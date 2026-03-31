Gran final del XV Trofeu Filósofo al Trinquet Ciscar de Piles: Iván i Momparler contra Montaner i Raúl

Diari i Murcianet es classifiquen tercers en guanyar Vercher i Lorja en una mala partida

Finalistes i quarts classificats del XV Trofeu Filósofo de Piles de raspall professional / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

El Trinquet Ciscar de Piles acull este dimarts, 31 de març, la gran final del XV Trofeu Filósofo de raspall professional. Iván i Momparler juguen contra Montaner i Raúl.

Els primers van superar les semifinals en guanyar a Diari i Murcianet per 25-20 en una gran partida mentre que el rest d'Almiserà i el seu company Raúl superaren Vercher i Lorja en l'altre encontre de classificació (25-20) en una altra boníssima actuació.

Partida mala a Xeraco

La partida pel tercer i quart llocs del trofeu s'ha disputat este dilluns al Trinquet Municipal de Xeraco amb victòria de Diari i Murcianet per 25-00. L'enfrontament no ha estat a l'altura dels anteriors i ha decebut als aficionats.

La jornada d'este dimarts al Trinquet Ciscar de Piles s'enceta amb un primer encontre a les 17 hores: Ian i Néstor contra Ximo i Canari. A continuació, la gran final: Iván i Momparler vs Montaner i Raúl.

