Iván, Momparler i Alejandro es proclamen campions de Lliga CaixaBank de raspall Pro1
L'equip de Senyera es va emportar el títol després de la lesió de *Marrahí, que no va poder continuar la partida després del 10-10
Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Barxeta) queden subcampions de la Lliga CaixaBank 2026
FEDPIVAL
Iván, Momparler i Alejandro (Ajuntament de Senyera) són els noms propis d'esta Lliga CaixaBank de raspall Pro1. L'equip que representa a Senyera es van proclamar campions després de la lesió de Marrahí amb el 10-10 en el marcador. El resto de Castelló no va poder continuar i al costat de Raúl i Marc Ortega (Ajuntament de Barxeta) van firmar el subcampionat en el trinquet de Bellreguard.
Sabor agredolç
Sabor agredolç per als finalistes d'esta edició de la Lliga 2026. La partida prometia qualsevol resultat degut a l'altíssim nivell que havien demostrat els dos equips durant tres mesos, però cap esperava com es va resoldre. L'equip de Barxeta va començar en el dau fent el primer joc amb una certa facilitat. Iván de pilota parada feia els dos primers quinzes per als seus però no van ser suficient per a frenar el primer joc dels blaus. En el segon es va començar a albirar la igualtat entre els dos equips, però el d'Ontinyent al servici va tancar per a igualar la partida (5-5).
A partir del tercer joc la partida va passar a una altra dimensió amb lluita de poders. Els rojos tenien VAL-NET des de la resta per a trencar però Raúl i Marc Ortega es van encarregar de retallar fins a igualar el joc. Els de Senyera aconseguien quedar-se de nou a un a través de les mans de Momparler que posava en peus el trinquet de Bellreguard però Ortega tornava a igualar. Fins a tres ocasions van poder trencar el joc els rojos però els blaus l'evitaven una vegada i una altra. També la van tindre els blaus amb oportunitats d'emportar-se un joc que Iván directe al tamborí tornava a deixar en igualtat. En l’enfrontament titànic que començava a emergir en la final i amb VAL per als blaus, Marrahí es feia mal en la treta. El resto no podia continuar i marxava a vestuaris mentres la pilota continuava esperant parada en el set perquè Raúl tancara el joc.
El resto va tornar després de diversos minuts en el vestuari i el del Genovés va tornar a posar per davant a Barxeta. En el següent joc, amb els de Senyera al dau, Marrahí ja va deixar clars símptomes que no podia continuar. Alejandro tancava els quinzes i la partida s'igualava al deu iguals, on es va haver de prendre la decisió. Marrahí no podia continuar i després de parlar-ho tots els jugadors es va acabar la final amb una sensació complicada per als dos equips. Una final incerta, amb dos equips que havien brillat durant tres mesos que es va tancar de manera favorable per als ambaixadors de l'Ajuntament de Senyera.
Premis
En el lliurament de premis va participar el president de la Diputació de València, Vicent Mompó; la directora de Gandia-Dénia de CaixaBank, Cármen Gómez; el coordinador de pilota en la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el president honorífic de la Federació de Pilota Valenciana, José Luis López, l'alcalde de Barxeta, Dàrius Tortosa; l'alcaldessa de Senyera, Paqui Momparler; i l'alcalde de Genovés, Pablo Vilar.
