La FPV i Baleària signen el conveni de col·laboració per a 2026
La Federació de Pilota Valenciana i Baleària van signar aquest dijous el conveni de col·laboració per a 2026. L'acte es va celebrar a la sala multiespai l'Androna, a l'Estació Marítima Baleària de Dénia, amb la presència de Maribel Pérez, gerent de la Fundació Baleària; Vicent Molines, president de la FPV; i José Bisquert, en representació del Club Pilota Valenciana Dénia.
Declaracions
Segons Maribel Pérez, "com a Fundació i com a empresa de la Comunitat Valenciana que som és molt important oferir el nostre suport a la pilota i a la Federació. Pensem que hem de posar en valor el nostre esport autòcton i hem de continuar col·laborant amb la FPV com hem fet durant tants anys".
Aquesta col·laboració s'emmarca en la tasca que es fa en la Fundació Baleària des de fa més de 20 anys: "En la Fundació Baleària treballem en 4 vies: ambiental, social, cultural i esportiva. Dins de l'àmbit esportiu, la pilota és el nostre esport tradicional, un esport que es pot practicar en qualsevol carrer de qualsevol poble, té molts valors i s'ha de defendre i donar a conéixer", va explicar Maribel Pérez.
En paraules de Vicent Molines, "des de la FPV volem agrair a Baleària la seua col·laboració any rere any amb el nostre esport i al mateix temps amb la nostra identitat i la nostra cultura. Baleària i la FPV s'identifiquen, els valors de la pilota en els valors de la Fundació Baleària i ens dóna molta visibilitat, i espere que aquesta col·laboració perdure en el temps".
Fundació Baleària
La Fundació Baleària es va crear en 2004 amb la finalitat d'incentivar l'intercanvi cultural i les activitats de caràcter social i ambiental en tots aquells territoris en els quals opera la naviliera.
Des d'aquell moment, l'entitat ha contribuït a l'enfortiment cultural i a la cohesió social i ha buscat sempre complir amb els compromisos definits en el Codi de Conducta i Ètica Empresarial de Baleària, orientant-se també amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU.
- Campeonas de Copa con una remontada para la historia
- La postura del Celta de Vigo con Unai Núñez de cara al verano
- Hugo González, excanterano del Valencia CF, marca el gol de la jornada con una falta impecable en el 92'
- Cambio radical en la situación de Ferran Torres
- El 'debut soñado' del nuevo técnico del Valencia CF Mestalla
- SUPER caza en València a Justin de Haas, el primer fichaje del Valencia CF 26/27
- Presión Mundial para Gattuso: cielo o infierno en el partido más importante de su vida
- Gayà se pone la máscara para jugar contra el Celta: Cara y cruz en el entrenamiento del Valencia CF