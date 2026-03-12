Presentada la Copa Diputació d'Alacant 2026 d'escala i corda i raspall femení
La competició professional comença el pròxim dia 19 al trinquet de Xàbia i es tancarà el 26 d'abril amb les finals a Dénia. L'Alqueria d'Asnar, Benissa, Benidorm, Petrer, Murla, Pedreguer, Orba i Ondara també acolliran el campionat, que presenta un total d'13 partides
La Copa Diputació d'Alacant 2026 d'escala i corda i raspall femení s’ha presentat aquest dimecres al Palau Provincial amb la presència del diputat d’Esports de la Diputació d’Alacant, Bernabé Cano, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, jugadors i jugadores professionals que participaran en la competició.
El campionat de pilota més important del calendari a la provincia d'Alacant reuneix als millors jugadors i les millors jugadores professionals del nostre esport, tant d’escala i corda, on es compleix la tretzena edició, com de raspall femení, que en celebra la cinquena.
Declaracions
Per a Bernabé Cano, "com a diputat d'Esports és una satisfacció presentar esta competició. Per a la Diputació d'Alacant la pilota és molt important, és la nostra obligació invertir i col·laborar amb la Federació perquè els nostres pilotaris reben eixe suport. Volem que la pilota cada volta estiga millor posicionada, que tinga més afició que vaja als trinquets i als carrers".
En paraules de Vicent Molines, "vull agrair a la Diputació d'Alacant la seua aposta per la pilota valenciana tant en les competicions amateurs com professionals, tant masculines com femenines. La Diputació fa una aposta més que clara per la pilota en tots els seus àmbits".
Per a Francés, "és un campionat molt important, el primer després de la Lliga, com sempre és un campionat de molt de nivell".
Segons Myriam, "és un torneig molt igualat, amb equips molt equilibrats, esperem gaudir de molt bones partides. Personalment és un orgull jugar en el meu poble i en la meua província".
Escenaris i dades
La Copa Diputació d’Alacant visitarà els trinquets de Xàbia, el dijous 19, L'Alqueria d'Asnar, Benissa, Benidorm, Petrer, Murla, Pedreguer, Orba, Ondara i Dénia, que será la seu de les finals el pròxim diumenge 26 d’abril.
En el cas de l’escala i corda, els quarts de final es disputaran entre el 19 de març i el 13 d’abril i les semifinals es jugaran entre el 16 i el 21 d’abril.
La primera partida d’aquest competición, corresponent als quarts de final d'escala i corda, enfrontarà a Alejandro i Javi contra Giner, Jesús i Carlos.
La Copa Diputació d'Alacant comptarà amb una àmplia representació de jugadors i jugadores de la provincia: Giner (Murla), Pere Roc II (Benidorm), Héctor (La Vall de Laguar), Francés (Petrer) i Conillet (Orba) en els d'escala i corda, i Erika i Myriam (l'Alqueria d'Asnar) i Fanni i Maria (Beniarbeig) en el cas del raspall.
En el cas del raspall femení, les semifinals es celebraran els dies 28 i 29 de març, a l’Alqueria d’Asnar i Benissa.
Calendari
· Dijous 19 de març. Xàbia, 11:30 hores. 1/4 de final d'escala i corda: Alejandro i Javi – Giner-Jesús-Carlos.
· Dissabte 28 de març. L’Alqueria d’Asnar, 17:00 hores. Semifinal de raspall femení: Victoria i Myriam – Erika, Natalia i Amparo.
· Diumenge 29 de març. Benidorm, 11:30 hores. 1/4 de final d'escala i corda: Pere Roc II i Nacho – Puchol II, Bueno i Rubén.
· Diumenge 29 de març. Benissa, 17:00 hores. Semifinal de raspall femení: Ana i Fanni – Maria, Mar i Júlia.
· Dissabte 11 d’abril. Petrer, 17:30 hores. 1/4 de final d'escala i corda: Francés i Conillet – Salva Palau i Gimeno.
· Dilluns 13 d'abril. Murla, 11:30 hores. 1/4 de final d'escala i corda: José Salvador, Héctor i Monrabal II – Julio Palau, Salva i Guillem Palau.
· Dijous 16 d'abril. Benissa, 18:30 hores. Anada de semifinals d’escala i corda.
· Dissabte 18 d'abril. Pedreguer, 18:30 hores. Anada de semifinals d'escala i corda.
· Diumenge 19 d'abril. Orba, 11:30 hores. Tornada de semifinals d'escala i corda.
· Dimarts 21 d'abril. Ondara, 17:00 hores. Tornada de semifinals d’escala i corda.
· Divendres 24 d'abril. L’Alqueria d’Asnar, 19:00 hores. Final B de raspall femení.
· Diumenge 26 d'abril. Dénia, 9:45 hores. Final de raspall femení.
· Diumenge 26 d'abril. Dénia, 11:30 hores. Final d'escala i corda.
- Juan Roig habla sobre una posible compra del Valencia CF
- Una gran noticia para el Valencia CF en el partido ante el Real Oviedo
- Aaron Escandell: 'Siempre he querido volver al Valencia CF
- Rajada de un exjugador contra Claudio Ranieri: 'Como persona es un desastre
- El Valencia Basket, ante el reto más difícil en Europa
- Sergi Canós da pistas sobre su futuro en el Valencia CF
- La lesión de Albelda rompió el fichaje de Llorens por el Valencia CF
- Largie Ramazani responde sobre las opciones de Europa y su futuro en el Valencia CF