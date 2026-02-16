Ana, Mireia i Fanni tornen a guanyar al trio de Victoria
L'equip de Pedreguer-Rolser es va imposar 25-15 a les de Bonrepòs i Mirambell per a assegurar-se el lideratge. Clara, Amparo i Patri van fer el propi per 25-10 contra el trio de Tavernes de la Valldigna
L'equip de Pedreguer – Rolser va tornar a donar un colp d'autoritat este diumenge en el trinquet de Castelló. Ana, Mireia i Fanni es van assegurar mantindre el lideratge una jornada més amb una gran actuació per a superar a Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell). La seguretat de la resto de Beniparrell al dau es va veure reforçada amb l'encert de Mireia i la capacitat de Fanni per a tancar els quinzes amb un 25-15.
La tensió es va notar amb un primer joc digne d'una final. Les roges van començar al dau però van ser les blaves qui van tindre l'oportunitat d'emportar-se el joc en primera instància. Les roges ho van evitar i van arribar a posar-se a un quinze després d'un servici directe de Victoria. Les de Pedreguer-Rolser també ho van evitar i una extraordinària Mireia va posar al seu equip per davant. Més fàcil ho van tindre amb el servici d'Ana que pràcticament amb dos tretes directes van encarrilar al 0-10.
Les de Bonrepòs i Mirambell van passar de nou al dau amb Marina i Anabel sentint-se molt més còmodes per a retallar distàncies en el marcador (5-10). La de Beniparrell va tornar a donar confiança amb el seu servici tenint pràcticament el joc a les seues mans (5-15). Des de la resta es van fer amb un sorprenent 15-VAL que Victoria va neutralitzar amb el seu servici per a quedar-se de nou a un sol joc (10-15). El guió es va tornar a repetir per a sumar cada equip els dos següents i Fanni es va convertir en gran protagonista amb els quinzes que li van donar la victòria al seu equip.
La segona partida a Castelló també va començar amb Àngela, Júlia i Mar (Tavernes de la Valldigna) trencant des de la resta el servici de Clara, Amparo i Patri (Beniflà). El vent bufava fort i Clara patia per a mantindre el seu servici alt. Les blaves van aprofitar per a prendre avantatge encara que el caràcter d'Amparo va posar de seguida el marcador de nou al seu favor (10-5). Patri va agafar la responsabilitat tancant pràcticament cada quinze mentres les blaves es defenien arrere amb molta fermesa. Àngela contenia molt bé arrere amb les ajudes de Júlia i Mar era l'encarregada d'intentar tancar els pocs que permetien els seus rivals. El desgast en l'equip de Tavernes de la Valldigna es va anar notant en cada joc amb una Júlia que no es trobava còmoda sobre un trinquet poc habitual i un vent que dificultava el joc. Les de Beniflà van acabar emportant-se la victòria de forma merescuda deixant sense puntuar als seus rivals.
Francés i Nacho s'asseguren les semifinals
L'equip de Benissa, compost per Francés i Nacho, va confirmar este diumenge jugant com a local la seua presència en semifinals. Han sigut els primers a assegurar-se la seua presència en la següent ronda de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1 després de la seua victòria per 60-40 sobre Mario, Bueno i Guillem (Meliana).
La parella ho va tindre molt complicat perquè el trio va aguantar fins al 35-35, on els de Benissa van posar una marxa més per a superar una partida que els evita de problemes. Amb este resultat l'equip de Benissa es va col·locar amb 13 punts i en la seua última jornada s'enfrontaran a Salva Palau i Conillet (Orba), que encara no tenen garantit el passe a semifinals. Per part seua, l'equip de Meliana ja no té opcions de barallar en l'última jornada contra l'equip de Massalfassar-Agroturia, que esta setmana també va dir adeu a l'edició 2026 de la Lliga CaixaBank.
