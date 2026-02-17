La sisena jornada marca diferències en la Lliga d’escala i corda
Massamagrell A i Moncada aconsegueixen victòries clau, mentre Disid Alfara té una partida pendent.
Pasqual manté el lideratge en l'Individual de frontó al 4 i mig.
Jornada repleta de partides apassionants a la Lliga de llargues.
La Rectoria i Tibi A mantenen el ple de victòries a la Lliga de Palma.
L'Individual de pilota grossa ja té campions
La 28ª edició de la Lliga d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2026 ha completat la sisena jornada de la fase regular en Primera, amb partides intenses i canvis destacats en la classificació dels dos grups.
En el grup A, Camisolar Massamagrell A va sumar una clara victòria per 60 a 20 davant Lairabas Invers. Faura, consolidant-se en la zona alta de la classificació. També va ser protagonista el CPV La Baronia B, que es va imposar a CPV La Baronia A per 60 a 40 en un duel directe que li permet continuar liderant el grup. CPV Torrent va aconseguir una ajustada victòria davant Ovocity Marquesat per 60 a 50, mentre que la resta d’enfrontaments d’este grup ja havien donat la seua resolució en jornades anteriors.
Pel que fa al grup B, CPV Moncada va obtenir un triomf important per 60 a 35 davant Caixa Popular Manises A, mantenint-se al capdavant de la classificació. RK Palanca Fontestad Foios va superar Camisolar Massamagrell B per 60 a 35, sumant punts valuosos per acostar-se a la zona alta. La partida entre Disid Alfara del Patriarca i Traverauto Riba-roja es va suspendre i queda pendent de disputar-se.
Amb aquests resultats, la competició entra en un moment clau, amb els equips lluitant jornada a jornada per assegurar-se una bona posició de cara a la recta final de la fase regular.
Pròxima jornada
En el grup A, CPV La Baronia A es veurà les cares amb Camisolar Massamagrell A, mentre que Ovocity Marquesat jugarà contra CPV La Baronia B i Faura visitarà CPV Torrent. Destaca especialment el duel entre Ovocity Marquesat i La Baronia B, que pot ser decisiu per al lideratge del grup.
En el grup B, RK Palanca Fontestad Foios s’enfrontarà a CPV Moncada, Traverauto Riba-roja jugarà contra Camisolar Massamagrell B, i Caixa Popular Manises A rebrà Disid Alfara del Patriarca. La partida entre Manises i Disid Alfara pot marcar diferències importants en la zona alta de la classificació.
Pasqual manté el lideratge en l'Individual de frontó al 4 i mig
El de la Pobla va superar a Jokin i completa la primera fase com el més destacat a la màxima categoria
La partida avançada de la cinquena jornada de la fase regular de l’onzé Campionat Autonòmic Individual de frontó al 4 i mig en Primera Cap de Setmana, corresponent al Trofeu Diputació de València 2026, va deixar a Pasqual del CPV Racó de la Pobla com a únic líder de la categoria.
El vallbonenc es va imposar per 32-18 a Jokin, del CPV Quart de Poblet, a la partida disputada a la Pobla de Vallbona i que tanca la fase regular per als dos jugadors.
En els enfrontaments de la quarta jornada, Pasqual i Jokin van guanyar els tres punts en joc.
Jokin es va imposar amb autoritat a Manuel CPV Quart de Poblet per 32 a 15, controlant la partida des dels primers compassos i consolidant-se en la segona posició de la classificació.
Per la seua part, Pasqual va superar Ferran CPV Castelló per 32 a 19, mantenint-se invicte i reforçant el seu lideratge.
El duel entre Ferran i Manuel tancarà aquesta fase regular i donarà pas a les semifinals.
Jornada repleta de partides apassionants a la Lliga de llargues
Aquest cap de setmana s’ha celebrat la tercera jornada de la fase regular en Primera de la 42 edició de la Lliga de llargues Trofeu Diputació d’Alacant 2026. Després de tres jornades continuen destacant com a líders invictes CPV La Rectoria i CPV Orba.
A la Vall de Laguar els visitants van ser els que van aconseguir emportar-se els dos punts en véncer per un ajustadíssim 9 a 10. La Rectoria s’assegurava així continuar compartint el liderat una jornada més, mentres que la Vall de Laguar els seguix de prop amb sis punts.
La segona victòria visitant de la jornada es va donar al Campello on el resultat es donava d’igual manera. Els locals es van quedar a la vora de guanyar els dos punts que va acabar emportant-se Benidorm, amb un altre 9 a 10 per a seguir amb esta jornada tan equilibrada.
Per a continuar compartint liderat i com única victòria local de la jornada, Orba es va imposar davant Relleu per 10 a 8, fent-se amb els 2 punts corresponents. És així com se situen en el més alt de la taula amb 8 punts.
L’enfrontament entre Parcent i Sella va ser posposat i els dos equips estan a l’espera de conéixer la nova data en la qual es disputarà la partida.
La Rectoria i Tibi A mantenen el ple de victòries a la Lliga de Palma
La 34ª Lliga de Palma Trofeu Diputació d’Alacant 2026 ha completat la tercera jornada de la fase regular, amb La Rectoria i Tibi A consolidant-se al capdavant de la classificació després de sumar victòries consecutives. La competició compta amb un total de 14 jornades.
Tibi A va guanyar amb claredat al Orba per 10 a 1, mantenint el ple de victòries i demostrant el seu gran estat de forma. El duel entre La Rectoria i Benidorm no es va poder disputar per l’alerta de vent, quedant pendent.
En la resta d’enfrontaments, La Vall de Laguar va superar Sella per 10 a 4, mentre que Murla va guanyar a Tibi B per 10 a 5, ambdues partides clau per a la zona mitjana de la classificació.
Després d’aquesta jornada, la classificació queda encapçalada per Tibi A amb 9 punts i Murla amb 7 punts. La Rectoria compta amb 6 punts, mentre que La Vall de Laguar suma 5 punts. Tibi B i Sella continuen amb 3 punts cadascun, Orba manté 0 punts i Benidorm té una partida pendent.
L'Individual de pilota grossa ja té campions
El passat diumenge, el trinquet municipal de Palmera va ser l’escenari de les finals del 4t Campionat Autonòmic Individual – Espai Trinquet de Pilota Grossa, amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de la localitat de La Safor.
La categoria Femenina va ser la que va obrir el matinal de pilota grossa. Paula del CPV l’Abdet es va enfrontar davant Elena del CPV La Nucia en una final trepidant (2-1).
A la final Sènior B, amb Jorge del CPV El Genovés i Alex del CPV Castelló de Rugat com a protagonistes, Jorge s’emportà el trofeu Individual de la categoria Sènior B per 2-0.
La categoria Veterans va oferir un bonic duel entre Fabián del CPV La Rectoria i Jan del CPV Murla. La victòria va ser per a Jan del CPV Murla per 2 per cap.
Per a finalitzar la jornada, el plat fort, la final Sènior A entre José Ángel del CPV El Pinós i Dani del CPV La Nucia. Qui millor ho va ser va ser José Ángel que va vèncer la final per 2 cotos per cap davant un Dani del CPV La Nucia que no va baixar els braços en cap moment.
