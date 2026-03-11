Iván, Momparler i Alejandro forcen el desempat de semifinals
L'equip de Senyera va igualar l'eliminatòria en el trinquet d’Oliva guanyant a Montaner, Lorja i Bossio (Llosa de Ranes) per 25-05
La Lliga CaixaBank de raspall Pro1 continua buscant al primer equip finalista. L'equip d'Iván, Momparler i Alejandro (Senyera) va eixir este dimarts a per totes en el trinquet d'Oliva per a igualar l'eliminatòria de semifinals. Els de Senyera es van imposar amb molta claredat en la tornada davant l'equip de Montaner, Lorja i Bossio (Llosa de Ranes), als quals van superar per un còmode 25-05. Amb este resultat els dos equips hauran de lluitar per una plaça en la final en el desempat del 14 de març. El trinquet de la Llosa de Ranes acollirà l'últim escaló que els permetrà lluitar pel títol el 22 de març a Bellreguard.
Els rojos van començar amb la complicació d'estar en el resto, però van eixir amb ganes d'emportar-se la partida des del primer joc. Els de Senyera va fer tres de manera consecutiva en un obrir i tancar d'ulls. Així ho explicava Iván en finalitzar la partida: “Veníem al 200%, no teníem una altra opció i crec que s'ha notat. Alejandro es nota molt quan té eixa confiança per a entrar i fer quinzes. Nosaltres eixim en tromba, no baixem el ritme i les coses han eixit molt bé”.
L'equip de la Llosa de Ranes només va poder fer un joc (15-05) i va estar prop d'emportar-se un altre quan la partida es decidia per als rojos. Van tindre VAL per a continuar retallant distàncies, però els de Senyera no van perdonar i van tancar la tornada de semifinals abans que es complicara la situació. El d'Ontinyent també es pronunciava sobre el que serà l'última partida de l'eliminatòria. “El desempat l'afrontem igual que hui, tot es decidix en l'última. Tots tenim ganes de final. Jo estic molt motivat perquè per a Jordi i per a Alejandro seria la seua primera final en les seues respectives posicions i pense que per a ells també seria una final molt bonica, se la mereixen i eixirem per totes a veure què passa”.
En l'altra eliminatòria que hi ha en joc de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1, també es disputa la tornada de semifinals. Serà en el trinquet de Guadassuar entre els equips de Ian i Tonet IV (El Genovés) i el de Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Barxeta). El trio partix amb lleuger avantatge. Està a tan sols una victòria d'arribar a la gran final si aconseguix guanyar este 11 de març a les 17.00 hores. Els de Barxeta van prendre avantatge en la primera partida disputada a Bellreguard amb un 25-15 en la qual van patir per a superar a un Tonet IV que va fregar l'excel·lència. El mitger del Genovés va mostrar una superioritat inigualable en la qual quasi aconseguix el primer triomf per al seu equip. El repte per a la parella ara és molt major i necessiten véncer este dimecres per a provocar la tercera i decisiva partida, que es jugaria el 15 de març en el trinquet de Xeraco.
Abel i Rubén (Moixent) busquen sentenciar l'eliminatòria
En la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro2 també es juga la tornada de semifinals: l’equip d'Abel i Rubén (Moixent) contra el de Joan Orts, Muedra II i Óscar (Massalfassar-Agroturia). En l'anada, la parella es va imposar amb dificultats per 60-50 i ara tenen l'oportunitat de sentenciar. El trio tractarà de resistir-se este dimecres en el trinquet del Rullo de Riba-roja (18.30 hores) per a evitar una derrota que els deixaria fora de la competició.
