Massalfassar va acollir les finals dels Cicles Formatius de Pilota a l'Escola

El Col·legi Los Naranjos de Gandia es va proclamar campió d'aquesta edició per davant de l’IES La Creueta d’Onil, segon, i l’IES Gregori Maians d’Oliva, tercer

Equips participants en les finals de Cicles formatius de Pilota a l'Escola en Massalfassar. / FEDPIVAL

FEDPIVAL

Massalfassar

El trinquet i el carrer de Massalfassar es van engalanar aquest dimecres, 18 de febrer, per a acollir les finals dels Cicles Formatius de Pilota a l'Escola on van participar un total de deu centres educatius de diferents zones de la Comunitat Valenciana.

Els centres educatius que van arribar a les finals van ser l’IES Joan Coromines de Benicarló, l’IES Gregori Maians d’Oliva, el Col·legi IALE de l’Eliana, l’IES La Creueta d’Onil, el Col·legi Los Naranjos de Gandia, l’IES Vallada de Vallada i l’IES Districte Marítim de València.

Un dels finalistes, a punt de raspar una pilota parada. / FEDPIVAL

El matí va començar amb enfrontaments de lligueta per a designar els equips finalistes, que van ser Col·legi Los Naranjos de Gandia, IES La Creueta d’Onil i IES Gregori Maians d’Oliva, però cal destacar que durant tot el campionat van participar en partides de pilota un total de 41 equips de deu instituts diferents amb un total de 134 jugadors i 48 jugadores.

Finalment, l’equip campió va ser del Col·legi Los Naranjos de Gandia mentre que el segon classificat va ser l’IES La Creueta d’Onil i el tercer va finalitzar l’IES Gregori Maians d’Oliva. A més a més, també el Col·legi Los Naranjos de Gandia s’emporta el sorteig del viatge al Museu de la Pilota del Genovés.

Podi de les finals de Cicles formatius de Pilota a l'Escola. / FEDPIVAL

El Col·legi Los Naranjos de Gandia és el nou campió de les finals de Cicles formatius de Pilota a l'Escola 2025-2026. / FEDPIVAL

L'IES La Creueta d'Onil va ser l'equip subcampió. / FEDPIVAL

L'IES Gregori Maians d'Oliva va finalitzar com a tercer classificat. / FEDPIVAL

Cal dir que durant la celebració de les finals van estar presents l’alcalde de Massalfassar, Robert Margaix, el tinent alcalde de la localitat de l’Horta Nord, Higinio Yuste, i Jesús Fontestad, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, que també van fer entrega dels premis i condecoracions als guanyadors, subcampions i tercers classificats.

Un jugador de l'IES La Creueta d'Onil colpeja la pilota. / FEDPIVAL

En març comença la competició de l’ESO de Pilota a l’Escola

Al voltant de 70 centres educatius formaran part del pròxim campionat de Secundària de Pilota a l’Escola on participaran més de 400 equips, amb quasi 300 conjunts masculines i més d'un centenar de formacions femenines.

El campionat, que s’engega en març, ha tingut una fase prèvia interna entre equips dels propis centres i en poques setmanes comencen els enfrontaments entre instituts. En total, jugaran el torneig més de 1000 jugadors i més de 500 jugadores que faran rodar la pilota als centres educatius en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

