Servides les semifinals de la Lliga d’escala i corda
Alfara-La Baronia A i La Baronia B-Moncada es disputaran els bitllets per a la final de Primera els caps de setmana de l’11 i del 18 d’abril
La 28ª Lliga d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2026 ha completat l’última jornada de la fase regular amb resultats determinants que han acabat de configurar els encreuaments dels equips classificats per a les semifinals, on accediran els dos primers de cada grup, CPV La Baronia B i CPV La Baronia A, al grup A, i Disid Alfara del Patriarca i CPV Moncada, al grup B.
En aquesta jornada definitiva, han sumat la victòria Traverauto Riba-roja, CPV La Baronia A, Camisolar Massamagrell B, Disid Alfara del Patriarca A, CPV La Baronia B i CPV Massamagrell A.
En el grup A, CPV La Baronia A ha tancat la fase amb una contundent victòria per 60 a 10 davant Ovocity Marquesat, assegurant una plaça en semifinals com a segon classificat.
També ha complit CPV La Baronia B, que ha superat a Lairabas Invers. Faura per 60 a 30 per a mantenir-se en el liderat del grup i certificar la seua classificació per a la següent fase. Per la seua part, CPV Massamagrell A ha posat el punt final amb una victòria per 60 a 0 davant CPV Torrent A i molt prop de les semifinals.
Pel que fa al grup B, Disid Alfara del Patriarca A ha sigut un dels grans protagonistes en imposar-se amb autoritat a CPV Moncada per 60 a 30, un triomf clau que li permet assegurar el liderat i furtar-li-ho en l’última jornada als montcadins.
Traverauto Riba-roja també ha tancat amb bones sensacions després de vèncer per 60 a 50 a RK Palanca Fontestad Foios en una partida molt igualada. A més, Camisolar Massamagrell B va superar a Caixa Popular Manises A per 60 a 45, encara que sense opcions ja de modificar els llocs d’accés a semifinals.
Els encreuaments per a semifinals seran entre Disid Alfara del Patriarca i CPV La Baronia A i entre CPV La Baronia B i CPV Moncada els caps de setmana de l’11 i del 18 d’abril en partides d’anada i tornada.
Montserrat i Faura ja comanden El Corte Inglés en Primera carrer
Victòries per a montserraters, faurers, Massalfassar i Foios en la segona jornada
Este cap de setmana s’ha disputat la segona jornada del 51é Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés 2026 de galotxa en la categoria de Primera carrer. Després de quatre partides disputades, es van fer amb la victòria Electrofassar Massalfassar, Mobles Guillén Faura, Lanzadera Montserrat A i RK Palanca Fontestad Foios.
Lanzadera Montserrat A i Mobles Guillén Faura A continuen mostrant-se molt sòlids en aquest inici de competició i tornen a guanyar per segona jornada seguida, consolidant-se en la part alta de la classificació com a primer i segon amb sis i cinc punts, respectivament.
Montserrat va sumar el segon triomf amb autoritat després de vèncer a Ovocity Marquesat A per 70 a 45 fora de casa. Els montserraters es van fer amb els tres punts en una canxa difícil com la d’Alfarb i deixen als locals com a l’únic equip encara sense puntuar.
Així mateix, Mobles Guillén Faura A va començar molt bé la partida davant CPV Albuixech posant-se 25 a 5, però els albuixequins es van refer amb un gran Jorge i es van posar a un sol joc (30-25). Tot i això, Faura, que compta amb Carlos ‘El Puma’ de rest i amb Héctor II al mig enguany, va poder fer-se amb la victòria tot i que el CPV Albuixech els va aconseguir furtar un punt per a estrenar el seu caseller (50-70).
Electrofassar Massalfassar es va fer amb la primera victòria del campionat després de vèncer per 70 a 45 davant Nou Splay Quart de les Valls en una partida que va començar molt igualada (15-15) i on les pegades del ‘Moro’ i Rafa pels locals i de Joan i Álex pels visitants, van fer molt bonica la partida, on finalment es va imposar l’equip de Massalfassar, que és cinquè amb tres punts pels dos amb que es queda Nou Splay Quart de les Valls, sisé.
Finalment, RK Palanca Fontestad Foios va superar al CPV Borbotó per 70 a 35, amb una actuació molt completa d’Arnau i Marc Barber davant un rival que va aguantar molt bé a l’inici amb Guillem Cuadrat i Adrián (30-25), però que no va poder seguir el ritme dels locals en el tram final.
La pròxima jornada serà la tercera de la fase regular i deixarà enfrontaments entre Mobles Guillén Faura A i RK Palanca Fontestad Foios A, entre Nou Splay Quart de les Valls i Ovocity Marquesat, entre CPV Borbotó i CPV Albuixech i entre Lanzadera Montserrat A i Electrofassar Massalfassar.
Gavarda consolida el seu liderat en la lliga de raspall masculí
El passat cap de setmana ens va deixar una partida d’infart pel primer lloc en la 43ª Lliga Raspall Trofeu Diputació de València 2026 entre el CPV Gavarda i Clínica Agustí Alzira, de la qual els gavardins van eixir vencedors.
La primera de les dos partides d’este cap de setmana va resultar en un 40 a 0 a favor de Bicorp. D’esta manera, l’equip de Bicorp s’aprofita de la derrota dels d’Alzira per a situar-se provisionalment en la segona posició amb 7 punts.
Res va tindre a veure la partida disputada a Alzira, sent que l’equip de Gavarda es va fer per la mínima amb la victòria per 35 a 40 en un partida que definiria al líder de la classificació. D’esta manera, l’equip de Clínica Agustí Alzira se situa en la tercera posició amb 6 punts a tan sols 2 dels de Gavarda, que ocupen el primer lloc amb 8 punts.
Cal recordar que tots els equips de la competició, excepte l’equip de Bicorp Es Raspall, tenen una partida pendent.
La jornada 6 enfrontarà als equips de Gavarda i Bicorp, i al de Aielo de Malferit i Clínica Agustí Alzira.
Massamagrell, Beniparrell i Moixent, al capdavant de la Lliga de raspall
La 43ª Lliga de raspall en la categoria de Primera femenina ha disputat la seua cinquena jornada de la fase regular amb victòries per a Tapizados Calse Moixent Forn Llandete, Ajuntament de Beniparrell A, CPV Massamagrell A i Cooperativa El Progreso Bicorp.
En el grup A, CPV Massamagrell A ha tornat al camí de la victòria després de superar a CPV Carlet Volea per 40 a 30, resultat que deixa a les massamagrellenques com a colíders amb 9 punts i a les carletines terceres amb sis punts.
Ajuntament de Beniparrell A també ha firmat una actuació molt sòlida en imposar-se amb claredat a Justo Ballester Meliana B per 40 a 10. Amb el triomf les beniparrellines se situen segones també amb 9 punts.
Pel que fa al grup B, Tapizados Calse Moixent Forn Llandete ha aconseguit una contundent victòria per 40 a 10 davant Justo Ballester Meliana A, un resultat que li permet situar-se líder del grup B ja que la partida entre CPV El Genovés A i CPV Dénia va quedar suspesa.
A més a més, Cooperativa El Progreso Bicorp va sumar un triomf important després de véncer a Ondara Confeccions Ortiz per 25 a 40. Amb el resultat, les bicorines són quartes amb 6 punts i les ondarenques es queden cinquenes amb 3 punts.
