Alejandro i Hilari se citen amb Francés i Nacho en la final de la Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro1
Els equips de Montserrat i Benissa s'enfrontaran diumenge que ve 15 de març en el trinquet de Pelayo a partir de les 11.00 hores
Amb les entrades esgotades, la partida també es podrà seguir en directe a través d'À Punt Mèdia
FEDPIVAL
Este dijous s'ha presentat en l'oficina All In One València de CaixaBank la segona de les cinc finals de la Lliga CaixaBank. El trinquet de Pelayo serà l'escenari este diumenge 15 de març, de la batalla pel títol d'escala i corda Pro1. A partir de les 11.00 hores, Alejandro i Hilari (Ajuntament de Montserrat) s'enfrontaran contra Francés i Nacho (Benissa). Alejandro o Nacho, només un dels dos, revalidarà el títol aconseguit en 2025, quan van formar parella.
L'acte ha comptat amb la presència del director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas; el director general d'Esports de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; els alcaldes de Montserrat i Benissa, Sergio Vilar i Arturo Poquet; i els jugadors que protagonitzaran la gran final.
Benvinguda
El director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana ha destacat que ens trobem “davant una de les setmanes més especials de l'any per a la pilota valenciana i, per tant, per a CaixaBank. Estem, en temps i espai, a un pas d'eixa final al Trinquet de Pelayo. En CaixaBank sentim una gran alegria per veure com creix un esport que és també part fonamental de la identitat valenciana. Que la final d'escala i corda s'entrellace amb les Falles en el cor de València és una bona demostració d'això. Com sempre diem des de CaixaBank, el nostre compromís amb este esport és la nostra manera d'expressar estima, agraïment i esperança als valencians i valencianes, és un camí que estem orgullosos de recórrer”.
Els finalistes
La parella que representa a Benissa arriba amb la moral al màxim després de guanyar 9 de les 10 partides disputades, malgrat l'absència de Nacho en l'anada de semifinals, perfectament coberta per Javi. Francés i Nacho van eliminar a Giner, Hèctor i Carlos (Murla-Laguar) i també es van imposar en el enfrontament directe de la primera fase contra Montserrat, jugat precisament a Benissa, per un ajustat 60-55. Així ho explicava Francés: “Aquella partida va ser molt disputada i esperem que esta siga igual. El trinquet de Pelayo és més gran i crec que el quinze es farà més fàcil per als dos equips. Encara així serà una final dura i lluitada, però no tan llarga com la que vam fer a Benissa”.
Per part seua, Alejandro i Hilari van haver de recórrer al desempat contra Puchol II, Salva i Àlvaro Mañas (Dénia) per a guanyar-se el dret a jugar la final. En la fase regular, l'equip montserrater va sumar 5 victòries i 3 derrotes, una d'elles sense la presència per lesió d'Hilari. El resto de Montserrat mantenia una anàlisi semblant al del seu rival: “Pense igual que Francés, serà una final molt disputada però Pelayo és més gran i es podran fer quinzes més ràpids”.
En l’enfrontament de mitgers, els dos de Beniparrell, els jugadors van fer al·lusió a esta circumstància. “És especial jugar esta final contra Nacho perquè jugue amb ell des de xicotet. És un club del qual ixen molt bons jugadors, com la nostra companya Ana que també va disputar la final la setmana passada. És un orgull que un poble com el nostre tinga jugadors que arriben a estes finals, parla molt del que ens han ensenyat”, explicava Hilari. En la mateixa línia es pronunciava Nacho: “En este cas som dos finalistes a la Lliga d’escala i corda, és un dels esdeveniments més importants tant a nivell individual com per a tot el poble. Estem molt agraïts pel treball que s'ha fet des de l'escola”, explicava Nacho.
Suport institucional
Per part seua, Vicent Molines, agraïa el suport de totes les entitats: “Estic molt agraït pel suport que entitats com CaixaBank, Generalitat Valenciana, Diputació de València i els Ajuntaments doneu a la pilota de manera incondicional. També als trinqueters que fan possible la competició i als jugadors que donen sempre el màxim. Com a aficionat m'agradaria que es repetira eixa partida que vam viure a Benissa, i que feu gaudir a tot el públic perquè s'enamore cada vegada més gent de la pilota”.
Finalment, Luis Cervera feia referència a la magnitud d'esta partida. “L'any té moments especials i un sens dubte és esta final. Estem en falles, en Pelayo, televisada per À Punt. Ja no queden entrades, i si hagueren dos o tres Pelayos s'omplirien també. Les finals sempre són un espectacle, difícils de predir i en este cas té tot perquè siga un gran diumenge esportiu”.
- Juan Roig habla sobre una posible compra del Valencia CF
- Una gran noticia para el Valencia CF en el partido ante el Real Oviedo
- Aaron Escandell: 'Siempre he querido volver al Valencia CF
- Rajada de un exjugador contra Claudio Ranieri: 'Como persona es un desastre
- El Valencia Basket, ante el reto más difícil en Europa
- Sergi Canós da pistas sobre su futuro en el Valencia CF
- La lesión de Albelda rompió el fichaje de Llorens por el Valencia CF
- Largie Ramazani responde sobre las opciones de Europa y su futuro en el Valencia CF