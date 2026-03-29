Ondara-Portal de la Marina i Moixent s'emporten la Lliga CaixaBank de raspall i escala i corda Pro2
Terrades II i Terrades (Ondara-Portal de la Marina) es van emportar el títol en raspall Pro2 contra Bonillo, Rosen i Izán (Sueca) per 25-15
Abel i Rubén (Moixent) van guanyar la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro2, imposant-se a Vicent i Ulises (Vinalesa) per 60-50 en el trinquet de Guadassuar
La Lliga CaixaBank ha posat este diumenge el punt i final a les cinc competicions que s'han desenrotllat des d'el mes de gener passat. El trinquet de Guadassuar ha sigut l'escenari encarregat d'acollir les últimes finals de la categoria Pro2. En la Lliga CaixaBank de raspall Pro2, l'equip de Terrades II i Terrades (Ajuntament d'Ondara-Portal de la Marina) es va imposar per 25-15 al trio de Bonillo, Rosen i Izán (Ajuntament de Sueca). Després va ser el torn per a la competició d'escala i corda Pro2, amb un títol que va acabar a les mans d'Abel i Rubén (Ajuntament de Moixent) després de derrotar a Vicent i Ulises (Ajuntament Vinalesa) per 60-50.
El trio de Sueca al dau
La primera partida va començar amb el trio de Sueca al dau, amb Izan encarregant-se de tancar un joc en el qual els dos equips van iniciar molt nerviosos. Els blaus semblaven trobar-se més còmodes però no van ser capaços de trencar des de la resta. Els germans Terrades van tardar a frenar a un Bonillo que des del dau es treia dos quinzes directes per a posar-se 10-05. La parella estava deixant arrere la pressió amb un Álex Terrades que també s'animava amb la treta directa i un Marc Terrades que sentenciava per a igualar a 10.
Ondara aconseguia trencar el marcador
L'equip d'Ondara-Portal de la Marina aconseguia des del resto trencar el marcador amb els blaus més imprecisos. Un joc que va marcar la final. Els germans Terrades semblaven imparables però un sensacional Bonillo ho evitava amb dos quinzes a la galeria. Terrades II evitava la sorpresa amb una altra treta directa que no va poder retornar el de Sueca i la final es va anar al 20-10. El caràcter de Rosen ficava al trio en la partida amb un gran joc que va tindre color blau per a retallar distàncies. Però als d'Ondara-Portal de la Marina no els va tremolar el pols per a tancar des del dau una final en la qual van ser mereixedors del títol. Els primers germans a aconseguir una Lliga CaixaBank.
En la Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro2 la final va ser per trams però amb un desenllaç brillant per part de l'equip de Moixent. Vicent i Ulises van dominar els dos primers jocs amb bastant autoritat, encara que van ser ràpidament neutralitzats pels seus rivals. Després de dos intensos jocs, el marcador continuava empatat (30-30). Els de Vinalesa van començar a sentir-se superiors aprofitant diversos errors de comunicació en la parella campiona. Els blaus obrien dos jocs d'avantatge i es posicionaven com a seriosos candidats al títol. Amb Val per a ampliar la distància a tres, els de Moixent aconseguien rescatar un joc clau (35-40).
La final estava de cara per als de Vinalesa que aconseguien mantindre l'avantatge de dos jocs fins al 40-50. Els rojos van reaccionar a les mans d'un extraordinari Rubén que castigava una vegada i una altra a Vicent. Abel feia cada quinze de pilota parada i els de Moixent li donaven la volta al marcador (55-50). Primer Rubén deixant-la curta amb tota la intenció i després Abel amb una descàrrega, els rojos es posaven amb un Val que no van desaprofitar per a emportar-se el títol de campions.
Lliurament de premis
En el lliurament de premis va participar el director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas; el Tècnic d'Esports en la Generalitat Valenciana, Rodrigo Aranda; el coordinador de pilota en la Generalitat Valencinaa, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; i el vicepresident de la FPV, Pau Gallego; l'alcalde de Sueca, Julián Sáez; l'alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch; l'alcalde de Vinalesa, Javier Puchol; i l'alcalde de Moixent, Guillermo Jorques.
