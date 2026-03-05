Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

LLIGA CAIXABANK RASPALL FEMENÍ

Victoria, Anabel i Marina desafien la imbatibilitat d’Ana, Mireia i Fanni en la final

Els equips de Bonrepòs i Mirambell i Pedreguer-Rolser s’enfrontaran el pròxim diumenge 8 de març en el trinquet d’Alcàsser a partir de les 11:30 hores

La partida prèvia serà pel tercer lloc a les 10:00 hores entre les formacions de Beniflà i Rafelbunyol

Presentació final de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro

Presentació final de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro / Fedpival

FEDPIVAL

València

Aquest dijous s'ha presentat en l'oficina All In One València de CaixaBank la primera de les cinc finals de la Lliga CaixaBank. El trinquet d'Alcàsser acollirà aquest diumenge 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la batalla pel títol de raspall femení a les 11:30 hores. Ana, Mireia i Fanni (Ajuntament de Pedreguer – Rolser) arriben invictes a aquesta cita on Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell) desafiaran la seua hegemonia.

L'acte ha comptat amb la presència del director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas; el director general d'Esports de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; l'alcalde d'Alcàsser, Alberto Primo; i les jugadores que protagonitzaran la gran final.

8 de març, el Dia Internacional de la Dona

El director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana ha destacat que “el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, el dia de la final, ha de ser també una festa per a vosaltres, per a les dones, i per a tots, una festa de reivindicació i respecte a les dones que dia a dia, i aquesta Lliga de raspall femení Pro és un exemple, treballen i s'esforcen per a aconseguir eixa igualtat per la qual hem de lluitar conjuntament tots i totes, i que també és una carrera de fons. En CaixaBank sentim una gran satisfacció per continuar fent costat a aquest esport, juntament amb la resta d'institucions ací representades, i és un orgull ser partícips d'aquesta promoció i visibilització de la pilota femenina”.

Presentació Final Lliga CaixaBank Raspall Femení.

Presentació Final Lliga CaixaBank Raspall Femení. / Fedpival

Serà la final que encenga la metxa d'aquesta traca de títols que se succeiran durant el mes de març. El trio que representa a Pedreguer-Rolser arriba amb molta confiança després de guanyar les deu partides disputades. Líders des de la primera jornada de competició i conscients que ja han superat als seus rivals fins a dues ocasions. Així ho explicava Ana en la prèvia: “Hem guanyat totes les partides però sempre molt disputades. Elles hauran aprés dels errors, però nosaltres no hem de canviar molt i anem en confiança”. En la mateixa línia es pronunciava Mireia: “Segur que els haurà servit aquelles partides per a aprendre, serà una final disputada i a veure si podem guanyar tres de tres contra elles”.

D'altra banda es troba l'equip de Bonrepòs i Mirambell que només compta amb dues derrotes en tota la Lliga CaixaBank, totes dues contra les finalistes. Encara que en semifinals van patir per a superar al trio de Clara, Amparo i Patri (Ajuntament de Beniflà) per un ajustat 25-20, arriben amb ganes de revertir els resultats de la fase regular. Victoria, parlava també sobre la final advertint que serà una partida diferent: “Comencem des de zero i és una partida especial, l'última. Tenim l'experiència de les dues últimes partides i dels errors comesos. Sabem què no hem de fer i intentarem donar-ho tot”. En la mateixa línia es mostrava Anabel que advertia als seus rivals: “Coneixem molt a les nostres rivals, de manera individual he jugat molt amb elles i intentarem millorar les partides anteriors”. Marina també va insistir a “aprendre dels errors i donar-li la volta en la final”.

Presentació final de la Lliga CaixaBank de raspall femení

Presentació final de la Lliga CaixaBank de raspall femení / Fedpival

Vicent Molines i Alberto Primo

Vicent Molines ha agraït a totes les institucions presents, i especialment a l'Ajuntament d'Alcàsser per “secundar la pilota professional, especialment la femenina. Així com als Ajuntaments de Pedreguer, Bonrepòs i Mirambell, i a empreses com Rolser que aposten pel nostre esport”. Per part seua, Luis Cervera feia al·lusió a la data triada per a aquesta final: “Arribem a una gran final, en un dia marcat en el calendari per a tots i totes.En la Comunitat Valenciana la dona està per damunt de la mitjana en la pràctica esportiva i per a nosaltres és un orgull perquè l'esport és una eina de salut i de benestar social”.

Finalment, l'alcalde d'Alcàsser, Alberto Primo, definia el “orgull” de “que la Federació haja triat el nostre municipi per a aquesta final, especialment en una data com el 8 de març. Acollir aquesta final en eixe dia és un honor i treballem en eixa dirección. Desitgem molta sort als dos equips”.

Calendari de la final (en streaming a través del canal de YouTube de la FPV):

Diumenge 8 de març | Trinquet d’Alcàsser

10:00 horas: Final B Lliga CaixaBank de raspall femení Pro: Clara, Amparo i Patri (Ajuntament de Beniflà) contra Maria, Natalia i Isabel (Ajuntament de Rafelbunyol)

Diumenge 8 de març | Trinquet d’Alcàsser

Noticias relacionadas

11:30 horas: Gran Final Lliga CaixaBank de raspall femení Pro: Ana, Mireia i Fanni (Pedreguer - Rolser) contra Victoria, Anabel i Marina (Ajuntament de Bonrepós i Mirambell)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents