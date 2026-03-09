Victoria, Anabel i Marina s’emporten una final épica de Lliga CaixaBank
L’equip de Bonrepòs i Mirambell guanya 25-20 al trío d’Ana, Mireia i Fanni (Pedreguer-Rolser) al trinquet d’Alcàsser
Clara, Amparo i Patri (Beniflà) van completar el podi davant Maria, Natalia i Isabel (Rafelbunyol)
L'equip de Victoria, Anabel i Marina, en representació de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, es va emportar el títol de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro 2026, que es va celebrar este 8 de març, Dia Internacional de la Dona. El trio roig es va imposar per 25-20 en una final èpica en el trinquet d’Alcasser davant Ana, Mireia i Fanni (Pedreguer-Rolser). Les campiones van prendre ràpidament avantatge de tres jocs, però la final es va anar allargant a mesura que les blaves van recuperar el seu nivell. Marina i Anabel van ser les encarregades de tancar un últim joc d'infart després d'una partida superlativa de Victoria.
Els nervis van marcar un inici de la partida en el qual el trio de Pedreguer-Rolser va quedar sobrepassat. Mireia i Fanni no soltaven el braç amb la mateixa confiança que en les fases anteriors i això es va veure reflectit en el marcador. Anabel i Marina es van mostrar molt més segures per a guanyar el primer joc des del resto. Victoria des del dau feia pràcticament sense oposició el segon i la final recordava de manera inversa al que va ocórrer en la primera jornada a Rafelbunyol. Aquell dia eren les blaves qui dominaven i en la final les coses havien canviat. Les cares en el trio d'Ana augmentaven la seua preocupació quan des de la treta cedien un altre joc (15-00).
Allunyades de la pressió i amb la final molt en contra, les blaves van començar a desplegar el seu verdader nivell. Marina aconseguia el VAL per a posar-se quatre jocs dalt, però Ana forçava el primer error d'Anabel per a igualar des de la resta. Mireia aconseguia la primera oportunitat de les seues per a fer-se amb el primer joc, encara que va haver d'esperar perquè la mitgera de Tavernes Blanques el va evitar. En la segona oportunitat tampoc van poder les de Pedreguer-Rolser, que van arribar a estar de nou a dos. Fanni i Mireia tornaven a deixar el marcador a u, però la treta de Victoria de nou l'evitava. No va ser fins al quint VAL que les blaves aconseguien fer-se amb el primer joc.
Les roges no van poder fer front al dau d'Ana i la partida s'ajustava més a la igualtat que havien demostrat els dos equips (15-10). Victoria donava oxigen per a posar un 20-10 que va acabar igualant-se després de mitja hora indescriptible. Les blaves es van fer amb el primer aprofitant la fortalesa d'Ana i des de la resta van demostrar per què arribaven a esta final amb el cartell de favorites. Les de Pedreguer-Rolser van poder igualar molt abans després d'un 15-VAL, però les campiones es van resistir amb una Victòria que va evitar fins a tres ocasions amb la seua treta. Fins i tot van tindre oportunitat de tancar la final. Però davant lluitava un trio que també havia fet mèrits per a alçar-se amb el títol.
En el 20-20, el trinquet d'Alcàsser es posava en peu per a aplaudir una de les millors finals de Lliga en els últims temps. Les blaves, amb Ana de nou al dau, semblaven haver fet el més difícil. Anabel apareixia per a sumar el primer quinze i la de Beniparrell igualava amb una treta directa. Victoria provocava un dels pocs errors d'Ana per a posar-se per davant i Fanni retornava les taules al marcador. De nou Anabel va posar l'avantatge i Mireia ho salvava forçant l'error de Victoria, que es lamentava des de la resta. La número u es refeia ràpidament fent el quinze des del fons i en una pilota que es va quedar morta en el tres, Anabel va encarar per a tancar el quinze que proclamava al seu equip campió de Lliga 2026.
Beniflà completa el podi
Clara, Amparo i Patri (Ajuntament de Beniflà) és van emportar el bronze de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro després d'imposar-s'en la partida prèvia per 25-15 a Maria, Natalia i Isabel (Ajuntament de Rafelbunyol).
El lliurament de premis el van realitzar el director de l'Àrea de Negoci de CaixaBank a la Ribera Alta, Paco Villar; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; i la vicepresidenta de la FPV; Susana Martínez; l'alcalde d'Alcàsser, Alberto Primo; el regidor d’Esports de Bonrepòs i Mirambell, José Manuel Alberich; l'alcalde de Pedreguer; Sergi Ferrús; i el president executiu de Rolser; Joan Server.
