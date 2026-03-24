La Selección de Pilota Valenciana preparó el Mundial de Argentina en La Nucía

La selección de la Comunitat Valenciana realizó una de sus últimas concentraciones en la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucia antes del XI Campionat del Mon de Pilota a Mà que se disputará del 6 al 12 de abril en Argentina. Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Diputado de Deportes, deseó suerte a la selección femenina y masculina para este campeonato mundial.

Una vez más La Nucía, Ciudad del Deporte fue sede de los entrenamientos oficiales de la Selecció de Pilota Valenciana. Se trata del vigésimo año que la selección de Pilota Valenciana elige las instalaciones nucieras como sede para sus entrenamientos oficiales para preparar una competición, demostrando el compromiso del Ayuntamiento de La Nucía con el “nostre esport” y las excelentes relaciones con la Federació de Pilota Valenciana.

Publicación de Puchol II en Facebook sobre la Selección Valenciana de Fútbol y su preparación para el Mundial en Argentina.

Últimas sesiones antes del Mundial

El combinado dirigido por Juanma Garrido, se concentró en las instalaciones de La Nucía, donde realizó sesiones preparatorias de cara a este Mundial que se disputará en las modalidades de one wall, joc internacional, llargues i manito (modalidad autóctona argentina). Durante la concentración, recibieron la visita del diputado de Deportes y alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, acompañado por el presidente de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines.

La Selección Valenciana se presentó en la Ciudad Deportiva Camilo Cano en La Nucia.

“La élite de la pilota en La Nucía”

"Es ya una tradición acoger los entrenamientos de la nostra Selecció, antes de grandes acontecimientos deportivos. Desde el Ayuntamiento llevamos veinte años colaborando con la Federació de Pilota y vamos a seguir haciéndolo. Somos unos fieles seguidores de la pilota y pensamos que tiene un gran futuro y que se le tiene que dar visibilidad, y las instituciones tenemos que apoyar para que se conozca más y cada vez haya más jugadores y jugadoras que la practiquen. Como alcalde de La Nucía también me gustaría destacar la participación en la selección del director de nuestra Escola de Pilota Valenciana, Pere Roc II", afirmó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

La selección fue recibida por Bernabé Cano

Mundial de Argentina

El “XI Campionat del Mon de Pilota a Mà”, se celebrará del 6 al 12 de abril en la localidad argentina de Mendoza.

Los y las pilotaris convocados por Juanma Garrido y Víctor Bueno para este Mundial 2026 en Argentina son:

Selección femenina: Ana, Victoria, Mar Giménez, Amparo, Irene, Mar Alfonso y Mònica.

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Selecció masculina: José Luis, Diego, Giner, Pere Roc II, Alejandro, Seve, Puchol, Nacho, De la Vega, Sergi Belda y Marc Morant.