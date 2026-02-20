Massalfassar va acollir les finals dels Cicles Formatius de Pilota a l'Escola
El Col·legi Los Naranjos de Gandia es va proclamar campió d'aquesta edició per davant de l’IES La Creueta d’Onil, segon, i l’IES Gregori Maians d’Oliva, tercer
El trinquet i el carrer de Massalfassar es van engalanar aquest dimecres, 18 de febrer, per a acollir les finals dels Cicles Formatius de Pilota a l'Escola on van participar un total de deu centres educatius de diferents zones de la Comunitat Valenciana.
Els centres educatius que van arribar a les finals van ser l’IES Joan Coromines de Benicarló, l’IES Gregori Maians d’Oliva, el Col·legi IALE de l’Eliana, l’IES La Creueta d’Onil, el Col·legi Los Naranjos de Gandia, l’IES Vallada de Vallada i l’IES Districte Marítim de València.
El matí va començar amb enfrontaments de lligueta per a designar els equips finalistes, que van ser Col·legi Los Naranjos de Gandia, IES La Creueta d’Onil i IES Gregori Maians d’Oliva, però cal destacar que durant tot el campionat van participar en partides de pilota un total de 41 equips de deu instituts diferents amb un total de 134 jugadors i 48 jugadores.
Finalment, l’equip campió va ser del Col·legi Los Naranjos de Gandia mentre que el segon classificat va ser l’IES La Creueta d’Onil i el tercer va finalitzar l’IES Gregori Maians d’Oliva. A més a més, també el Col·legi Los Naranjos de Gandia s’emporta el sorteig del viatge al Museu de la Pilota del Genovés.
Cal dir que durant la celebració de les finals van estar presents l’alcalde de Massalfassar, Robert Margaix, el tinent alcalde de la localitat de l’Horta Nord, Higinio Yuste, i Jesús Fontestad, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, que també van fer entrega dels premis i condecoracions als guanyadors, subcampions i tercers classificats.
En març comença la competició de l’ESO de Pilota a l’Escola
Al voltant de 70 centres educatius formaran part del pròxim campionat de Secundària de Pilota a l’Escola on participaran més de 400 equips, amb quasi 300 conjunts masculines i més d'un centenar de formacions femenines.
El campionat, que s’engega en març, ha tingut una fase prèvia interna entre equips dels propis centres i en poques setmanes comencen els enfrontaments entre instituts. En total, jugaran el torneig més de 1000 jugadors i més de 500 jugadores que faran rodar la pilota als centres educatius en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).
