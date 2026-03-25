Presentades les finals de la Lliga CaixaBank Pro2 que tancaran l'edició de 2026
El trinquet de Guadassuar acollirà les dos partides el 29 de març a partir de les 17.00 hores amb raspall i a les 18.30 hores amb escala i corda. Terrades II i Terrades I (Ondara-Portal de la Marina) s'enfrontaran a Bonillo, Rosen i Izán (Sueca) a les 17:00h i després serà el torn per a Abel i Rubén (Moixent) contra Vicent i Ulisses (Vinalesa)
Este dimarts s'ha presentat en l’Alqueria Julià les dos últimes finals de la Lliga CaixaBank, que se celebraran este 29 de març en el trinquet de Guadassuar. Les modalitats de Pro2 posaran el fermall d'or a esta nova edició del campionat. La Lliga CaixaBank de raspall Pro2 obrirà la jornada del diumenge a les 17.00 hores amb la batalla pel títol entre els equips de Terrades II i Terrades (Ajuntament Ondara-Portal de la Marina) contra el de Bonillo, Rosen i Izán (Ajuntament de Sueca). A les 18.30 serà el moment per a decidir als últims campions, que eixirà de l'enfrontament entre Abel i Rubén (Moixent) contra Vicent i Ulisses (Vinalesa). Estes dos finals podran veure's en directe a través de la retransmissió que es realitzarà pel canal de YouTube de la Federació de Pilota Valenciana.
L'acte ha comptat amb la presència del director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas; la president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el coordinador de pilota en la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Ondara, Jordi Ruiz; i els jugadors finalistes a excepció de Bonillo.
Declaracions
El director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana ha destacat la importància que té esta categoria. “La Lliga CaixaBank Pro2 és una oportunitat per a tots els que porteu una projecció ascendent. És una competició en la qual demostrar que podeu competir contra els millors. De fet, alguns ja ho heu fet en ocasions puntuals. Des de CaixaBank ens alegrem molt de compartir eixa il·lusió per la pilota amb les futures generacions. Perquè este esport forma part de la identitat valenciana i volem continuar donant-li el nostre suport”.
La final de la Lliga CaixaBank de raspall Pro2 enfrontarà a Marc i Álex Terrades (Ondara-Portal de la Marina) contra Bonillo, Rosen i Izán (Sueca). Els germans van liderar la fase regular amb 8 punts i van destronar en semifinals a dos jugadors que havien guanyat per separat els títols de 2024 (Boronat) i 2025 (Javier). Mentres que el trio ha sabut adaptar-se als diferents canvis. Un equip que començava amb Bonillo i Ibiza que es va reconvertir a trio amb Rosen i Pau Sales. El punter es va lesionar en l'última jornada i va entrar Izan amb molta confiança per a passar l'eliminatòria. Són dos equips en els quals tant Marc Terrades com Bonillo han participat també en partides de Pro1 cobrint lesions. D'esta final parlava Jordi Ruiz, en representació de l'Ajuntament d'Ondara: “Vos desitge molta sort a tots, però especialment als dos germans Terrades. Dos Ondarencs que porten tota la vida jugant a pilota i que per a nosaltres són un orgull. Des d'Ondara continuarem donant suport a este esport que és la nostra identitat”.
En esta línia, Vicent Molines expressava el seu agraïment: “És d'agrair i ho diré cada vegada que ens reunim, perquè en estos temps sempre costa, i tindre a entitats com CaixaBank, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i els Ajuntaments que aposten per la pilota és d'agrair. Ací en CaixaBank tenim el nostre valedor, que és Jaime Casas, que a més és un gran aficionat. Així com a Tino que sempre està en cada acte donant suport”.
La segona final tindrà lloc a les 18.30 hores amb Abel i Rubén (Moixent) contra Vicent i Ulisses (Vinalesa). Els de Moixent ja van guanyar a casa 60-30 als seus rivals en un trinquet on la parella havia crescut jugant. Van passar com a primers en la fase regular amb 7 punts i van eliminar al trio de Massalfassar. En l'altre costat de la corda, la parella de Vinalesa arriba amb la moral pels núvols després de derrotar a l'equip de Sueca en la primera semifinal per 60-20 i en la tornada amb una remuntada apassionant (60-55).
Finalment, Tino Bendicho indicava la bona faena que s'està fent amb els jóvens jugadors: “Per a nosaltres esta final té un sabor especial perquè és la culminació dels programes que tenim, sobretot el de Tecnificació. Que arribeu ací per a nosaltres és un orgull. És un reflex que el projecte està funcionant”.
Calendari de la final
Directe YouTube de la Federació de Pilota Valenciana
Diumenge 29 de març | Trinquet de Guadassuar
17:00 hores: Gran Final Liga CaixaBank de raspall Pro2: Terrades II i Terrades (Ajuntament d’Ondara-Portal de la Marina) contra Bonillo, Rosen i Izán (Ajuntament de Sueca)
18:30 hores: Gran Final Liga CaixaBank de escala i corda Pro2: Abel i Rubén (Ajuntament Moixent) contra Vicent i Ulises (Ajuntament Vinalesa)
