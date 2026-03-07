Alcàsser decideix el primer títol de la Lliga CaixaBank
Els trios de Victoria i Ana s’enfrontaran hui en la final de raspall femení Pro (en streaming pel YouTube de la FPV)
També se disputa a la mateixa hora el desempat de d’escala i corda Pro1 entre els equips d’Alejandro i Puchol II
El trinquet d'Alcàsser acollirà aquest diumenge 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la batalla pel títol de raspall femení a les 11:30 hores. Ana, Mireia i Fanni (Ajuntament de Pedreguer – Rolser) arriben invictes a aquesta cita on Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell) desafiaran la seua hegemonia.
Serà la final que encenga la metxa d'aquesta traca de títols que se succeiran durant el mes de març. El trio que representa a Pedreguer-Rolser arriba amb molta confiança després de guanyar les deu partides disputades. Líders des de la primera jornada de competició i conscients que ja han superat als seus rivals fins a dues ocasions.
D'altra banda es troba l'equip de Bonrepòs i Mirambell, que només compta amb dues derrotes en tota la Lliga CaixaBank, totes dues contra les finalistes. Encara que en semifinals van patir per a superar al trio de Clara, Amparo i Patri (Ajuntament de Beniflà) per un ajustat 25-20, arriben amb ganes de revertir els resultats de la fase regular.
La gran final serà emesa íntegrament en streaming a través del canal de YouTube de la Federació de Pilota Valenciana, així com la partida prèvia, que correspon a l’enfrontament pel tercer i quart lloc. A partir de les 10:00 hores: s’amidaran Clara, Amparo i Patri (Ajuntament de Beniflà) contra Maria, Natalia i Isabel (Ajuntament de Rafelbunyol).
Dénia decideix el segon finalista d’escala i corda Pro1
El trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia és l’escenari escollit per a resoldre l’últim bitllet per a la gran final de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1. Després que el trio de Dénia, format per Puchol II, Salva i Àlvaro Mañas empatara la semifinal a Guadassuar el passat dimecres, hui serà el torn del desempat a partir de les 11:30 hores.
Una partida a vida o mort entre dos dels millors equips de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1, Montserrat i Dénia. Els montserraters, integrats per Alejandro i Hilari, van colpejar primer en Pedreguer, però els deniers, que actuaran com a equip local hui, van igualar l’eliminatòria a Guadassuar. Hui Dénia dicta sentència i sabrem qui acompanya a Francés i Nacho (Ajuntament de Benissa) en la gran final del pròxim diumenge 15 de març al trinquet de Pelayo.
A més a més, a la Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro2 també se disputa la segona semifinal aquest diumenge. Serà també a partir de les 11:30 hores al trinquet de Massalfassar. Allà s’enfrontaran les parelles de Sueca i Vinalesa en la partida corresponent a l’anada de semifinals.
L’equip suecà ha finalitzat primer de la fase regular amb sis punts, els mateixos aconseguits pels vinalesers, que van passar com a quarts classificats. Per tant, Héctor i Morret (Ajuntament de Sueca) buscaran el primer punt de la semifinal davant Vicent i Ulises (Ajuntament de Vinalesa).
La Llosa i Barxeta colpegen primer en raspall
El trinquet de Bellreguard va acollir la partida d’anada de semifinals de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1 entre les formacions de Ian i Tonet IV (El Genovés) i Marrahí,Raúl i Marc Ortega (Barxeta).
La partida va respondre a les expectatives. La gran actuació -una més- de Tonet IV va donar a la parella roja els primers avantatges al marcador, fins el 10-5, però no va ser suficient davant la solvència del trio de Marrahí, que es va emportar el triomf. La partida de tornada, aquest dimecres en Guadassuar.
D’altra banda, el divendres es va viure una partida extraordinària per a obrir l'anada de semifinals entre els equips de la Montaner-Lorja-Bossio (La Llosa de Ranes) i Iván-Momparler-Alejandro (Senyera).
L’equip de Montaner es va emportar els dos primers jocs però els de Senyera li van donar la volta amb tres jocs consecutius. Els llosers van aconseguir refer-se evitant el Val des de la resta dels seus rivals en diverses ocasions amb un Montaner que va traure quatre colps pegat a la llotgeta per a evitar el joc dels de la Vall d’Albaida. Montaner-Lorja i Bossio donaren el primer pas després una partida molt complicada.
