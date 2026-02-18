Arranquen els Circuits Promeses i Sub-18 Caixa Popular de Rendiment
Les competicions s’allargaran fins a finals del mes d’abril
Durant les pròximes setmanes es disputaran els Circuits “Caixa Popular” de Rendiment en les categories Promeses i Sub-18 de les modalitats d’escala i corda i raspall, competicions que s’allargaran fins a finals del mes d’abril.
Raspall Masculí – V Circuit Promeses i XXII Circuit Sub-18
Pel que fa a les competicions de raspall masculí, la primera a començar serà la V edició del Circuit Promeses, en la qual participaran 8 equips repartits en dos grups. A la fase regular, els dos primers classificats de cada grup accediran a les semifinals.
EQUIPS
Grup A
· Joan Montagud (CPV La Vall) – Moisés Perucho (CPV La Vall)
· Gerard Pérez (CPV Oliva) – Julen Bataller (CPV Oliva) – Xavi Peiró (CPV Oliva)
· Vicent Huet (CPV El Genovés) – Julio Pérez (CPV El Genovés)
· Antonio Domínguez (CPV La Vall) – Gorka Albuixech (CPV La Vall) – Diego Orts (CPV La Vall)
Grup B
· Ferran Puertes (CPV Beniparrell) – Àlex Rodríguez (CPV La Vall)
· Pau Tomàs (CPV El Genovés) – Jairo Guerola (CPV Quatretonda) – Jorge Mestre (CPV Oliva)
· Rafa Margarita (CPV Quatretonda) – José Manuel Coll (CPV La Vall)
· Elies Mahiques (CPV Quatretonda) – Eric García (CPV La Vall) – Emi Peris (CPV Oliva)
La competició s’iniciarà el dimecres 18 de febrer, a partir de les 19:30 horas, al trinquet de La Llosa de Ranes, amb dos partides corresponents al Grup A. Els enfrontaments entre els equips encapçalats per Joan Montagud contra Gerard Pérez i Vicent Huet contra Antonio Domínguez completaran la primera jornada. El dijous de la setmana següent serà el torn del Grup B.
En la categoria Sub-18, que celebra la seua XXII edició, participaran un total de 5 equips en una fase regular de tots contra tots. Els quatre primers classificats accediran a les semifinals.
· David García (CPV El Genovés) – Pablo Llopis (CPV Quatretonda)
· Darío Artal (CPV El Genovés) – José Miguel Sastre (CPV Ondara)
· Toni Rodríguez (CPV La Vall) – Pau Sales (CPV La Vall)
· Andreu Sánchez (CPV Oliva) – Rafa Sanfèlix (CPV Quatretonda) – Carles Morant (CPV Oliva)
· Sergi Sánchez (CPV Oliva) – Marc Pons (CPV Quatretonda)
El trinquet de Piles acollirà la primera jornada el divendres 20 a partir de les 17:00 horas, amb les partides entre Toni Rodríguez contra Andreu Sánchez i, a continuació, Dario Artal contra David García.
La final de la categoria, juntament amb la del Circuit Promeses, es disputarà el dijous 23 d’abril al trinquet de Bellreguard.
Raspall Femení – IV Circuit Promeses i XI Circuit Sub -18
En Raspall Femení, un total de 5 equips lluitaran pel títol del IV Circuit Promeses, en una lliga de totes contra totes on les quatre primeres classificades accediran a les semifinals. Els equips participants seran:
· Gemma Martínez (CPV Carlet Volea) – Aina Balbastre (CPV Oliva) – Ariadna Zamorano (CPV Massamagrell)
· Amaia Viñes (CPV El Genovés) – Leire Perucho (CPV La Vall) – Emina Montagud (CPV El Genovés)
· Leyre Gallego (CPV Massamagrell) – Laura Pericas (CPV El Genovés) – Anna Vanaclocha (CPV Carlet Volea)
· Leire Molla (CPV Bicorp) – Alma Contrí (CPV Ondara) – Erica Cuevas (CPV Alcàsser)
· Martina Martínez (CPV Massamagrell) – Anna Descals (CPV El Genovés) – Alba Aguilar (CPV Guadassuar)
La competició començarà el dimecres 18 de febrer, a partir de les 17:45 horas, al trinquet de Rafelbunyol, amb les partides entre els equips Leyre Gallego contra Amaia Viñes i el de Leire Molla contra Martina Martínez.
El trinquet de La Llosa de Ranes, a partir de les 17.30 horas, acollirà la primera jornada del XI Circuit Sub-18, amb els següents enfrontaments:
· Carla Castellano (CPV El Genovés) – Aroa Ureña (CPV Moixent) contra Núria Martínez (CPV Bicorp) – Sílvia Epifanio (CPV El Genovés)
· Mar Devís (CPV Meliana) – Marta Muedra (CPV Massamagrell) contra Vanessa Cano (CPV Moixent) – Laia Molla (CPV Bicorp)
· Irene Cotolí (CPV Massamagrell) – Paula Vilar (CPV Genovés) contra Uxue Arbona (CPV Ondara) – Laia Navarro (CPV Oliva) – Ana Sánchez (CPV Beniarbeig)
Ambdues categories de Raspall Femení celebraran les seues finals el divendres 24 d'abril, en una seu encara per determinar.
Escala i Corda – III Circuit Promeses i VIII Circuit Sub-18
En la modalitat d'escala i corda, 10 equips participaran en la III edició del Circuit Promeses, repartits en dos grups de cinc equips. Els dos primers classificats de cada grup accediran a la fase final, composta per semifinals i final.
El Grup A disputarà la seua primera jornada el dijous 19 de febrer als trinquets de Petrer i de la Universitat Politècnica de València (UPV). L’equip de Germán Gallego i Jaume Argente (CPV Massamagrell) s’enfrontarà a Gonzalo Marín (CPV Petrer), Rubén de Fez (CPV Meliana) i Marc Vigil (CPV La Nucia) al trinquet “El Genovés” de la UPV, mentre que al trinquet de Petrer es veuran les cares les formacions d’Óscar Tortosa (CPV Petrer) i Àngel Sendra (CPV Ondara) contra Francesc Llorens i Jesús Pérez, els dos del CPV Sella.
L’equip de Bruno Juan i Lucas Vicente (CPV Massamagrell) descansarà en aquesta primera jornada.
El Grup B disputarà la seua primera jornada els dies 23 i 26 de febrer als trinquets de Pedreguer i de la UPV, respectivament. Els equips participants són:
· Rodrigo Devesa (CPV Benissa) – Lluís Toledo (CPV Alfara del Patriarca)
· Jaume Durà (CPV Massamagrell) – Dario Martí (CPV Massamagrell) – Isaac Llueca (CPV La Baronia)
· Joan Garrido (CPV Ondara) – Arnau Mengual (CPV Laguar) – Jose Vigil (CPV La Nucia)
· Iker Gamarra (CPV Beniarbeig) – Iker Riera (CPV Murla)
· Miguel Ruiz (CPV Meliana) – Josep Terol (CPV Marquesat)
Circuit Sub-18
La VIII edició del Circuit Sub-18 comptarà amb 6 equips, que disputaran una fase regular on els quatre primers classificats accediran a la fase final.
· Ferran García (CPV Vila-real) – Joan Estrugo (CPV Benissa) – Mario Peris (CPV La Baronia)
· Àlex Romero (CPV Massamagrell) – Pere Ripoll (CPV Laguar) – Hugo Morales (CPV Massamagrell)
· David Santarrufina (CPV Massamagrell) – Xavi Ferrando (CPV Meliana) – Sergio de Fez (CPV Meliana)
· Saúl Sanz (CPV Moixent) – Xavi Duet (CPV Massalfassar) – Lluís Mateu (CPV Moixent)
· Arnau Mas (CPV Ondara) – Martí Mas (CPV Benissa) – Borja Cárdenas (CPV Agost)
· Joan Nicasio (CPV Massalfassar) – Ulisses Martínez (CPV Pedreguer) – Oriol Sanmartín (CPV Quart de Poblet).
El trinquet de Pelayo acollirà el dijous 19 de febrer, a partir de les 16:30 horas, la primera partida del campionat entre els equips de Ferran García i Àlex Romero. Un dia després, al trinquet de Vilamarxant, jugaran David Santarrufina i Saúl Sanz. Una setmana més tard, al mateix trinquet, es completarà la primera jornada amb la partida restant.
Les finals del Circuit Promeses i del Circuit Sub-18 d’Escala i Corda “Caixa Popular” es disputaran el dijous 30 d’abril al trinquet de Pelayo.
Des de la FPV es vol agrair el suport i la col·laboració de Caixa Popular, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, així com de tots els clubs, tècnics, esportistes i seus que fan possible el desenvolupament d’aquests circuits de rendiment.
