Comença el somni daurat de la selecció valenciana
El combinat de la Comunitat Valenciana marxa cap a Argentina amb l'objectiu de revalidar el seu domini mundial en el Campionat de Pilota a Mà. L'expedició, amb 11 jugadors i 7 jugadores, va visitar la Diputació de València abans d'emprendre el viatge cap a la cita de Mendoza, que arranca el dia 6
La selecció de la Comunitat Valenciana comença el seu camí cap a la defensa del títol absolut del Campionat del Món de Pilota a Mà, certificat fa 3 anys en la cita d'Alzira. Enguany, amb parada a l’Argentina, el nostre combinat vol brillar com el sol de la bandera 'albiceleste' i tornar a ser el referent internacional com ho ha sigut durant les darreres cites mundialistes. El somni és daurat i el camí acaba de començar.
Diputació de València
La primera parada, aquest dilluns, va ser la Diputació de València, on el seu president, Vicent Mompó, va voler rebre a l'expedició abans de deixar la 'terreta'. El dirigent provincial, gran aficionat i defensor del nostre esport, va viure en directe l'experiència internacional durant gran part de l'Europeu celebrat en 2024 a Portugal.
"Sóc gran però encara me clavaria dins d'alguna maleta per anar-me'n a Argentina", va ser el primer que va dir Mompó davant del planter d'esportistes i mitjans de comunicació, desitjós de sumar-se al grup. "Des de la Diputació de València ens vam comprometre a estar sempre al costat del que és nostre, i no n'hi ha res més nostre que el nostre esport autòcton, que la pilota. Sempre jugarem amb tot el que puguem, i esperem que ens representen com sempre fan i ens brinden títols, perquè és una selecció que aspira al màxim i estic convençut que aixina será", va destacar el president de la Diputació de València.
Mompó no només va ser exigent amb la selecció, sinò també amb les mateixes institucions publiques: "És un deure de l'administració fer arribar el nostre esport autòcton a tots els valencians i totes les valencianes. He tingut l'experiència d'estar en diferents situacions al voltant de la pilota i m'he adonat de que hi ha valencians i valencianes que no només no coneixen la pilota, sinò que no saben que n'existeix". "Això és un fracàs de l'administració, perquè tenim totes les ferramentes possibles: l'educació, els mitjans de comunicació, les pròpies institucions… No podem perdre els nostres arrels, l'objectiu és ajudar als nostres esportistes, perquè també suposa que els xiquets i les xiquetes que comencen ara a jugar es puguen mirar en eixe espill del món professional".
Per la seua part, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, va intentar 'consolar' a Vicent Mompó amb un regal, una samarreta de la selecció amb el seu nom: "El president no pot vindre per motius d'agenda però forma part també de l'equip que anem a Argentina".
En aquest sentit, Molines va destacar que la Diputació de València "creu i fa una aposta clara i definida per la pilota valenciana, i per a la FPV és molt important tindre eixe suport per dur a terme totes les nostres accions com a Federació".
Segons el dirigent federatiu, la selecció inicia el camí cap Argentina una setmana abans de l'inici de la cita mundialista "amb l'objectiu d'aclimatar-nos a les instal·lacions i als horaris durant aquestos dies per poder traure el màxim rendiment a la competició".
En clau esportiva Molines va destacar que el Mundial "va a ser difícil. Actualment som els campions absoluts, campions masculins i subcampiones femenines. Hi ens trobarem amb seleccions molt preparades i especialistes en les diferents modalitats, però nosaltres intentarem donar el millor nostre per estar orgullosos dels xics i les xiques que van a representar a la selecció de la Comunitat Valenciana".
Després de la recepció la selecció va partir en bus cap a Madrid, on va agarrar un vol en dirección a Buenos Aires. En la capital argentina, un altre avió portarà durant a l'expedició cap a Mendoza, en busca d'eixe somni daurat.
Expedició
Llistat selecció masculina
Adrián. 35 anys. Quart de Poblet
Alejandro. 21 anys. Montserrat
Diego. 22 anys. Onda
Giner. 27anys. Murla
José Luis. 26 anys. Benidorm
Marc Morant. 23 anys. Tormos
Nacho. 37 anys. Beniparrell
Pere Roc II. 33 anys. Benidorm
Puchol II. 34 anys. Vinalesa
Sergi. 31 anys. Agost
Seve. 26 anys. Castelló
Llistat selecció femenina
Amparo. 26 anys. Moncada
Ana. 26 anys. Beniparrell
Irene. 22 anys. Massamagrell
Mar Alfonso. 18 anys. Foios
Mar Giménez. 25 anys. Bicorp
Mònica. 32 anys. Massamagrell
Victoria. 24 anys. València
Cos tècnic
Juanma Garrido. 48 anys. Xaló
Víctor Bueno. 35 anys. Meliana
