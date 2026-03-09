La Copa Hivern de galotxa 2026 ja té campions
Meliana va ser el gran protagonista amb 4 títols de les 8 categories disputades
Montserrat, Almassora, Foios i Marquesat es van fer amb la resta de campionats
FEDPIVAL
El passat cap de setmana van tindre lloc les finals de la setena Copa Hivern de galotxa Trofeu Diputació de València 2026 a Borbotó i Massalfassar. El CPV Meliana va ser protagonista, ja que es va coronar en 4 de les 8 categories disputades. Montserrat, Almassora, Foios i el Marquesat es van fer amb la victòria en la resta de divisions.
Vaqueta
En Vaqueta, la categoria reina, la final entre els dos equips de Lanzadera Montserrat es va decidir a favor del conjunt “A”, per una victòria de 70 a 50. La partida va estar plena de disputes amistoses entre els dos conjunts montserraters, que ho van donar tot al carrer de Borbotó.
Trinquet
En la divisió de Trinquet, el CPV Almassora va eixir campió en una partida d’infart a la canxa de Massalfassar. L’equip d’Alberic va portar la veu cantant durant tot el partit. No obstant això, els almassorins no es van donar per vençuts i van aconseguir donar-li la volta al marcador en l’últim moment, guanyant per 70 a 65 al trinquet de Massalfassar.
Els juvenils també van viure una partida d’allò més disputada. El conjunt de Foios es va imposar a l’equip de Meliana per un estretíssim 50 a 45 a Borbotó.
A la categoría Femenina Ovocity Marquesat va dominar a l’equip de Meliana per un ampli 70 a 40 per a fer-se amb la Copa.
Divisions de Curtes
A les divisions de Curtes és on va brillar el CPV Meliana per damunt de tots. En 1a Curtes es va imposar per un 70 a 50 a l’equip del CPV Foios, en 2a ho va fer per 70 a 65 al conjunt de Petrés i, en 3a, va completar la gesta després d'apuntar-seel triomf davant el CPV Picanya per 70 a 60.
En la categoria de cadets també es va emportar el trofeu el CPV Meliana després de véncer a l’equip de Faura per un convincent 50 a 15.
Robert Margaix, alcalde de Massalfassar, i Jesús Fontestad, Juanba Camarelles i Mamen Santarrufina, vicepresidents de la FPV, es van encarregar del lliurament de trofeus i medalles.
Aquestes finals es van poder celebrar gràcies a la col·laboració de l'ajuntament i el Club de Pilota Valenciana de Massalfassar, el Club de Pilota de Borbotó i la Fundació Esportiva Municipal de València. Cal agrair també a l’Ajuntament i al club de pilota d’Albuixech per la col·laboració, on estava prevista inicialment la disputa de les finals de carrer, tot i que les condicions meteorològiques ho van impedir.
