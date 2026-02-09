La Rectoria se manté al capdavant de les Lligues de llargues i Palma
L’equip de Sanet i Els Negrals compta les seues dos partides en cada lliga per victòria. A la Lliga de llargues, CPV Orba també suma dos triomfs mentre que a la Lliga de palma, és el CPV Tibi A qui també té sis punts
FEDPIVAL
Ja tenim en marxa la 42 edició de la Lliga de llargues Trofeu Diputació d’Alacant 2026. Aquest cap de setmana ha celebrat la seua segona jornada de la fase regular en Primera. Després de dos enfrontaments dels 14 que tindrà la fase regular, trobem dos líders destacats: CPV La Rectoria i CPV Orba.
Els de Sanet i Els Negrals han iniciat la fase regular amb dos victòria contundents, l’última per 10 a 1 davant CPV Parcent, que s’estrenava en la competició després d’haver d’ajornar la partida inaugural.
A més a més, CPV Orba va obtenir també el segon triomf clar, en aquest cas va ser davant CPV El Campello, l’altre equip que s’estrenava aquest cap de setmana, i ho va aconseguir per 10 a 4. Orbers i saneters que comanden la classificació amb 6 punts.
Amb un menys, encara que també amb dos triomfs, està situat CPV La Vall de Laguar, que també va vèncer aquest cap de setmana. Ho va fer fora de casa davant el CPV Sella a aquí van guanyar per un ajustat 7 a 10. Dos punts per als guarers i un per als sellards, que estrenen caseller i se situen cinquens amb un punt.
Amb tres punts després de la victòria assolida aquest cap de setmana se col·loca el CPV Benidorm, que va guanyar 4 a 10 al carrer de Relleu i, després de començar amb derrota, suma el seu primer triomf per a estar en la zona mitjana de la taula classificatòria.
Lliga de Palma
Així mateix, la 34a Lliga de Palma Trofeu Diputació d’Alacant ha celebrat aquest cap de setmana la seua segona jornada, amb La Rectoria i Tibi A consolidant-se al capdavant de la classificació després de sumar la seua segona victòria consecutiva en les dos primeres jornades.
CPV La Rectoria va demostrar de nou el seu potencial imposant-se amb autoritat al CPV Orba per un tanteig de 10 a 4. Per la seua banda, el CPV Tibi A també va resoldre amb claredat el seu enfrontament davant el CPV Benidorm, al qual va vèncer per 10 a 3.
A més, CPV Tibi B es va fer amb la victòria contra el CPV Sella per 10 a 2, mentre que el duel més igualat de la jornada es va viure entre el CPV La Vall de Laguar i el JVRC El Nel de Murla, amb triomf per als locals per 10 a 7 i repartiment de punts.
Després d’aquesta segona jornada, la classificació queda encapçalada per CPV La Rectoria i CPV Tibi A, amb 6 punts cadascun. En tercera posició es troba el JVRC El Nel de Murla amb 4 punts, seguit del CPV Tibi B i el CPV Sella, amb 3 punts. Tanquen la taula el CPV La Vall de Laguar amb els 2 punts aconseguits aquesta jornada i CPV Orba i CPV Benidorm, encara sense estrenar el seu caseller de punts.
Montserrat B i Foios se jugaran el liderat en l’últim duel de la Copa d’Hivern
Aquest cap de setmana ha conclós la fase regular de la 7ª edició de la Copa Hivern de galotxa a excepció d’una partida que ha quedat per disputar. Després de les cinc partides, Lanzadera Montserrat A és líder amb 11 punts, un més que Lanzadera Montserrat B i tres més que Laborfis Val i 30 Foios, als quals els resta un enfrontament directe.
Com que els quatre primers equips passen a unes semifinals que se juguen només a una partida, el resultat de la partida servirà per a dilucidar els encreuaments de ‘semis’. Pel moment, Lanzadera Montserrat A s’amidaria per un lloc en la final al Laborfis Val i 30 Foios mentre que Lanzadera Montserrat B i CPV Albuixech lluitarien per l’altra plaça, però tot pot canviar en la partida ajornada, que se celebrarà el pròxim 14 de febrer.
En la cinquena jornada, Lanzadera Montserrat B va vèncer ‘sabatera’ davant Carlink Albalat dels Sorells, CPV Faura va caure a casa per 15 a 70 amb Laborfis Val i 30 Foios i CPV Albuixech A va guanyar per un ample 70 a 0 a Lanzadera Montserrat A.
Pasqual manté la imbatibilitat al 4 i mig de frontó
Aquest cap de setmana s’ha disputat la quarta jornada de la fase regular de l’onzé Campionat Autonòmic Individual de la modalitat de frontó al 4 i mig en Primera Trofeu Diputació de València 2026.
En el primer dels enfrontaments, Jokin CPV Quart de Poblet va aconseguir una important victòria davant Ferran CPV Castelló per 32 a 20, un resultat que permet al pilotari de Quart de Poblet continuar en la lluita per les primeres posicions de la classificació amb 9 punts.
En l’altra partida de la jornada, Pasqual CPV Racó de la Pobla de Vallbona va tornar a demostrar el seu gran moment de forma superant Manuel CPV Quart de Poblet per 21 a 32. Amb aquest nou triomf, Pasqual manté la condició d’invicte i reforça el seu lideratge al campionat.
La cinquena jornada marca diferències en la Lliga d’escala i corda
La 28ª edició de la Lliga d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2026 ja ha completat cinc jornades de la fase regular en Primera, una jornada que ha deixat partides intenses i canvis destacats en la classificació dels dos grups.
Al grup A, el CPV La Baronia B va reafirmar el seu bon moment amb una clara victòria a casa davant Lairabas Invers. Faura A per 60 a 25, mantenint-se com un dels equips més sòlids del grup. També va sumar els tres punts el CPV La Baronia A, que es va imposar amb autoritat a Ovocity Marquesat per 15 a 60 en la seua visita a Alfarb. Per la seua banda, Camisolar Massamagrell A va aconseguir un important triomf fora de casa davant el CPV Torrent, a qui va superar per 35 a 60, consolidant-se en la zona alta de la classificació.
Pel que fa al grup B, la jornada va deixar la partida més destacada a Alfara del Patriarca, on Disid Alfara del Patriarca es va imposar per un ajustat 60 a 50 al CPV Moncada en un duel directe entre dos dels equips més forts del grup. A Riba-roja, RK Palanca Fontestad Foios va aconseguir una valuosa victòria a domicili davant Traverauto Riba-roja per 55 a 60, mentre que Camisolar Massamagrell B va superar amb claredat Caixa Popular Manises A per 60 a 25.
- ¿Cuándo se jugará el Rayo Vallecano-Real Oviedo?
- Vinícius se ríe de la derrota del Valencia ante el Real Madrid en Mestalla
- DIRECTO | Habla Carlos Corberán tras la derrota del Valencia ante el Madrid
- Las notas de los jugadores del Valencia CF en la derrota contra el Real Madrid
- CRÓNICA: Mestalla señala a Corberán en la derrota con el Madrid
- Preocupación máxima con Dimitri Foulquier
- El Madrid necesita lo mínimo para vencer a un vergonzoso Valencia
- Arnaut Danjuma: 'El míster se está dejando la vida. Tenemos mejorar la concentración