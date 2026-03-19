El trio de Bonillo i els Terrades jugaran la final de raspall Pro2
L'equip de Sueca va superar les semifinals davant Favarero i Néstor (Oliva), mentres que el d'Ondara-Portal de la Marina van fer lo propi este dijous contra els de Bicorp
La Lliga CaixaBank de raspall Pro2 ja coneix als dos equips finalistes del pròxim 29 de març. Bonillo, Rosen i Izan (Ajuntament de Sueca) es mesuraran a l'equip compost per Terrades II i Terrades (Ajuntament d’Ondara - Portal de la Marina) en el trinquet de Guadassuar. Serà la partida que definirà a l'últim campió de les cinc competicions CaixaBank que es van posar en marxa el passat mes de gener.
El trio de Sueca va ser el primer a completar el passe a la final després de superar a l'equip de Favarero i Néstor (Oliva) tant en l'anada com en la tornada de semifinals. Ho va aconseguir en primera instància amb un 15-25 en el trinquet del Genovés i va repetir resultat dimarts passat en el trinquet d'Oliva.
La parella va haver de fer front en estes semifinals a la sensible baixa de Miquel, qui ha acompanyat al mitger de Pego fins a l'última jornada de la fase regular i no va tindre possibilitat de guanyar al trio liderat per Bonillo.
L'equip de Sueca ha demostrat una gran capacitat d'adaptació, patint modificacions durant el transcurs de la fase regular per lesions i que arrancava amb Bonillo formant parella amb Ibiza. La lesió del mitger va obligar a recompondre a l'equip amb Rosen i Pau Sales.
A més, el rest de Sueca va haver de cobrir la baixa de Vercher en diverses fases de la Pro1 i encara així va continuar liderant al seu equip per a classificar com a tercers. La baixa de Sales en l'última jornada va provocar un altre canvi que ha sabut cobrir amb nota Izan, qui s'ha adaptat al trio per a aconseguir la gran final d'esta Pro2.
L'altre quadre de semifinals
En l'altre quadre de semifinals, Marc i Àlex Terrades també han fet els deures evitant un possible desempat. Ho van aconseguir este mateix dijous en el trinquet de Bellreguard amb un clar 25-5 que els servix per a fer efectiu el 25-20 aconseguit en l'anada. Boronat i Javier (Ajuntament de Bicorp) ja van demostrar que no ho posarien fàcil i van ficar-los en moltes dificultats amb una partida similar a la que van disputar en el trinquet de la Llosa de Ranes fa escassos dies. Els germans es van guanyar en la fase regular la condició d'aspirants al títol i en esta eliminatòria han destronat al vigent campió de la Lliga CaixaBank de raspall Pro2 (Javier), i al resto campió de l'any 2024.
Giner, Jesús i Carlos estrenen la Copa Diputació d’Alacant
El trinquet de Xàbia va donar el Va de bo este dijous a la Copa Diputació d’Alacant. L'equip format per Giner, Jesús i Carlos va aconseguir superar en la partida inaugural de quarts de final a Alejandro i Javi per un contundent 40-10
Cal destacar que en aquesta competició la FPV ha posat a prova un nou mètode de puntuació, amb partides a 40 començant des de 0 en lloc de duels a 60 partint de 15, el que en la práctica suposa un enfrontament a 8 jocs en lloc de 9.
Este resultat els permet avançar a la següent ronda de la competició i hauran d'esperar fins al 12 d'abril per a conéixer als seus rivals. De l'enfrontament entre J. Salvador, Héctor i Monrabal II contra Julio Palau, Salva i Rubén eixirà el rival d'unes semifinals que es jugaran en dos eliminatòries.
- El Valencia CF jugará contra el Elche CF con la camiseta de la temporada 91-92
- Justin de Haas: máxima fiabilidad
- Pablo Maffeo, opción emergente para el lateral derecho del Valencia CF
- Dos jugadores del Valencia en el top 10 de los fichajes de invierno
- Iñaki Williams y Thomas Partey se marchan a Alemania
- Un exvalencianista, entre los goleadores de la remontada del Sporting al Bodo Glimt
- Así define David Albelda a su hijo, renovado por el Valencia CF: 'A su edad es...
- El menosprecio de Guardiola al Real Madrid: 'No son mi mayor reto