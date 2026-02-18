Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram
FORMACIÓ

Arranquen els Circuits Promeses i Sub-18 Caixa Popular de Rendiment

Les competicions s’allargaran fins a finals del mes d’abril

Darío Artal, del CPV El Genovés.

Darío Artal, del CPV El Genovés. / FEDPIVAL

FEDPIVAL

València

Durant les pròximes setmanes es disputaran els Circuits “Caixa Popular” de Rendiment en les categories Promeses i Sub-18 de les modalitats d’escala i corda i raspall, competicions que s’allargaran fins a finals del mes d’abril.

Raspall Masculí – V Circuit Promeses i XXII Circuit Sub-18

Pel que fa a les competicions de raspall masculí, la primera a començar serà la V edició del Circuit Promeses, en la qual participaran 8 equips repartits en dos grups. A la fase regular, els dos primers classificats de cada grup accediran a les semifinals.

EQUIPS

Grup A

· Joan Montagud (CPV La Vall) – Moisés Perucho (CPV La Vall)

· Gerard Pérez (CPV Oliva) – Julen Bataller (CPV Oliva) – Xavi Peiró (CPV Oliva)

· Vicent Huet (CPV El Genovés) – Julio Pérez (CPV El Genovés)

· Antonio Domínguez (CPV La Vall) – Gorka Albuixech (CPV La Vall) – Diego Orts (CPV La Vall)

Grup B

· Ferran Puertes (CPV Beniparrell) – Àlex Rodríguez (CPV La Vall)

· Pau Tomàs (CPV El Genovés) – Jairo Guerola (CPV Quatretonda) – Jorge Mestre (CPV Oliva)

· Rafa Margarita (CPV Quatretonda) – José Manuel Coll (CPV La Vall)

· Elies Mahiques (CPV Quatretonda) – Eric García (CPV La Vall) – Emi Peris (CPV Oliva)

La competició s’iniciarà el dimecres 18 de febrer, a partir de les 19:30 horas, al trinquet de La Llosa de Ranes, amb dos partides corresponents al Grup A. Els enfrontaments entre els equips encapçalats per Joan Montagud contra Gerard Pérez i Vicent Huet contra Antonio Domínguez completaran la primera jornada. El dijous de la setmana següent serà el torn del Grup B.

En la categoria Sub-18, que celebra la seua XXII edició, participaran un total de 5 equips en una fase regular de tots contra tots. Els quatre primers classificats accediran a les semifinals.

· David García (CPV El Genovés) – Pablo Llopis (CPV Quatretonda)

· Darío Artal (CPV El Genovés) – José Miguel Sastre (CPV Ondara)

· Toni Rodríguez (CPV La Vall) – Pau Sales (CPV La Vall)

· Andreu Sánchez (CPV Oliva) – Rafa Sanfèlix (CPV Quatretonda) – Carles Morant (CPV Oliva)

· Sergi Sánchez (CPV Oliva) – Marc Pons (CPV Quatretonda)

El trinquet de Piles acollirà la primera jornada el divendres 20 a partir de les 17:00 horas, amb les partides entre Toni Rodríguez contra Andreu Sánchez i, a continuació, Dario Artal contra David García.

La final de la categoria, juntament amb la del Circuit Promeses, es disputarà el dijous 23 d’abril al trinquet de Bellreguard.

Raspall Femení – IV Circuit Promeses i XI Circuit Sub -18

En Raspall Femení, un total de 5 equips lluitaran pel títol del IV Circuit Promeses, en una lliga de totes contra totes on les quatre primeres classificades accediran a les semifinals. Els equips participants seran:

· Gemma Martínez (CPV Carlet Volea) – Aina Balbastre (CPV Oliva) – Ariadna Zamorano (CPV Massamagrell)

· Amaia Viñes (CPV El Genovés) – Leire Perucho (CPV La Vall) – Emina Montagud (CPV El Genovés)

· Leyre Gallego (CPV Massamagrell) – Laura Pericas (CPV El Genovés) – Anna Vanaclocha (CPV Carlet Volea)

· Leire Molla (CPV Bicorp) – Alma Contrí (CPV Ondara) – Erica Cuevas (CPV Alcàsser)

· Martina Martínez (CPV Massamagrell) – Anna Descals (CPV El Genovés) – Alba Aguilar (CPV Guadassuar)

La competició començarà el dimecres 18 de febrer, a partir de les 17:45 horas, al trinquet de Rafelbunyol, amb les partides entre els equips Leyre Gallego contra Amaia Viñes i el de Leire Molla contra Martina Martínez.

El trinquet de La Llosa de Ranes, a partir de les 17.30 horas, acollirà la primera jornada del XI Circuit Sub-18, amb els següents enfrontaments:

· Carla Castellano (CPV El Genovés) – Aroa Ureña (CPV Moixent) contra Núria Martínez (CPV Bicorp) – Sílvia Epifanio (CPV El Genovés)

· Mar Devís (CPV Meliana) – Marta Muedra (CPV Massamagrell) contra Vanessa Cano (CPV Moixent) – Laia Molla (CPV Bicorp)

· Irene Cotolí (CPV Massamagrell) – Paula Vilar (CPV Genovés) contra Uxue Arbona (CPV Ondara) – Laia Navarro (CPV Oliva) – Ana Sánchez (CPV Beniarbeig)

Ambdues categories de Raspall Femení celebraran les seues finals el divendres 24 d'abril, en una seu encara per determinar.

Aroa Ureña, del CPV Moixent.

Aroa Ureña, del CPV Moixent. / s

Escala i Corda – III Circuit Promeses i VIII Circuit Sub-18

En la modalitat d'escala i corda, 10 equips participaran en la III edició del Circuit Promeses, repartits en dos grups de cinc equips. Els dos primers classificats de cada grup accediran a la fase final, composta per semifinals i final.

El Grup A disputarà la seua primera jornada el dijous 19 de febrer als trinquets de Petrer i de la Universitat Politècnica de València (UPV). L’equip de Germán Gallego i Jaume Argente (CPV Massamagrell) s’enfrontarà a Gonzalo Marín (CPV Petrer), Rubén de Fez (CPV Meliana) i Marc Vigil (CPV La Nucia) al trinquet “El Genovés” de la UPV, mentre que al trinquet de Petrer es veuran les cares les formacions d’Óscar Tortosa (CPV Petrer) i Àngel Sendra (CPV Ondara) contra Francesc Llorens i Jesús Pérez, els dos del CPV Sella.

L’equip de Bruno Juan i Lucas Vicente (CPV Massamagrell) descansarà en aquesta primera jornada.

El Grup B disputarà la seua primera jornada els dies 23 i 26 de febrer als trinquets de Pedreguer i de la UPV, respectivament. Els equips participants són:

· Rodrigo Devesa (CPV Benissa) – Lluís Toledo (CPV Alfara del Patriarca)

· Jaume Durà (CPV Massamagrell) – Dario Martí (CPV Massamagrell) – Isaac Llueca (CPV La Baronia)

· Joan Garrido (CPV Ondara) – Arnau Mengual (CPV Laguar) – Jose Vigil (CPV La Nucia)

· Iker Gamarra (CPV Beniarbeig) – Iker Riera (CPV Murla)

· Miguel Ruiz (CPV Meliana) – Josep Terol (CPV Marquesat)

Circuit Sub-18

La VIII edició del Circuit Sub-18 comptarà amb 6 equips, que disputaran una fase regular on els quatre primers classificats accediran a la fase final.

· Ferran García (CPV Vila-real) – Joan Estrugo (CPV Benissa) – Mario Peris (CPV La Baronia)

· Àlex Romero (CPV Massamagrell) – Pere Ripoll (CPV Laguar) – Hugo Morales (CPV Massamagrell)

· David Santarrufina (CPV Massamagrell) – Xavi Ferrando (CPV Meliana) – Sergio de Fez (CPV Meliana)

· Saúl Sanz (CPV Moixent) – Xavi Duet (CPV Massalfassar) – Lluís Mateu (CPV Moixent)

· Arnau Mas (CPV Ondara) – Martí Mas (CPV Benissa) – Borja Cárdenas (CPV Agost)

· Joan Nicasio (CPV Massalfassar) – Ulisses Martínez (CPV Pedreguer) – Oriol Sanmartín (CPV Quart de Poblet).

Arnau Mas, del CPV Orba.

Arnau Mas, del CPV Orba. / FEDPIVAL

El trinquet de Pelayo acollirà el dijous 19 de febrer, a partir de les 16:30 horas, la primera partida del campionat entre els equips de Ferran García i Àlex Romero. Un dia després, al trinquet de Vilamarxant, jugaran David Santarrufina i Saúl Sanz. Una setmana més tard, al mateix trinquet, es completarà la primera jornada amb la partida restant.

Les finals del Circuit Promeses i del Circuit Sub-18 d’Escala i Corda “Caixa Popular” es disputaran el dijous 30 d’abril al trinquet de Pelayo.

Des de la FPV es vol agrair el suport i la col·laboració de Caixa Popular, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, així com de tots els clubs, tècnics, esportistes i seus que fan possible el desenvolupament d’aquests circuits de rendiment.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents