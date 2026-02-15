Domini roig a Pelayo, Pedreguer i la Llosa de Ranes
Les 4 partides de la Lliga CaixaBank celebrades ahir van ser clarament dominades pels equips de Dénia, Orba, Vinalesa i Senyera
En escala i corda els equips de Puchol II, Salva Palau i Vicent i en raspall el d'Iván es van emportar el triomf
FEDPIVAL
El trinquet de Pedreguer va acollir aquest dissabte la partida més igualada de les quatre que es jugaren durant la vesprada corresponents a la Lliga CaixaBank.
En escala i corda Pro1, Salva Palau i Javi (Orba) s'asseguraren la victòria en una partida prou disputada contra Pere Roc II, Guillermo i Jesús (Benidorm), un duel que semblava clarament decantat del costat roig però que va mantindre l'emoció fins els últims moments.
La parella va tindre un inici de partida molt encertat i va establir unes diferències a l'electrònic que semblaven encaminar l'enfrontament cap a una resolució ràpida (40-15, 50-25). La reacció blava va acostar al trio fins el 55-50, però els rojos s'apuntaren l'últim joc i s'emportaren un triomf (60-50) que els deixa tercer en la taula.
La partida prèvia, d'escala i corda Pro2, va ser dominada al principi per Vicent i Ulises (Vinalesa), que es van acoblar molt bé al trinquet i agafaren una distància insalvable des de l'inici (45-20) per a Joan Orts, Muedra II i Óscar (Massalfassar).
Tot i el resultat, els jocs van estar molt competits, però la parella de Vinalesa va mostrar un punt més d’energia fins el resultat final de 60-35.
Escala i corda a Pelayo
A Pelayo, la partida d'escala i corda Pro1 no va tindre cap història. L'equip de Puchol II, Salva i Àlvaro Mañas (Dénia) es va imposar per 60-15 a l'equip 'de circumstàncies' format per Alejandro, Morret i Javier Campos (Montserrat).
El mitger de Massamagrell i el punter de Montserrat van ser els encarregats d'acompanyar a Alejandro degut a la Baixa d'Hilari, però el trio de Puchol es va imposar a la 'Catedral' amb molta superioritat i es va embutxacar 2 punts més en el seu compte.
La formació de Dénia totalitza 12 unitats i encapçala la classificació per davant de Francés i Nacho (Benissa), amb 11 punts, encara que amb una partida menys.
RASPALL
Pel que fa a la Lliga CaixaBank de raspall Pro1, la partida jugada a la Llosa de Ranes va tindre una ràpida resolució. El trio d'Iván, Momparler i Alejandro (Senyera) no va donar opció a Bonillo, Brisca i Javier (Oliva) i es va apuntar el triomf per 25-0.
L'equip de la Safor, també afectat per les baixes (Vercher i Ricardet) es va veure dominat pel conjunt d'Iván, què amb aquesta victòria escala fins a la quarta posició i amplia el tall entre els seus tres perseguidors.
Burriana, Benissa i Castelló tanquen el cap de setmana lliguer
Els municipis de Burriana i Benissa acolliran dos importants partides de la recta final de la fase regular de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1. La primera d’elles se jugarà aquest mateix matí, cap a les 11 hores, al trinquet Batiste Viñas de Burriana.
Allà s’amidaran dos equips de la zona baixa de la taula classificatòria. El de Pedreguer – masymas Supermercats, integrat per José Salvador, Pere i Monrabal II, que ja no té opcions d’estar en la següent ronda i jugarà la seua última partida lligueta, i el de Massalfassar – Agroturia, format per Julio Palau, Gimeno i Rubén, que necessita la victòria per a continuar amb opcions d’estar en semifinals.
Ja de vesprada, l’altre duel de la màxima categoria lliguera d’escala i corda, el protagonitzaran els conjunts de Benissa i de Meliana. La parella de Francés i Nacho, que jugarà com a local, al trinquet de Benissa se jugarà el liderat de la competició davant el trio de Mario, Bueno i Guillem Palau, que apuraran les seues opcions de plantar-se en ‘semis’.
Doble sessió de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro al trinquet de Castelló. Segona jornada de la segona fase i duel clau entre els dos primers equips per a obrir la vesprada de pilota. Des de les 16 hores, se viurà el duel entre els trios de de Bonrepòs i Mirambell, integrat per Victoria, Anabel i Marina, i de Pedreguer – Rolser, conformat per Ana, Mireia Badia i Fanni. Un duel amb les espasses en alt que farà gaudir al públic del trinquet de la Ribera Alta.
A continuació, cap a les 17 hores, està programat altre duel de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro entre els conjunts de Beniflà, integrat per Clara, Amparo i Patri, i de Tavernes de la Valldigna, que s’estrena en la segona fase amb Àngela, Júlia i Mar Alfonso com a integrants.