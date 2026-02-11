Barxeta se col·loca líder de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1 a Oliva
El trio de Marrahí, Raúl i Marc Ortega aconsegueix una sòlida victòria davant l’equip local al trinquet d’Oliva i iguala a 13 punts a la parella d’Ian i Tonet al capdavant de la classificació. En Càrcer, primers triomfs de la segona fase de raspall femení per als trios d’Ana i Victoria.
El trinquet d’Oliva va viure ahir una gran vesprada de pilota amb dos partides de gran nivell de raspall masculí, una de la Lliga CaixaBank de raspall masculí Pro1 i altra de la Lliga CaixaBank de raspall masculí Pro2, la que obria la vesprada.
Gran partida la inicial
Dauera en els primers jocs fins al 10 iguals. Eixe va ser el joc més llarg de la partida i molt disputat, però va caure del costat blau, format per Boronat i Javier (Ajuntament de Bicorp). Els rojos, amb un gran Miquel, jugador local, i un Néstor sempre combatiu, van tornar a igualar a 15 des del rest.
Mateixa història als següents dos jocs on els quatre pilotaris, que van oferir una gran partida, van empatar a 20. L'últim joc va caure del costat de l'equip representant de l’Ajuntament d’Oliva, que s'emporta el triomf en la primera de les dos partides de la jornada.
Segona partida
En la segona partida de la vesprada al trinquet d’Oliva, corresponent a la Lliga CaixaBank de raspall masculí Pro1, el trio de Barxeta, format per Marrahí, Raúl i Marc Ortega, no eixia a especular davant l’equip d’Oliva, integrat per Bonillo, Brisca i Ricardet, i s’anotava tots els jocs amb prou comoditat davant un trio d’Oliva que no va poder fer res per a contrarestar l’ímpetu de l’equip comandat per Marrahí que va com un tir i obté un triomf en partida ‘sabatera’.
Amb els dos punts el trio de Barxeta se col•loca colíder de la Lliga CaixaBank de raspall masculí Pro1 junt la parella del Genovés, integrada per Ian i Tonet IV, amb 13 punts ambdós.
Els trios de Pedreguer i Bonrepòs i Mirambell inicien la segona fase amb bon peu
Després d’una primera fase intensa en la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro, ahir donava inici la segona part del campionat lliguer. Gran partida d'inici de la segona fase la celebrada al trinquet de Càrcer entre els trios de Pedreguer – Rolser, conformat per Ana, Mireia Badia i Fanni, i de Beniflà, integrat per Clara, Amparo i Patri.
La moneda va eixir blava i els primers jocs va estar igualats i es van fer des del rest fins al 10 a 10. Molt bon nivell de les sis pilotàries. L'equip roig, únic equip invicte de la competició, va saber compenetrar-se per a col•locar el 15 a 10 des del dau i, seguidament, el 20 a 10 des del rest.
Les blaves, combatives i amb una Amparo que va ser la millor del seu equip, van fer un joc més per a puntuar però no van poder impedir que el trio de Pedreguer – Rolser tancara la victòria per 25 a 15. L’equip d’Ana, Mireia i Fanni continua líder invicte.
En la segona partida de la vesprada a Càrcer, s’enfrontaven els conjunts de Bonrepòs i Mirambell i de Rafelbunyol. Molt bona partida de les sis jugadores que va tindre bon joc i alternatives.
Les blaves, Maria Enguix, Natalia i Isabel (Ajuntament de Rafelbunyol) se col·locaven amb avantatge 10 per 5, però les roges, comandades per una gran Victoria, molt ben secundada per Anabel i Marina feien tres jocs consecutius per a ficar-se amb dos jocs d’avantatge (20-10).
Va caure un joc més de cada costat, però el triomf va ser per a l’equip de Bonrepòs i Mirambell, que segueix en segona posició en l’inici d’aquesta segona fase de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro i permet al trio de Rafelbunyol sumar un punt més per a tractar d’estar en semifinals.
- Gracias por todo, Corberán… pero hasta aquí
- La multimillonaria Michele Kang centra sus deseos en València
- La noticia que causa terror entre el valencianismo
- David Albelda, convocado con la Selección Española
- Justin De Haas marca su primer gol 'como valencianista'
- El Roig Arena, el talismán para un Valencia Basket que paga un inicio de año frenético
- El Valencia CF oficializa el fichaje de Andreas Pieri, joven talento chipriota para la Academia
- ¿Cuándo se jugará el Rayo Vallecano-Real Oviedo?