Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram
Copa d'Hivern Galotxa

La Copa Hivern de galotxa 2026 ja té campions

Meliana va ser el gran protagonista amb 4 títols de les 8 categories disputades

Montserrat, Almassora, Foios i Marquesat es van fer amb la resta de campionats

Montserrat va monopolitzar la final de Vaqueta.

Montserrat va monopolitzar la final de Vaqueta. / FEDPIVAL

FEDPIVAL

València

El passat cap de setmana van tindre lloc les finals de la setena Copa Hivern de galotxa Trofeu Diputació de València 2026 a Borbotó i Massalfassar. El CPV Meliana va ser protagonista, ja que es va coronar en 4 de les 8 categories disputades. Montserrat, Almassora, Foios i el Marquesat es van fer amb la victòria en la resta de divisions.

Marquesat va véncer a Meliana en la categoria femenina.

Marquesat va véncer a Meliana en la categoria femenina. / FEDPIVAL

Vaqueta

En Vaqueta, la categoria reina, la final entre els dos equips de Lanzadera Montserrat es va decidir a favor del conjunt “A”, per una victòria de 70 a 50. La partida va estar plena de disputes amistoses entre els dos conjunts montserraters, que ho van donar tot al carrer de Borbotó.

Almassora guanyà a Alberic en la final de la modalitat en trinquet.

Almassora guanyà a Alberic en la final de la modalitat en trinquet. / FEDPIVAL

Trinquet

En la divisió de Trinquet, el CPV Almassora va eixir campió en una partida d’infart a la canxa de Massalfassar. L’equip d’Alberic va portar la veu cantant durant tot el partit. No obstant això, els almassorins no es van donar per vençuts i van aconseguir donar-li la volta al marcador en l’últim moment, guanyant per 70 a 65 al trinquet de Massalfassar.

Els juvenils també van viure una partida d’allò més disputada. El conjunt de Foios es va imposar a l’equip de Meliana per un estretíssim 50 a 45 a Borbotó.

A la categoría Femenina Ovocity Marquesat va dominar a l’equip de Meliana per un ampli 70 a 40 per a fer-se amb la Copa.

Divisions de Curtes

A les divisions de Curtes és on va brillar el CPV Meliana per damunt de tots. En 1a Curtes es va imposar per un 70 a 50 a l’equip del CPV Foios, en 2a ho va fer per 70 a 65 al conjunt de Petrés i, en 3a, va completar la gesta després d'apuntar-seel triomf davant el CPV Picanya per 70 a 60.

En la categoria de cadets també es va emportar el trofeu el CPV Meliana després de véncer a l’equip de Faura per un convincent 50 a 15.

Robert Margaix, alcalde de Massalfassar, i Jesús Fontestad, Juanba Camarelles i Mamen Santarrufina, vicepresidents de la FPV, es van encarregar del lliurament de trofeus i medalles.

Aquestes finals es van poder celebrar gràcies a la col·laboració de l'ajuntament i el Club de Pilota Valenciana de Massalfassar, el Club de Pilota de Borbotó i la Fundació Esportiva Municipal de València. Cal agrair també a l’Ajuntament i al club de pilota d’Albuixech per la col·laboració, on estava prevista inicialment la disputa de les finals de carrer, tot i que les condicions meteorològiques ho van impedir.

TEMAS

Tracking Pixel Contents