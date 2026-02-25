El Va de Dona arriba a la X edición
Aquest dimecres es celebra la presentació de 2026 d’aquesta iniciativa per promocionar i visibilitzar la presència de la dona en la pilota. Demà dijous 26, al trinquet Pelayo, es celebraran dos partides de raspall femení professional, mentre que l’acte central tindrà lloc el divendres 27 a la Plaça Manises de València
Aquest dimecres tindrà lloc la presentació, al Complex Esportiu i Cultural Petxina de València, del X ‘Va de Dona!’ de la Federació de Pilota Valenciana, en col·laboració amb l’Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal. Amb aquesta iniciativa, es pretén promocionar i visibilitzar la presència de la dona en el nostre esport.
Activitats i horaris
L’acte central tindrà lloc el pròxim divendres 27 de febrer a la Plaça Manises de València, durant tota la vesprada.
Durant la vesprada, els carrers pròxims al Palau de la Generalitat, el Palau de la Batlia i la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats estaran disponibles per a dones i xiquetes, independentment de la seua edat o nivell de joc, que vulguen jugar a raspall.
Un dia abans de l’acte central, el dijous 26 de febrer, el trinquet Pelayo de València acollirà dos partides corresponents a la Lliga de raspall femení Pro, amb un berenar ‘Va de Dona!’ entre partida i partida.
La primera partida, a les 17:00 hores, enfrontarà a l'equip de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, format per Victoria, Anabel i Marina, contra el de Beniflà, integrat per Clara, Amparo i Patri.
A partir de les 18:30 hores, serà el torn de Maria, Natalia i Isabel, l'equip de Rafelbunyol, contra Àngela, Júlia i Mar Alfonso (Tavernes de la Valldigna).
Entre partida i partida és celebrará un berenar 'Va de Dona' al mateix Trinquet Pelayo.
