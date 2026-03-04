Alfafar enceta les finals del 4 i Mig de frontó
La canxa del Centre Instructiu Musical acollirà les 10 partides entre hui, el divendres i el dissabte
L'11é Campionat Individual de Frontó al 4 i Mig Trofeu Diputació de València 2026 afronta des de hui dimecres el seu desenllaç amb la disputa de les finals en les 10 categories, després de la fase regular i, en alguns casos, de semifinals d’anada i tornada. Les finals es celebraran hui dimecres, el divendres 6 i el dissabte 7 de març en el frontó del Centre Instructiu Musical d’Alfafar (CIMA).
Cap de Setmana
En aquesta categoria no s’han disputat semifinals, ja que el primer i segon classificat de la fase regular accedeixen directament a la final.
Pasqual CPV Racó de la Pobla de Vallbona ha liderat la fase regular amb 18 punts en 6 partides, completant un registre impecable de 6 victòries i cap derrota.
El seu rival en la final serà Jokin de Quart de Poblet, segon classificat de la fase regular amb 12 punts. La gran final es disputarà el dissabte 7 a les 17:00 hores.
En Segona tampoc s’han celebrat semifinal. Els finalistes seran dos companys de club, Juanvi i Christian, del CPV Quart de Poblet, que s’enfrontaran el dissabte 7 a les 18:00 hores.
Per la seua part, els jugadors del CPV Moncofa Álvaro i Vicent es jugaran el títol, després d’haver tancat la fase regular en primer i segon lloc respectivament, el dissabte 7 a les 19:00 hores.
Entre Setmana
Miguel d’Atzeneta ha completat una fase impecable amb 18 punts. El seu rival en la final serà Juan Carlos, segon classificat amb 9 punts. La final està prevista per a hui a les 19:30 hores.
En Segona sí que s’han disputat semifinals, ja que hi havia dos grups. Isaac B. i Víctor es disputaran la final hui a les 20:30 hores.
Pel que fa a Tercera, Vicent P. i Edu lluitaran pel títol hui a les 18:30 hores.
Femenina
A Primera, les semifinals s’han jugat a doble partida. Elisa d’Almenara va eliminar Lucia del CPV Alzira després de perdre 29-32 en l’anada però guanyar 32-6 en la tornada.
En l’altra semifinal, Blanca de Montserrat va superar Maria Isabel d’Alzira per 32-27 i 32-23.
La final femenina serà entre Elisa i Blanca el dissabte 7 a les 16:00 hores.
A Segona femenina, Núria i Sonia, del CPV Alfara, disputaran la final el divendres 6 a les 20:30 hores.
Cadet
A les semifinals, els enfrontaments entre Pablo M.F d’Alzira contra Jordi d’Alfara del Patriarca i Pablo M.C. d’Alzira contra Daniel d’Alfara del Patriarca, deixaren els triomfs del primer i l’últim.
Així doncs, Pablo M.F. i Daniel es disputaran el títol el divendres 6 a les 19:30 hores
Infantils
Pel que fa als Infantils, Pau del CPV Alzira i Cristian del CPV Moncofa seran els protagonistes de la partida decisiva. La final serà el divendres a les 18:30 hores.
La Baronia B i Moncada lideren la Lliga d’escala i corda
La Baronia A i Disid Alfara del Patriarca continuen segons de cada grup
La 28ª Lliga d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2026 ha completat la setena jornada de la fase regular amb partides molt disputades que comencen a marcar diferències entre els dos primers i la resta en cadascun dels dos grups.
En el grup A, CPV La Baronia B es va imposar per 60 a 0 davant Ovocity Marquesat ja que no es va poder disputar la partida per lesió a l’equip d’Alfarp. El líder suma tres punts més i ja acumula 20. Així mateix, CPV La Baronia A va superar Camisolar Massamagrell A per 60 a 20, mantenint-se a prop de la primera plaça amb 16 punts.
La partida més disputada del grup va ser entre Lairabas Invers. Faura i CPV Torrent. Els torrentins van aconseguir una victòria ajustada a casa dels faurers per 60 a 55, i es reparteixen els punts.
Pel que fa al grup B, CPV Moncada A continua dominant la classificació després de guanyar 60 a 40 a RK Palanca Fontestad Foios, i ja té 19 punts. Un menys té Disid Alfara del Patriarca, que va guanyar 60 a 30 a Caixa Popular Manises A.
A més a més, Camisolar Massamagrell B va superar per 60 a 55 a Traverauto Riba-roja en un duel molt ajustat, que permet als massamagrellencs ser tercers amb 11 punts i als riba-rogencs sumar per assolir els 3 punts i igualar en la cinquena plaça a Manises.
Gavarda i Bicorp guanyen en la Lliga de raspall
Beniparrell A, Moixent i Dénia comanden la competición en Primera Femenina
La 43ª Lliga Diputació de València Autonòmica de Raspall ja porta dos jornades de la fase regular. A Primera masculina, Gavarda A es manté ferm al capdavant, mentre que Bicorp Es Raspall ha estrenat el seu caseller de victòries amb un triomf solvent fora de casa.
CPV Gavarda A no va donar opció al CPV El Genovés i es va imposar amb claredat per 40 a 10, en una partida dominada de principi a fi.
Per la seua part, Bicorp Es Raspall va saber refer-se després de la primera jornada on va caure davant Gavarda i va assaltar la pista del CPV Aielo de Malferit A amb una victòria per 25 a 40.
Quant a la màxima categoría Femenina, al grup A, Carlet Volea va aconseguir el seu primer triomf davant Justo Ballester Meliana B per 40 a 30. A més a més, CPV El Genovés B va derrotar Ajuntament de Beniparrell A també per 40 a 30.
Pel que fa al grup B, CPV Dénia va superar Ondara Confecciones Ortiz amb un clar 40 a 20, reforçant la seua condició de líder juntament amb Tapizados Calse Moixent Forn Llandete A, que també va guanyar a CPV El Genovés A per 40 a 15.
La Rectoria, Orba i Benidorm mantenen la lluita en la Lliga de llargues
Tibi A reforça el liderat de la Lliga de Palma
La 42ª Lliga de Llargues Trofeu Diputació d’Alacant 2026 ha completat una nova jornada de la fase regular, la cinquena, amb resultats que reforcen el domini del CPV La Rectoria al capdavant de la classificació i deixen les primeres posicions en un puny.
El CPV La Rectoria va tornar a mostrar la seua solidesa imposant-se per 10 a 4 davant el CPV El Campello. Els de Sanet i Els Negrals no van donar opció als de l’Alacantí i sumen tres punts més que els consoliden en la primera posición amb 13 punts.
També va firmar una actuació contundent el CPV Orba, que va superar el CPV La Vall de Laguar per 10 a 4. Els orbers continuen en la persecució del lideratge i mantenen la segona plaça amb 12 punts, només a un del CPV La Rectoria.
A Primera de la 34ª Lliga de Palma també es va completar la cinquena jornada amb partides molt disputades i moviments destacats en la zona alta de la taula classificatòria. Els equips aspirants no afluixen i cada punt comença a ser decisiu en la lluita per les semifinals encara que la fase regular és llarga.
El CPV Tibi A va firmar una actuació solvent davant CPV Sella, imposant-se per un clar 10 a 3. Els tibers van dominar des de l’inici i consoliden així la seua condició de líders al sumar 15 punts en cinc jornades.