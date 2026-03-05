El frontó femení s'obri camí a Quart de Poblet
El Club de Pilota organitza el I Trofeu Femení amb la col·laboració de l'associació Backslash
El municipi de Quart de Poblet acollirà aquest dissabte 7 de març de 2026 el I Trofeu Femení de Frontó, una iniciativa organitzada pel Club de Pilota a Màde la localitat en col·laboració amb l'associació Backslash. L'esdeveniment se celebrarà en vespres del Dia Internacional de la Dona i forma part de l'aposta estratègica per la igualtat, la cultura esportiva i l'impuls de l'esport femení, tant de la nova directiva del club, presidida per primera vegada per una dona, Ana la Torre, com de Backslash.
Objectiu del torneig
El torneig naix amb l'objectiu de donar visibilitat al creixent protagonisme de la dona en la pilota valenciana, un àmbit tradicionalment masculinitzat que en els últims anys ha experimentat una transformació significativa gràcies a l'impuls de noves generacions de jugadores. Més enllà de la competició, la iniciativa busca reivindicar el paper femení dins d'aquesta disciplina, considerada una de les principals expressions del patrimoni cultural valencià.
“Volem que aquest trofeu siga un referent per a les esportistes que ja estan obrint-se camí en els nostres frontons. És hora que el frontó femení tinga l'espai i el reconeixement que mereix”, afirma la presidenta del club, Ana la Torre.
La col·laboració amb Backslash ha sigut determinant per a fer possible l'esdeveniment, ja que l'entitat ha aportat finançament directe al Club.
Protagonistes
La jornada reunirà jugadores procedents de Manises, Alfara del Patriarca, Meliana i del propi club organitzador, a més d'atraure a públic aficionat de l'Horta Sud i l'Horta Nord, comarques amb una forta tradició en aquesta modalitat esportiva.
Amb aquest primer Trofeu Femení de Frontó, Quart de Poblet es converteix en escenari d'un pas significatiu cap a la igualtat en l'esport tradicional valencià.
