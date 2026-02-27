La pilota valenciana toma la plaza de la Diputación en el acto central de la décima edición de ‘Va de Dona!’

La Plaza Manises, donde se encuentra la sede central de la Diputació de València, se ha convertido este viernes en el epicentro de la pilota valenciana. La céntrica plaza ha acogido el acto central de la décima edición de ‘Va de Dona!’, la iniciativa organizada por la Federació de Pilota Valenciana, en la que colabora la propia Diputación, con el objetivo de visibilizar a las mujeres en este deporte, así como fomentar su práctica entre el sector femenino. ‘Va de Dona!’ cuenta también con el apoyo de otras instituciones como el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal, además de la Generalitat Valenciana.

Una plaza convertida en trinquet al aire libre

La plaza Manises y las calles cercanas al Palau de la Generalitat, el Palacio de la Alcaldía y la Basílica de la Virgen de los Desamparados se han llenado de mujeres y niñas de todas las edades y niveles de juego, que han podido practicar el deporte autóctono. Además, en el escenario central, pilotaris profesionales han estado firmando autógrafos. Como se ha hecho en anteriores ediciones, se han entregado los premios anuales Va de Dona, los galardones del Trofeo de raspall profesional y los reconocimientos a los niños y niñas ganadoras del concurso de dibujo.

La gran fiesta de la pilota valenciana se ha completado con la feria de artesanos, talleres de guantes, partidas entre todas las participantes, incluyendo jugadoras profesionales, del programa de Rendimiento de la FPV y del mundo fallero, juegos populares, fotomatón y cámara de 360 grados.

Los niños jugando a pilota / Prensa diputació de València

La Diputación refuerza su apuesta por el deporte autóctono

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha querido estar presente para mostrar su apoyo a una iniciativa como esta porque “gracias a este tipo de acciones se promueve la práctica de la pilota entre las mujeres, algo que consideramos fundamental porque estamos hablando de nuestro deporte autóctono, del de todos los valencianos y, en definitiva, de nuestras señas de identidad. Por todo ello es esencial que las mujeres formen parte de este mundo en plena igualdad con los hombres”. Mompó ha añadido que “la pilota es tradición, sí, pero también es futuro. Y ese futuro será má fuerte, más justo y más nuestro si las mujeres ocupan el lugar que les corresponde en igualdad plena”.

El Pla de Trinquets y nuevas ayudas para escuelas y clubes

La colaboración de la Diputación con esta iniciativa se suma a las numerosas acciones que está llevando a cabo en favor de la pilota durante los últimos años, hasta el punto de convertirse en la institución que más apuesta por el deporte autóctono. Entre estas iniciativas destaca por encima de todas el Pla de Trinquets que, con un presupuesto de 8 millones de euros, está permitiendo la recuperación y modernización de estos espacios emblemáticos para tantos pueblos de la provincia. Al mismo tiempo, la corporación ha reforzado el apoyo a la Federació de Pilota Valenciana.

En este sentido, el presidente Vicent Mompó ha propuesto además subvenciones directas para escuelas y clubes, así como la creación del programa ‘Pilota en el teu poble’ con monitores itinerantes, material deportivo y torneos escolares.