GALOTXA
Presentat l’Autonòmic El Corte Inglés de galotxa 2026
169 equips de 58 clubs participaran en l’edició número 51, que arranca el 14 de març. Les finals es jugaran a Montserrat i Massalfassar els dies 11 i 12 de juliol
El Campionat Autonòmic de galotxa Trofeu El Corte Inglés celebra en aquest 2026 l’edició número 51. La presentació de ‘les noces d’or més 1’ va tindre lloc aquest dimecres al centre de El Corte Inglés del carrer Colón de València, a l’espai ‘Ámbito Cultural’.
L’acte va comptar amb la presència del director regional de comunicació i relacions institucionals d’El Corte Inglés, Víctor Hernández; el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana de l’àrea de galotxa, Juanba Camarelles; Robert Margaix, alcalde de Massalfassar; i Raúl Espinosa, en representación de l’Ajuntament de Montserrat, localitats que acolliran les finals de la modalitat en carrer i trinquet; a més de jugadors, jugadores i representants dels equips que participaran en el campionat.
Declaracions
Per a Víctor Hernández, “dir galotxa és dir el Corte Inglés en València i esperem estar ací durant molts anys més”.
Segons Juanba Camarelles, “166 equips inscrits demostren que la galotxa està molt viva. Esperem gaudir d’un gran campionat fins les finals al trinquet de Massalfassar i el carrer de pilota de Montserrat".
Participació
Un total de 169 equips de 58 clubs participaran en aquesta edició número 51, el que suposa un increment de 12 equips i 21 clubs respecte de 2025.
El club més representant serà el de Meliana, amb 11 equips, mentre que Massamagrell n’aporta 8 i Massalfassar i Foios estaran representats per 7 formacions.
L’Autonòmic El Corte Inglés de galotxa 2026 ofereix 20 categories: 3 en carrer, 4 en trinquet, 3 en Curtes, Femenina, Juvenil i 8 categories escolars (Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet A i B en tots els casos).
Calendari
La competició arrancarà el 14 de març en algunes de les categories de carrer, mentre que la resta ho farà el següent cap de setmana, el 21 i 22.
A la màxima categoría de carrer competiran 8 equips. El vigent campió, Quart de les Valls, haurà de defendre el títol davant Montserrat, Faura, Massalfassar, Foios, Borbotó, Marquesat i Albuixech.
Per la seua part, les categories de la modalitat en trinquet donaran el tret d’eixida els dies 11-12 d’abril.
Les finals de totes les categories es jugaran els dies 11 i 12 de juliol. El carrer de pilota de Montserrat decidirà els títols de carrer, mentre que Massalfassar serà l’escenari de les finals en trinquet.
Història
El Trofeu de Galotxa El Corte Inglés es va crear el 1976 i s'ha disputat ininterrompudament durant les últimes cinc dècades amb la participació ja de desenes de milers de pilotaris valencians al llarg d'estos anys. Constituïx un dels trofeus més arrelats i de major tradició en el món de la pilota i és sens dubte el més important en la modalitat de Galotxa. També és un dels patrocinis esportius d'El Corte Inglés amb major antiguitat de tota Espanya.
- El Valencia CF ficha a un joven internacional por Ghana
- Rubén Baraja habla por primera vez tras su salida del Valencia CF
- Un aficionado inglés se gasta 600 euros para ver Mestalla
- ¿Cuándo juega Alcaraz en Indian Wells? Fecha y dónde ver su primer partido por TV
- El CTA confirma que se debió pitar penalti en la mano de Osasuna frente al Valencia en Mestalla
- Novedades importantes en el entrenamiento del Valencia CF
- Quique Sánchez Flores se acuerda del Valencia CF durante su presentación con el Alavés
- Corberán firma un pleno clave por la permanencia