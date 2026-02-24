La Lliga de raspall dóna el tret d'eixida
Gavarda i Alzira debuten en Primera masculina amb clares victòries contra Bicorp i Aielo de Malferit . En categoria femenina, Beniparrell A, Massamagrell, Dénia, Moixent I Meliana A estrenen la Lliga amb triomf
Este passat dissabte va començar la 43ª Lliga Diputació de València Autonòmica Raspall. La jornada inaugural de la màxima categoria masculina es va viure als carrers de Bicorp i al trinquet d’Alzira.
L’equip de Bicorp no va començar amb bon peu la seua marxa en esta 43ª edició, deixant escapar els 3 punts davant Gavarda per un convincent 15-40. Els locals, vigents campions de la competició, es van veure superats per Gavarda, que se situa com a colíder de la competició després d’esta primera jornada.
Al seu costat en la classificació se situa l’equip de Clínica Agustí Alzira que, de la mateixa forma, va véncer també per un 40-15. Al contrari que en la primera trobada, els d’Alzira sí van aprofitar la seua condició de local davant els d’Aielo de Malferit per a fer-se amb els 3 punts.
L’equip de Genoves, després de descansar en esta primera jornada, es manté a l’espera de debutar en esta 43ª Lliga, de la qual van ser subcampions en la seua anterior edició.
També s'ha posat en marxa la Lliga en les categories femenines. A Primera, Moixent, que defensa títol, va començar amb victòria, fet que també van aconseguir Ajuntament de Beniparell A, CPV Massamagrell, CPV Dénia i Justo Ballester Meliana A.
Al grup A, Ajuntament de Beniparrell A va obrir el campionat amb un triomf 40 per 20 davant CPV Carlet Volea A i se situen en primera posició empatat a tres punts amb el CPV Massamagrell, que es va fer amb el triomf davant CPV El Genovés B per un igualat 40 per 25.
Pel que fa al grup B, Tapizados Calse Moixent Forn Llandete A va conquerir el primer triomf en una partida ‘sabatera’ davant Ondara Confecciones Ortiz. Mateix resultat ell que es va produir amb victòria per al CPV Dénia davant Cooperativa El Progeso Bicorp. L’equip moixentí i el denier lideren la classificació amb 3 punts.
Amb un punt menys se col·loca Justo Ballester Meliana A, que es va dividir els punts amb CPV El Genovés A, a qui va guanyar per 40 a 30. D’aquesta manera les melianeres són terceres i les genovesines, quatres amb un punt.
La Copa d’Hivern de Galotxa 2026 ja té finalistes
Les finals estan previstes per al cap de setmana del 7 i 8 de març a Albuixech
Les partides decisives de la Copa d’Hivern de galotxa Trofeu Diputació de València 2026 se celebraran al Carrer de Pilota d’Albuixech el cap de setmana del 7 i 8 de març, després d’unes semifinals a partida única que han decidit els equips que lluitaran pel títol. Qui guanyava accedia directament a la final, i l’emoció ha sigut màxima en totes les categories.
En la categoria reina, Vaqueta, hi haurà doble presència del club de Montserrat en la final. Lanzadera Montserrat A va superar amb contundència Laborfis Val i 30 Foios per 70-5, mostrant una clara superioritat.
En l’altra semifinal, la partida no va ser tan fàcil per a Lanzadera Montserrat B, ja que van començar igualades les forces amb CPV Albuixech A, però finalment el club de Montserrat es va imposar i va aconseguir el bitllet a la gran final. En imposar-se per 70-45, també va complir els pronòstics de la categoria.
La final serà, per tant, un duel fratricida entre els dos equips de Montserrat el dissabte 7 a les 16:15 hores.
En Primera de curtes, Autos Meliana va aconseguir el bitllet per a la final després de derrotar CPV Faura B per 70-30. Per la seua part, Valrpo Motor Foios va haver de treballar més per superar Caixa Popular Meliana B per 70-50.
Autos Meliana i Valrpo Motor Foios es disputaran el títol de la categoria el diumenge 8 a les 12:30 hores.
En categoria femenina, Justo Ballester Meliana va superar CPV Disid Alfara per 70-50 en una semifinal molt competitiva.
En l’altra, Ovocity Marquesat va imposar-se a CPV Almenara per 70-20, certificant així la seua presència en la final. Pel que fa a la final, es disputarà el diumenge 8 a les 11:00 hores.
A la modalitat en trinquet, Almassora va derrotar Gabriel Luna Massalfassar per 70-55, mentre que Exrumjar Alberic va superar CPV Xúquer GB també per 70-55. Almassora i Alberic es jugaran el títol de la categoria.
L’Individual de Frontó al 4 i Mig arriba al seu moment culminant
Les partides pels 10 títols estan previstes a Alfafar els dies 4,6 i 7 de març
L’Individual de Frontó al 4 i Mig Trofeu Diputació de València 2026 afronta el seu desenllaç amb la disputa de les finals en totes les categories, després de la fase regular i, en alguns casos, de semifinals d’anada i tornada. Les finals estan previstes per al dies 4,6 i 7 de març en Alfafar.
A Primera cap de setmana el primer i segon classificat de la fase regular accedeixen directament a la final. Pasqual CPV Racó de la Pobla de Vallbona ha liderat la fase regular amb 18 punts en 6 partides.
El seu rival en la final serà Jokin de Quart de Poblet, segon classificat de la fase regular amb 12 punts. La gran final es disputarà el dissabte 7 a les 17:00 hores.
Pel que fa a Primera Entre Setmana, també els dos primers de la fase regular es classifiquen directament a la final.
Miguel d’Atzeneta ha completat una fase impecable amb 18 punts. El seu rival en la final serà Juan Carlos Peinado, segon classificat amb 9 punts. La final de Primera Entre Setmana està prevista per al dimecres 4 de març a les 19:30 hores.
A Primera femenina les semifinals s’han jugat a doble partida. Elisa d’Almenara va eliminar Lucia del CPV Alzira després de perdre 29-32 en l’anada però guanyar 32-6 en la tornada.
En l’altra semifinal, Blanca de Montserrat va superar Maria Isabel d’Alzira per 32-27 i 32-23. La final femenina serà entre Elisa i Blanca el dissabte 7 a les 16:00 hores.
Nou líder en solitari en la Lliga de Llargues
Este cap de setmana s’ha celebrat la quarta jornada de la 42 edició de la Lliga de llargues Trofeu Diputació d’Alacant 2026. Després de quatre partides la taula ens deixa amb quatre equips més que assentats en les primeres posicions.
A Sanet i els Negrals es va viure la partida que va definir al nou líder de la taula. Els equips de La Rectoria i Orba s’enfrontaven en un dol per al qual els dos arribaven amb huit punts als seus casellers. Després d’una partida ajustadíssima, els locals es van imposar per 10 a 9 fent-se amb els dos punts que els col·loca com a líders en solitari. Els orbers deixen de compartir el lideratge i se situen com a segons a tan sols un punt després d’esta jornada.
Al carrer de Relleu es va viure una partida renyidíssima en la qual els locals tan sols van poder fer-se amb un punt després de caure també per 9 a 10 davant l’equip de Parcent.
A la Vall de Laguar, es va viure una partida decantada des del principi a favor dels locals. Els guarers es van imposar a l’equip del Campello en una partida que va acabar 10 a 4.
Després d’esta victòria l’equip de la Vall de Laguar s’aprofita del repartiment de punts entre Orba i La Rectoria per a posicionar-se a tan sols un punt del lideratge.
Finalment, Benidorm es va imposar a Sella als locals en un contundent 3 a 10.
Tibi A, Murla, La Rectoria i Sella sumen triomfs a la Lliga de Palma
La quarta jornada de la Lliga de Palma Trofeu Diputació d’Alacant ha deixat clar que alguns dels favorits mantenen el seu ritme imparable en la competició.
Tibi A va aconseguir una victòria ajustada davant La Vall de Laguar per 10 a 6, reafirmant la seua solidesa a casa. De manera destacada, Murla no va donar opcions a CPV Orba, superant-los amb un clar 10 a 0.
També es van sumar els tres punts La Rectoria, que va guanyar a Tibi B per 10 a 7, i Sella, que es va imposar a Benidorm amb un resultat de 10 a 6, consolidant-se entre els equips capdavanters de la lliga.
La pròxima jornada portarà enfrontaments clau per a la classificació: Sella visitarà Relleu, La Vall de Laguar s’enfrontarà a Orba, Parcent rebrà Benidorm, i El Campello A rebrà La Rectoria A, partides que poden marcar la trajectòria dels equips capdavanters i definir les opcions de semifinals.
Amb aquests duels, la competició entra en una fase decisiva i promet molta emoció per als pròxims caps de setmana.
