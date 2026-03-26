Canals inaugura les Trobades de Pilota a l’Escola 2026
550 alumnes de Primària de 18 centres educatius participaren en la primera jornada del programa al Poliesportiu Municipal
El Poliesportiu Municipal de Canals va ser aquest dijous l’escenari de l’estrena de les Trobades de Primària de Pilota a l’Escola 2026. 550 alumnes de 4t curs de Primària van participar en una jornada de pilota i diversió dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la seua Direcció General de l’Esport, que porta en marxa des de l’any 2005.
Xiquets i xiquetes de 4t curs de 18 centres de les poblacions d’Alcàntera de Xúquer, l'Alcúdia, Alginet, Anna, Antella, Barxeta, Bicorp, Bolbaite, Canals, Enguera, Gavarda, Montesa, Navarrés, Quesa i Xàtiva van ser els i les protagonistes de la jornada durant tot el matí.
La cita va comptar amb la presència de l’alcalde de l’Ajuntament de Canals, Nacho Mira; el regidor d’Esports, Edu Badal; i el coordinador d’Esports, Alberto Vidal, que van estar recorrent les diferents pistes i espais d’oci habilitats per a l’ocasió.
Centres participants
Els centres participants a la Trobada de Pilota a l’Escola de Canals van ser: CEIP Cervantes d'Alcàntera de Xúquer, CEIP Mestre Emilio Luna d'Alginet, CEIP Maestro Jaime Aparicio Pérez d'Anna, CEIP Xarquia d'Antella, CEIP Carles Salvador de Barxeta, CEIP Los Pinos de Bicorp, CEIP Albait de Bolbaite, CEIP Vicente Rius Guillemes de Canals, Colegio Cervantes de Canals, CEIP José Mollà de Canals, CEIP Eduardo López Palop d'Enguera, CRA Escoles del Xúquer de Gavarda-Sumacàrcer, CEIP Batallar de l'Alcúdia, CEIP Vicent Blasco Ibáñez de Montesa, CEIP San José de Calasanz de Navarrés, CEIP Luis Vives de Quesa, CEIP La Bola (Antic Beato Jacinto Castañeda) de Xàtiva i Colegio Ntra. Sra. de la Seo de Xàtiva.
19 Trobades de Primària
El calendari de Trobades del nivel de Primària de 2026 continuarà el dijous 16 d’abril al Poliesportiu Municipal de Silla, altra de les cites habituals en els últims anys.
Enguany s'ha augmentat el número de trobades, passant de les 11 de 2025 a 19 en 2026. S’han duplicat les trobades en la provincia de Castelló, on es faran a Benicarló, Xilxes i dos en Casteló de la Plana. Alacant passa de 4 a 6, amb totes les Trobades programades en instal·lacions de pilota valenciana. Per la seua part, València bota de 5 a 9 jornades.
L’objectiu d’aquesta pujada en el número de Trobades és apropar les seus als centres educatius participants per tal d’evitar, dins el posible, els desplaçaments llargs.
Per a les 19 trobades, que tindran lloc entre el 26 de març i el 4 de juny, s'han inscrit quasi 200 centres de tot el territori amb una participació estimada d'uns 8.000 alumnes que jugaran més de 2.000 partides.
Després de la jornada de Silla, el dimarts 21 d'abril tindrà lloc la tercera Trobada a Ontinyent. El dia 23 es celebrarà la primera jornada a la província d'Alacant, en aquest cas a Agost. Massalfassar, Dénia, Tavernes de la Valldigna, Benicarló, Xilxes, Beniparrell, Petrer, Castelló de la Plana, Muro d'Alcoi, Piles, Benidorm o Favara seran altres escenaris de les Trobades de Primària 2026.
