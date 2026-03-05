Victoria, Anabel i Marina desafien la imbatibilitat d’Ana, Mireia i Fanni en la final
Els equips de Bonrepòs i Mirambell i Pedreguer-Rolser s’enfrontaran el pròxim diumenge 8 de març en el trinquet d’Alcàsser a partir de les 11:30 hores
La partida prèvia serà pel tercer lloc a les 10:00 hores entre les formacions de Beniflà i Rafelbunyol
Aquest dijous s'ha presentat en l'oficina All In One València de CaixaBank la primera de les cinc finals de la Lliga CaixaBank. El trinquet d'Alcàsser acollirà aquest diumenge 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la batalla pel títol de raspall femení a les 11:30 hores. Ana, Mireia i Fanni (Ajuntament de Pedreguer – Rolser) arriben invictes a aquesta cita on Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell) desafiaran la seua hegemonia.
L'acte ha comptat amb la presència del director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas; el director general d'Esports de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; l'alcalde d'Alcàsser, Alberto Primo; i les jugadores que protagonitzaran la gran final.
8 de març, el Dia Internacional de la Dona
El director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana ha destacat que “el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, el dia de la final, ha de ser també una festa per a vosaltres, per a les dones, i per a tots, una festa de reivindicació i respecte a les dones que dia a dia, i aquesta Lliga de raspall femení Pro és un exemple, treballen i s'esforcen per a aconseguir eixa igualtat per la qual hem de lluitar conjuntament tots i totes, i que també és una carrera de fons. En CaixaBank sentim una gran satisfacció per continuar fent costat a aquest esport, juntament amb la resta d'institucions ací representades, i és un orgull ser partícips d'aquesta promoció i visibilització de la pilota femenina”.
Serà la final que encenga la metxa d'aquesta traca de títols que se succeiran durant el mes de març. El trio que representa a Pedreguer-Rolser arriba amb molta confiança després de guanyar les deu partides disputades. Líders des de la primera jornada de competició i conscients que ja han superat als seus rivals fins a dues ocasions. Així ho explicava Ana en la prèvia: “Hem guanyat totes les partides però sempre molt disputades. Elles hauran aprés dels errors, però nosaltres no hem de canviar molt i anem en confiança”. En la mateixa línia es pronunciava Mireia: “Segur que els haurà servit aquelles partides per a aprendre, serà una final disputada i a veure si podem guanyar tres de tres contra elles”.
D'altra banda es troba l'equip de Bonrepòs i Mirambell que només compta amb dues derrotes en tota la Lliga CaixaBank, totes dues contra les finalistes. Encara que en semifinals van patir per a superar al trio de Clara, Amparo i Patri (Ajuntament de Beniflà) per un ajustat 25-20, arriben amb ganes de revertir els resultats de la fase regular. Victoria, parlava també sobre la final advertint que serà una partida diferent: “Comencem des de zero i és una partida especial, l'última. Tenim l'experiència de les dues últimes partides i dels errors comesos. Sabem què no hem de fer i intentarem donar-ho tot”. En la mateixa línia es mostrava Anabel que advertia als seus rivals: “Coneixem molt a les nostres rivals, de manera individual he jugat molt amb elles i intentarem millorar les partides anteriors”. Marina també va insistir a “aprendre dels errors i donar-li la volta en la final”.
Vicent Molines i Alberto Primo
Vicent Molines ha agraït a totes les institucions presents, i especialment a l'Ajuntament d'Alcàsser per “secundar la pilota professional, especialment la femenina. Així com als Ajuntaments de Pedreguer, Bonrepòs i Mirambell, i a empreses com Rolser que aposten pel nostre esport”. Per part seua, Luis Cervera feia al·lusió a la data triada per a aquesta final: “Arribem a una gran final, en un dia marcat en el calendari per a tots i totes.En la Comunitat Valenciana la dona està per damunt de la mitjana en la pràctica esportiva i per a nosaltres és un orgull perquè l'esport és una eina de salut i de benestar social”.
Finalment, l'alcalde d'Alcàsser, Alberto Primo, definia el “orgull” de “que la Federació haja triat el nostre municipi per a aquesta final, especialment en una data com el 8 de març. Acollir aquesta final en eixe dia és un honor i treballem en eixa dirección. Desitgem molta sort als dos equips”.
Calendari de la final (en streaming a través del canal de YouTube de la FPV):
Diumenge 8 de març | Trinquet d’Alcàsser
10:00 horas: Final B Lliga CaixaBank de raspall femení Pro: Clara, Amparo i Patri (Ajuntament de Beniflà) contra Maria, Natalia i Isabel (Ajuntament de Rafelbunyol)
Diumenge 8 de març | Trinquet d’Alcàsser
11:30 horas: Gran Final Lliga CaixaBank de raspall femení Pro: Ana, Mireia i Fanni (Pedreguer - Rolser) contra Victoria, Anabel i Marina (Ajuntament de Bonrepós i Mirambell)
