partida a Seve
La Lliga CaixaBank de raspall masculí Pro1 va tancar la jornada del diumenge amb un espectacular enfrontament entre Ian i Tonet IV (El Genovés) contra Diari i Seve (Castelló). El trinquet de Bellreguard va acollir una vibrant partida que van començar els rojos al dau. Amb molta igualtat per als dos, el marcador es va anar fins al 10-10. Ian es va encarregar de prendre avantatge amb el seu servici i després des de la resta un estel·lar Tonet IV va acabar guanyant-li la batalla als de Castelló, que van cedir un joc clau. Amb el 20-10, els rojos passaven novament al dau i es feien amb una important victòria (25-10) que els col·loca com a primers i deixen en quinta posició a l'equip de Seve.
