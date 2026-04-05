"La selecció va a donar la millor versió"
Juanma Garrido, cap del cos tècnic del combinat de la Comunitat Valenciana, afirma que els jugadors i jugadores estan a punt per "fer un gran paper" en el Mundial d'Argentina, que comença aquest dimarts
FEDPIVAL
El seleccionador, Juanma Garrido, espera poder defendre el títol masculí en llargues i joc internacional i que en dones es torne al nivell de la cita mundialista d'Alzira 2023, on les nostres van ser subcampiones
Juanma Garrido afronta la seua tercera cita internacional de categoría absoluta, segona com a cap del cos tècnic de la selecció de la Comunitat Valenciana després de l'Europeu de Portugal.
Ara amb la companyia de Víctor Bueno, que s'estrena com a tècnic, Garrido espera que la nostra selecció mantinga el nivell de l'anterior cita mundialista, amb campionat masculí, subcampionat femení i títol absolut.
· Quina és l'avaluació per part del cos tècnic de la convocatòria per aquest Mundial?
- En el cos tècnic estem molt contents de la selecció que hem fet. Hem tingut alguna baixa sensible, com De la Vega, però tenim jugadors i jugadores de moltíssim nivel amb la incorporació d'Adrián i pensé que podem fer un gran paper.
· Com es valora aquesta setmana d'entrenaments en terres argentines, aquesta nova 'experiència pilot'?
- L'experiència d'aquesta setmana és molt positiva perquè ha servit per cohesionar al grup, tot i que ja estava molt cohesionat. Hem pogut adaptar-nos a la franja horària argentina, a les instal·lacions, al menjar, i això és fonamental per poder rendir al màxim nivell.
· Quines dificultats s'ha trobat l'expedició a nivell esportiu?
- Quan eixim del nostre territori mai saben el que ens anem a trobar. En el cas del Mundial de Mendoza, per exemple, el camp de joc internacional és de gespa natural, està un poc sec, segur que donarà alguna sorpresa durant les competicions. Però nosaltres, igual que totes les seleccions, ens hem d'adaptar a allò que ens trobem.
· Què ens podeu dir de la modalitat autóctona, el manito o pilota a 4 parets?
- El manito és molt semblant a un esquaix, a un frare, es juga amb pilota de goma, a la qual no estem acostumats. Pel que hem provat és una modalitat que no se'ns dóna malament perquè el nostre ritme de joc és ràpid.
· Què podem esperar de la nostra selecció en aquest Mundial?
- En termes generals, la nostra selecció aspira a revalidar el títol absolut de l'Europeu de Portugal i el Mundial d'Alzira. Les altres seleccions faran un gran paper perquè en els últims 10 anys han evolucionat moltíssim. No obstant això, en la selecció de la Comunitat Valenciana hem dedicat molt de temps i sacrifici per a preparar aquest Mundial i pensé que podem donar la nostra millor versió i revalidar el títol.
· Quins són els objectius màxims?
- Parlant per modalitats, anem a intentar revalidar el títol en llargues, on som especialistes, i en joc internacional, ja que portem una gran trajectòria en aquesta modalitat. Quant a la selecció femenina, ens agradaria molt donar un pas endavant i recuperar almenys el nivell del Mundial d'Alzira; quedar subcampiones ja seria un gran èxit.
· En aquesta cita internacional comptes amb la incorporació de Bueno com a tècnic.
- Víctor Bueno és un gran professional, s'ha adaptat molt bé perquè és un gran coneixedor de la selecció, ja que té una gran trajectòria des de fa més de 15 anys, i per tant la seua aportació és molt positiva.
· En qualsevol cas, a l'espera de la competició, s'ha de valorar el treball fet fins ací.
- Des del cos tècnic i des de la Federació estem molt agraits a les institucions, la Generalitat Valenciana, les Diputacions de València, Alacant i Castelló i la marca 'Comunitat de l'Esport', i també valorem l'esforç que estan fent els jugadors i les jugadores per aquestes dos setmanes fora de casa suposa deixar moltes coses a banda.
