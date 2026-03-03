Els trios de Victoria i Ana jugaran la final de la Lliga
L'equip de Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell) va patir per a guanyar 25-20 a l'equip de Beniflà, mentres que Ana, Mireia i Fanni van superar al de Rafelbunyol (25-10)
La Lliga CaixaBank de raspall femení Pro va conéixer este dilluns als dos equips que lluitaran pel títol el pròxim 8 de març en el trinquet d’Alcàsser. Les eliminatòries en el trinquet de Xeraco van deixar un ajustat 25-20 per al trio de Victoria, Anabel i Marina (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell), que va aconseguir superar a Clara, Amparo i Patri (Ajuntament de Beniflà). Mentres que la segona eliminatòria va acabar caient per a Ana, Mireia B. i Fanni (Ajuntament Pedreguer - Rolser), que es va imposar a Maria E, Natalia i Isabel (Ajuntament de Rafelbunyol) per 25-10.
Els dos equips favorits van complir amb les expectatives de l'inici de competició, però amb molts més problemes dels que podien haver previst. Les de Beniflà van començar al dau amb Clara demostrant que cada any progressa més per a competir a eixe nivell inassolible que té Victoria. Les blaves es van posar per davant en el primer joc però la número u va agafar el ritme de la partida com ja va fer fa uns dies en Pelayo. Anabel i Marina aconseguien doblegar a una combativa Amparo per a posar-se 15-05 en el marcador. La de Moncada no perdia la calma i al costat de Patri reconduïen la situació al 15 iguals. Des de la treta va tornar la seguretat de les dos restes valencianes per a portar a l'últim joc el desenllaç de la semifinal. Amb les de Bonrepòs i Mirambell al resto, el trio va aconseguir trencar el servici de Clara per a aconseguir un patit passe a la final.
La mitgera d’Algimia d’Alfara, Marina, analitzava la partida de semifinals: “Ha sigut una partida molt dura. Ens ha costat entrar. Ens ha costat acabar els quinzes. Comencem molt bé, molt forts, i ens passa el mateix que l'última partida contra elles en Pelayo. Ha arribat un moment de la partida que ens anem a baix les tres, però al final hem pogut acabar els quinzes”.
Encara que amb una poc més de marge, tampoc van tindre una partida còmoda Ana, Mireia B. i Fanni (Pedreguer-Rolser) per a superar la semifinal. L'equip que representa a Rafelbunyol també va començar al dau fent el primer joc i la reacció de les roges no es va fer esperar amb tres jocs consecutius. La partida estava sent pràcticament una repetició del que havia ocorregut una hora abans a Xeraco. Les blaves retallaven de nou distàncies espentades per una extraordinària Natalia que mai renúncia a la victòria (15-10).
El trio roig va aconseguir no eixir-se de la partida fent el següent joc. Amb el 25-10 lluint en el marcador de Xeraco, l'equip de Pedreguer-Rolser es garantia mantindre la ratxa d'invictes per a arribar a la primera final que disputaran Mireia i Fanni.
Francés i Nacho busquen el bitllet de la final a Riba-roja
El trinquet El Rullo de Riba-roja acull este dimarts a les 18:45 oresh la tornada de semifinals entre Francés i Nacho (Benissa) i Giner, Héctor i Carlos (Vall de Laguar-Murla). La parella, amb Javi substituint a Nacho, ja va aconseguir el primer pas a Vilamarxant guanyant per 60-35. Este vegada la partida pot ser decisiva si aconseguixen una nova victòria. El trio de Giner tindrà complicat superar l'eliminatòria en un trinquet que tenen molt poc tocat. No obstant això, els de Vall de Laguar-Murla ja han demostrat en innombrables ocasions que no regalaran res i tractaran de forçar un desempat, que se celebraria el 8 de març a Vila-real.
- Sadiq saca los colores a Ron Gourlay y Miguel Ángel Corona en el Valencia CF
- Unai Núñez, un seguro de vida para el Valencia CF: 'Estoy muy cómodo y creo que se ve reflejado en el campo
- El dato que explica la dimensión de Guido en el Valencia CF
- Parte médico del Valencia CF de Agirrezabala: Viaje de emergencia a Vitoria
- Así acaba el Valencia CF la jornada 26: la lucha por la permanencia, al rojo vivo
- Parte médico de Copete: lesión y tiempo de baja del central del Valencia CF
- Sergi Canós, Cenk, Alberto Marí, Iker Córdoba... ¿qué pasa con los cedidos por el Valencia CF?
- Las notas de los jugadores del Valencia en la victoria contra Osasuna