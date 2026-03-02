10 voltes Va de Dona!
Més de 400 persones, majoritàriament xiquetes i xiquets, es donaren cita el divendres en la desena edició de la iniciativa de la FPV per promocionar i visibilitzar la presència de la dona en la pilota. El nostre esport va tornar a omplir el cor de València de persones de totes les edats per gaudir d’una vesprada festiva i lúdica amb multitud d’activitats
El X ‘Va de Dona!’ va batre récords. Més de 400 persones, entre xiquetes, dones i també xiquets i homes, es van donar cita al cor de València, a la Plaça Manises i carrers adjacents, per participar un any més aquesta iniciativa de la Federació de Pilota Valenciana per promocionar i visibilitzar la presència de la dona en el nostre esport, en col·laboració amb l’Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal, a més de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, Caixa Popular, Junta Central Fallera, Trinquet de Pelayo i Ale-hop. Amb aquesta iniciativa, es pretén promocionar i visibilitzar la presència de la dona en el nostre esport.
La jornada va comptar amb la presència del president de la Diputació de València, Vicent Mompó; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; la técnica de Responsabilitat Social Corporativa de Caixa Popular Cristina Pérez; el president de la FPV, Vicent Molines, acompanyat per les vicepresidentes Belén Puchal, Elvira López, Susana Martínez, Susana Serrano i Mamen Santarrufina.
També hi van estar presents les Falleres Majors de València 2026, Carmen Prades i Marta Mercader, que van fer una treta d'honor a les portes del Palau de la Generalitat.
Activitats
La fireta d'artesans, tallers de guants, partides entre totes les participants amb la participació de les jugadores professionals, del programa de Rendiment de la FPV i del món faller, jocs populars o el 'fotomatón' van suposar tota una festa per a les persones que es van donar cita durant la vesprada.
Els carrers pròxims al Palau de la Generalitat, el Palau de la Batlia i la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats van estar disponibles per a dones i xiquetes, independentment de la seua edat o nivell de joc, per jugar a raspall i cridar ben fort "Va de Dona".
A més, a l'escenari central, les pilotàries professionals van signar autògrafs davant de cues de xiquets i xiquetes.
La vetlada es va tancar amb els reconeixements als xiquets i xiquetes guanyadors del II Concurs de Dibuix i el premi anual 'Va de Dona', que enguany va recaure en l'Ajuntament d Rafelbunyol, pel seu suport explícit a la pilota valenciana femenina, d'una banda al club local i l'escola de pilota del municipi, i d'altra banda amb les activitats femenines que han anat acollint i integrant dins de la seua programació esportiva. Rafelbunyol és coneguda com' l’illa del raspall'.
Amb la tradicional foto de família es va tancar aquesta edició número 10 del Va de Dona 2026. Fins l'any que ve! Va de Dona!
