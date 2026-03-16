Raspall
Iván, Momparler i Alejandro repten a Marrahí, Raúl i Marc en la final de Lliga CaixaBank de raspall Pro1
Els equips de Senyera i Barxeta es juguen el títol este diumenge 22 de març en el trinquet de Bellreguard a partir de les 18.30 hores
La partida es podrà seguir en directe a través de la web d'À Punt Mèdia
FEDPIVAL
Este dijous s'ha presentat en l'Alqueria Julià la tercera de les cinc finals de la Lliga CaixaBank. El trinquet de Bellreguard serà l'escenari que aculla este 22 de març la gran final de raspall Pro1 entre els equips d'Iván, Momparler i Alejandro (Ajuntament de Senyera) i el de Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Ajuntament de Barxeta). L'acte ha comptat amb la presència del director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas; la vicepresidenta de raspall, Susana Serrano; l'alcalde de Barxeta Dàrius Tortosa; l'alcaldessa de Senyera, Paqui Momparler, i els jugadors finalistes. Esta partida podrà seguir-se en directe a través de la retransmissió que es realitzarà per la web d'À Punt el diumenge a les 18.30 hores.
El director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana ha recordat l'espectacle de les últimes finals i la rellevància que tindrà també la d'este diumenge. “Encara estic amb les emocions a flor de pell després de les espectaculars finals que hem viscut a Alcàsser i Pelayo. Per part vostra, segur que també, amb eixa eufòria d'haver-vos guanyat el dret d'estar hui ací després d'un cap de setmana de màxima tensió. D'arribar fins al límit i haver superat eixos desempats tan disputats”.
Els finalistes
L'equip de Barxeta va haver de patir ahir fins a l'últim joc en la partida de desempat contra Ian i Tonet IV (Genovés) per a accedir a la gran final. El trinquet de Xeraco va tindre que esperar fins al 25-20 per a resoldre una apassionant eliminatòria que es va anar a la tercera partida. Marrahí, Raúl i Marc Ortega van ser l'equip més en forma en la fase regular amb 21 punts, nou partides guanyades i només tres derrotes. Una d'elles enfront de l'equip de Senyera, contra el qual va caure derrotat a Ontinyent per 20-25, encara que es van refer una setmana després a Xàbia amb victòria per 25-15.
També han hagut de guanyar-se el bitllet a la final el jove trio de Senyera en la tercera partida de semifinals. Iván, Momparler i Alejandro van haver de remuntar les semifinals enfront de l'equip de Montaner, Lorja i Bossio (Llosa de Ranes). En l'anada van patir la derrota, però en la tornada van aconseguir un 25-05 que els va permetre agafar confiança per a guanyar el desempat, també amb un ajustadísimo 25-20. L'equip que representa a Senyera va aconseguir la tercera plaça de la fase regular amb 19 punts i va tindre en l'última partida l'opció de situar-se fins i tot líders.
Per part seua, Susana Serrano, va destacar la gran faena dels dos equips per a arribar a esta final. “Pot ser que siga la primera vegada en molt de temps que es decidix el passe a la final en les dos eliminatòries després de tres partides de semifinals. Dos desempats que a més van ser molt ajustats, els dos per 25-20. Això és un exemple de la igualtat i competitivitat que ha tingut la Lliga CaixaBank. Una mostra de l'espectacle que és la pilota i en este cas el raspall”.
Paqui Momparler, alcaldessa de Senyera, va parlar d'esta primera experiència del seu municipi patrocinant a un equip de la Lliga CaixaBank: “Nosaltres com a Ajuntament és la primera vegada que patrocinem a un equip perquè no havíem pogut, però enguany vam veure que teníem capacitat per a fer-ho i estem molt contents. Tenim la sort de tindre un jugador del nostre poble, però tots ells representen al municipi. Nosaltres creiem en este esport i tant de bo el secundaren molts més ajuntaments”.
En eixa mateixa línia s'expressava el nou alcalde de Barxeta, Dàrius Tortosa: “Barxeta porta molts anys secundant la pilota any rere any, tant els equips de Lliga CaixaBank com de Copa. Tenim molta tradició amb jugadors com Moltó que ha guanyat Individuals, Ian que també ha disputat la competició o Pablo. Arribar a la final és un èxit i si guanyem encara serà millor. Acudirà molta gent del poble, cal fer molta força. Esperem que tinguem bona partida i ens feu gaudir als aficionats de la pilota”.
Calendari de la final (en directe al web d’ À Punt):
Diumenge 22 de març | Trinquet de Bellreguard
18:30 Hores: Gran Final Liga CaixaBank de raspall Pro1: Iván, Momparler i Alejandro (Ajuntament de Senyera) contra Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Ajuntament de Barxeta).
