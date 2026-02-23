Giner, Héctor i Carlos desencadenen el deliri a Murla
El trio va remuntar un 55-45 al trio de Puchol II, Salva i Mañas (Dénia) per a fer-se amb el bitllet a semifinals de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1
L'equip de Giner, Héctor i Carlos (Vall de Laguar-Murla) va arribar al trinquet local amb l'obligació de guanyar en l'última jornada de Lliga CaixaBank a Puchol II, Salva i Àlvaro Mañas (Dénia). Els nervis, la tensió i l'emoció es van fondre en un abarrotat trinquet ‘El Nel’ de Murla. L'últim bitllet a semifinals estava en joc i encara que els de Dénia ja estaven classificats, van honrar la pilota amb una partida extraordinària que es va anar al 55-55. La bogeria es va deslligar en l'escala amb una ferida de Carlos i la posterior volea del punter del Genovés que Puchol II no va poder tornar.
La partida es va desenrotllar amb una igualtat tremenda fins al 40-40. Els rojos prenien la davantera amb el de Vinalesa posant-la en la llotgeta i Giner elevant-se en l'aire tractant de retornar-la sense èxit. Els de Dénia obrien dos jocs de diferència en el marcador però Giner va continuar espentant i amb una pilota parada retallava distàncies (55-50). Amb incertesa també es va donar el quinze que igualava la partida després que l'home bo considerara que la pilota havia donat dos bots abans de pujar a l'escala. Els de Vall de Laguar-Murla igualaven i l'últim joc ja és història d'esta edició del campionat.
“Recorde el primer dia que Héctor em va dir: si l'última partida la tenim en la bombonera a jugárnosla no estaria mal… a partir de la segona partida ja em va dir que no volia jugar-li-la ací, però mira al final ens ha tocat que siga així”, recordava Giner entre riures després d'aconseguir la classificació. I és que els de Vall de Laguar-Murla van jugar espentats per un ambient espectacular en l'escala que els va permetre remuntar per a estar en semifinals.
Doble sorpresa a Ontinyent i Castelló
El trinquet d’Ontinyent va deixar el segon equip eliminat de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro: Àngela, Júlia i Mar Alfonso (Tavernes de la Valldigna). El trio necessitava guanyar per a arribar amb vida a l'última jornada però ni tan sols va poder fer-li un joc al trio d'Ana, Mireia i Fanni. Les de Pedreguer-Rolser van atropellar des de l'inici per 25-00 Mateix resultat el que es va viure a Castelló, amb Clara, Amparo i Patri (Beniflà) fent ‘sabatera’ a Maria, Natalia i Isabel (Rafelbunyol).
En la segona partida al trinquet de la Vall d'Albaida, Iván, Momparler i Alejandro (Senyera) van sorprendre a Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Barxeta) fent tres jocs consecutius. Els blaus havien començat al dau i tenien tot al seu favor. Momparler i Alejandro tenien totalment controlada la situació amb el punter de Bicorp tancant pràcticament cada quinze. A la partida encara li faltava la reacció dels de Barxeta que es van anar agafant amb la potència de Marrahí. Des de la resta retallaven, però Iván respirava amb el 10-20. L'equip de Senyera va haver de patir perquè cada vegada era més complicat sobrepassar a Raúl i Marc. Les tretes de Marrahí eren pràcticament quinze i encara que els blaus es resistien van acabar cedint altres dos jocs consecutius (20-20). El resto d'Ontinyent passava al dau i Alejandro es va encarregar de convertir els dos primers. La partida va estar a les mans de Momparler, clave fent la contra als seus rivals i descarregant dos volees que van posar el 20-25.
Els de Senyera aprofiten la derrota de Ian i Tonet (Genovés) contra Vercher, Brisca i Ricardet (Oliva) per passar-los en la classificació. Oliva donava la sorpresa davant un equip que va començar trencant el dau de Ian. Els blaus es van posar 5-15 però patiren davant una parella que mai dona res per perdut fins guanyar 20-25 en la reaparició de Vercher.
