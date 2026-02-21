Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lliga Caixabank

Alejandro i Hilari trauen el bitllet per a semifinals

La parella de Montserrat superà a Benidorm al trinquet de Pedreguer; hui, en Murla, l'equip de Giner se la juga davant el de Puchol II

Ontinyent, de matí, i Castelló, de vesprada, acolliran dobles sessions de raspall masculí i femení

Alejandro i Hilari disputaran les semifinals de la Lliga CaixaBank d'escala i corda.

Alejandro i Hilari disputaran les semifinals de la Lliga CaixaBank d'escala i corda. / FEDPIVAL

FEDPIVAL

València

La Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro1 ja té 3 dels 4 semifinalistes definits. Amb Francés-Nacho (Benissa) i Puchol II-Salva-À. Mañas (Dénia) ja classificats, ahir es va sumar la formació de Montserrat, amb Alejandro i Nacho, gràcies al seu triomf davant Pere Roc II, Guillermo i Jesús (Benidorm) per 60-40.

Giner se la juga hui al 'seu' trinquet.

Giner se la juga hui al 'seu' trinquet. / FEDPIVAL

Amb una gran actuació coral, en especial del recuperat Hilari, la parella va controlar des del primer moment la partida i va mantindre sempre un ampli marge davant el trio, menys encertat.

Amb 11 punts, Alejandro i Hilari s'asseguren la tercera posició, independentment del que succeïsca hui a Murla, on s'enfronten l'equip de Puchol (rival d'Alejandro en semifinals) i el de Giner.

En el duel del matí al trinquet murler, amb les càmeres d'À Punt Mèdia en directe, el trio de Giner-Hèctor-Carlos (Murla-Laguar) es juga totes les seues possibilitats, ja que, en cinquena posició i amb 9 punts, necessita els 2 de la victòria per superar al quart classificat, el conjunt de Salva Palau i Javi (Orba), que en té 10.

A Pelayo, els equips de Julio Palau-Gimeno-Rubén (Massalfassar-Agroturia) i Mario-Bueno-Guillem Palau (Meliana) tancaren la seua participació en aquesta Lliga amb un triomf per als massalfassins també per 60-40.

Amb 8 i 5 punts respectivament, les dos formacions es queden fora de les semifinals després d'una trajectòria irregular on no han pogut comptar amb els seus restos originals, De la Vega i Marc.

RASPALL

El matí de raspall s'obrirà al trinquet d'Ontinyent amb el duel entre Ana-Mireia-Fanni (Pedreguer-Rolser), equip que encapçala la classificació amb 16 punts, i Àngela-Júlia-Mar Alfonso (Tavernes de la Valldigna), cinquena amb 4 punts, en el que es preveu un duel prou desequilibrat.

L'equip de Marrahí lidera la classificació de raspall Pro1.

L'equip de Marrahí lidera la classificació de raspall Pro1. / FEDPIVAL

A continuació, Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Barxeta) es citaran amb Iván, Momparler i Alejandro (Senyera) en el trinquet d'Ontinyent.

El duel té tots els ingredients per resultar atractiu, ja que tot i que el trio de Marrahí és primer i el d'Iván ocupa la quarta posició, només 3 punts separen a les dos formacions, que han de jugar altres dos partides més abans de tancar la primera fase.

El que queda clar és que aquests dos trios, amb el de Montaner-Lorja-Bossio (La Llosa de Ranes) i la parella Ian-Tonet IV (El Genovés) seran els protagonistes de les semifinals.

De vesprada, al trinquet de Castelló (La Ribera Alta), precisamente l'equip de Tonet i Vercher-Brisca-Ricardet (Oliva) es veuran les cares en la tornada de Vercher a la competició després de la seua lesió.

L'equip de la Costera és tercer, amb 14 punts, els mateixos que el conjunt d'Iván-Momparler-Alejandro (Senyera) i molt lluny de la formació de la Safor, que tanca la classificació amb 8 punts i ja no té opcions de passar de ronda.

També a Castelló, a las 17:00 hores, s'enfrontaran els equips de Clara-Amparo-Patri (Beniflà) i Maria-Natalia-Isabel (Rafelbunyol).

Les de la Safor, terceres amb 9 punts, i les de l'Horta Nord, quartes amb 8, es disputen eixa posició de bronze que, de cara a semifinals, les evitaría enfrontar-se contra el primer de la llista, el trio d'Ana, invicte en les 8 partides que ha jugat.

