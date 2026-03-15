Dos parelles es citen a la Catedral
Alejandro-Hilari (Montserrat) i Francés-Nacho (Benissa) s’enfronten hui al trinquet de Pelayo a partir de les 11:00 hores (À Punt Mèdia en directe) pel títol de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1
En raspall Pro1, Iván-Momparler-Alejandro (Senyera) guanyaren el desempat a Montaner-Lorja-Bossio (La Llosa de Ranes) i ja són finalistes
El trinquet de Pelayo serà l’escenari aquest diumenge 15 de març, de la batalla pel títol de la Lliga d’escala i corda Pro1. A partir de les 11:00 hores, Alejandro i Hilari (Ajuntament de Montserrat) s’enfrontaran contra Francés i Nacho (Benissa). Alejandro o Nacho, només ú dels dos, revalidarà el títol aconseguit en 2025, quan van formar parella.
La parella que representa a Benissa arriba amb la moral al màxim després de guanyar 9 de les 10 partides disputades, tot i l’absència de Nacho en l’anada de semifinals, perfectament coberta per Javi. Francés i Nacho eliminaren a Giner, Hèctor i Carlos (Murla-Laguar) i també s’imposaren en el duel directe de la primera fase contra el duo de Montserrat, jugat precisament a Benissa, per un ajustat 60-55. Així ho explicava Francés: “Aquella partida va ser molt disputada i esperem que esta siga igual. El trinquet de Pelayo és més gran i crec que el quinze es farà més fàcil per als dos equips. Encara així serà una final dura i lluitada, però no tan llarga com la que vam fer a Benissa”.
Per part seua, Alejandro i Hilari van haver de recórrer al desempat contra Puchol II, Salva i Àlvaro Mañas (Dénia) per a guanyar-se el dret a jugar la final. En la fase regular, l’equip montserrater va sumar 5 victòries i 3 derrotes, una d’elles sense la presència per lesió d’Hilari. El resto de Montserrat mantenia una anàlisi semblant al del seu rival: “Pense igual que Francés, serà una final molt disputada però Pelayo és més gran i es podran fer quinzes més ràpids”.
En l’enfrontament de mitgers, els dos de Beniparrell, els jugadors van fer al·lusió a esta circumstància. “És especial jugar esta final contra Nacho perquè jugue amb ell des de xicotet. És un club del qual ixen molt bons jugadors, com la nostra companya Ana que també va disputar la final la setmana passada. És un orgull que un poble com el nostre tinga jugadors que arriben a estes finals, parla molt del que ens han ensenyat”, explicava Hilari. En la mateixa línia es pronunciava Nacho: “En este cas som dos finalistes a la Lliga d’escala i corda, és un dels esdeveniments més importants tant a nivell individual com per a tot el poble. Estem molt agraïts pel treball que s’ha fet des de l’escola”, explicava Nacho.
El tercer lloc, per a Giner, Héctor i Carlos
El trinquet de Pedreguer va acollir ahir la partida pel tercer lloc, entre els equips de Puchol II-Salva-Àlvaro Mañas (Dénia) i de Giner-Hèctor-Carlos (La Vall de Laguar-Murla), on es va imposar el trio de Giner per 60-55 en un duel que va anar millorant amb el pas dels jocs fins deixar una sensación molt satisfactòria a nombrós públic assitent al trinquet pedreguerí.
La vesprada, a més, va tindre gràcies a masymas Supermercats un carácter solidari a benefici de l’Associació Aprosdeco, entitat sense ànim de lucre dedicada a l'atenció integral de persones amb discapacitat intel·lectual.
Iván, Momparler i Alejandro, a la final de raspall Pro1
Al trinquet de la Llosa de Ranes es va disputar ahir el primer dels desempats de semifinals de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1. Iván-Momparler-Alejandro (Senyera) van superar per 25-20 a Montaner-Lorja-Bossio (La Llosa de Ranes) després d’alçar un 20-10 en contra i es van classificar per a la gran final del pròxim diumenge 22 al trinquet de Bellreguard (18:30 hores, en directe per À Punt Mèdia).
Hui, al trinquet de Xeraco, es jugarà l’altre desempat de semifinals, entre Ian-Tonet IV (El Genoves) i Marrahí-Raúl-Marc Ortega (Barxeta).
