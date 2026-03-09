Frontó
Alfafar corona els nous campions de l’Individual al 4 i mig
El frontó del Centre Instructiu Musical d’Alfafar va acollir tres jornades de gran ambient i bones partides amb la disputa de les deu finals d'aquest Autonòmic
FEDPIVAL
L’onzena edición del Campionat Individual de Frontó al 4 i mig Trofeu Diputació de València 2026 ja té campions amb la celebració de les finals de les deu categories, que es van celebrar els dies 4, 6 i 7 de març en el frontó del Centre Instructiu Musical d’Alfafar (CIMA).
En la final de Primera Cap de setmana, Pasqual, del CPV Racó La Pobla, es va proclamar campió després d’imposar-se a Jokin, del CPV Quart de Poblet per 32 a 26. La partida va ser intensa i amb bons intercanvis amb un Jokin combatiu i animant-se des del principi, però Pasqual va saber superar el mal moment inicial per igualar a 18 i a 23 i començar a posar distància al marcador al tram final per acabar decantant el duel al seu favor.
Primera Femenina
En la final de Primera femenina, Elisa del CPV Almenara va dominar amb claredat davant Blanca del CPV Montserrat i es va adjudicar el títol per un contundent 32 a 10. Després del 2 per cap inicial per a Blanca, Elisa va marcar el ritme i va mostrar un joc molt segur que li va permetre controlar la partida fins al final.
La final de Segona Cap de setmana va coronar Christian del CPV Quart de Poblet que es va imposar al seu company de club Juanvi per un marcador de 32 a 20.
En allò referent a Segona femenina, la partida pel títol va oferir un duel entre jugadores del mateix club, amb Sonia i Núria del CPV Alfara del Patriarca com a protagonistes. Finalment, Sonia es va imposar per un clar 32 a 12.
Parlant de Tercera Cap de setmana, Álvaro del CPV Moncofa va aconseguir la victòria davant Vicent també del CPV Moncofa per 32 a 23.
Pel que fa la categoria Juvenil, Pau del CPV Alzira va aconseguir el trofeu en superar Cristian del CPV Moncofa per un marcador de 32 a 20.
La final de Cadets també va caure del costat del CPV Alzira amb la victòria de Pablo davant Dani del CPV Alfara del Patriarca per un resultat de 32 a 23.
Entre setmana
En Primera Entre setmana, Miguel d’Atzeneta, es va proclamar campió després de superar Juan Carlos P. per un tanteig de 32 a 12.
La final de Segona Entre setmana va ser una de les més renyides del campionat. Isaac del CPV Alcàsser es va imposar finalment a Víctor del CPV Castelló, per un ajustat 32 a 29 després d’una partida molt disputada amb alternatives en el marcador i emoció fins als últims quinzes.
Finalment, en Tercera Entre setmana, Vicent del CPV Castelloner es va proclamar campió en vèncer Edu del CPV Alzira per un marcador de 32 a 20.
Els premis i condecoracions van ser atorgats per Lucía Peral i Noelia Císcar, diputades autonòmiques en les Corts Valencianes; Laura Julià, portaveu en les Corts Valencianes; Javier Juan, president del Centre Instructiu Musical d’Alfafar; Dámaso Soria, vicepresident del CIM Alfafar; Pasqual Balaguer, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana; Noelia Moreno, regidora d’Igualtat d’Alfafar; Marcos González, regidor d’Esports d’Alfafar; Roberto Alacreu, regidor de Joventut d’Alfafar; Amparo Sanjuán, regidora d’Eudcació d’Alfafar; Carol Juan, membre del CIM Alfafar; i Javier Vega i Carlos Calderón, regidors de l’Ajuntament d’Alfafar.
- Final | ¡Remontada y victoria de corazón del Valencia CF!
- La otra buena noticia de la victoria del Valencia CF ante el Alavés
- Alineaciones oficiales del Valencia - Alavés de Mestalla
- CRÓNICA | La remontada del Valencia CF que enloquece a Mestalla
- El 1x1 de los jugadores del Valencia CF ante el Alavés
- Toni Martínez jugará en Mestalla diez años y 93 goles después
- Objetivo fijado por Corberán al Valencia hasta final de temporada
- Del 'No hay acuerdo' de Quique al 'Sí firmo' de Corberán