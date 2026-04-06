L'aire fresc de la selecció
Alejandro, Sergi, Tormero i Mar Alfonso representen les novetats del combinat de la Comunitat Valenciana en una cita internacional absoluta
FEDPIVAL
La selecció de la Comunitat Valenciana afronta des d'aquest dimarts la defensa del títol mundial conquistat fa 3 anys a Alzira. El bloc que ens representarà en la cita de Mendoza (Argentina) aposta per la solidesa i l'experiència, ja que el gruix, tant en xics com en xiques, ha estat presents tant en l'Europeu de 2024 com el Mundial de 2023.
Tot i això, la convocatòria presenta incorporacions que aportaran frescura, il·lusió i qualitat, tant entre el planter de jugadors i jugadores com en el cos tècnic.
4 jugadors i jugadores, Alejandro, Sergi, Tormero i Mar Alfonso, s'estrenaran en una competició internacional absoluta amb la nostra selecció, mentre que Víctor Bueno, amb 4 mundials i 4 europeus a la seua motxilla, debutarà com assistent de Juanma Garrido.
BUENO
Víctor Bueno ha estat present en l'expedició valenciana a les cites internacionals des de 2010, on va debutar a l'Europeu celebrat a València. Amb el pas del temps, va estar cridat per al Mundial dels Països Baixos (2012), Massamagrell (2014), Colòmbia (2017) i Alzira (2023) i els Europeus de França (2015), Països Baixos (2018) i Portugal (2024), amb tres seleccionadors diferents.
"Amb el que me quede és que durant tots aquestos anys he compartit selecció amb les màximes figures de la pilota en eixe moment: Àlvaro, Genovés II, Puchol, Pere Roc, Nacho, Martines, Pablo de Sella... Les anècdotes i les vivències és el més bonic que té la selecció", asegura el mitger de Meliana als seus 35 anys.
Segons Bueno, pot aportar la seua experiència a l'hora de "saber com és una concentració, què poden pensar o necessitar els jugadors, la pressió de jugar per un títol".
El canvi de la canxa a la banqueta va requerir d'un procés de reflexió: "Després de tants anys en la selecció i tot el que m'ha aportat a nivell personal i professional havia de dir que sí. Han estat 16 de manera continuada i li dec moltes coses a la selecció".
La seua tasca en aquesta cita de l'Argentina es basarà en "ajudar a Juanma (Garrido) a programar i fer els entrenaments, oferir la meua visió i experiència i relacionar-me amb els jugadors. Porte molts anys en la selecció i les he vist de tots els colors".
ALEJANDRO
El rest de Montserrat és tota una realitat ja de l'escala i corda als seus 21 anys, però aquesta será la seua primera cita com a internacional absolut, després d'haver estat a l'Eurojove dels Països Baixos 2021.
"Tenia una il·lusió molt gran de poder vindre a l'Argentina i vaig esforçar-me per poder estar ací. Dels xics sóc el més jove, però n'hi ha molt bon ambient i som com una família", destaca Alejandro.
El montserrater pensa que pot aportar "l'energia de la meua Joventut i la il·lusió de fer-ho el millor possible. Emportar-nos el Mundial és el nostre objectiu, si donem el nostre nivell ho podem aconseguir"
SERGI
Als seus 31 anys, Sergi Belda ha estat durant molt de temps prop de la selecció, però aquesta será la seua primera participació: "És una oportunitat que he d'agrair. És cert que fa molts anys que mestic a un bon nivell i és un orgull que el cos tècnic haja confiat en mi per ajudar especialment en llargues".
"És un plaer i una sort compartir entrenaments i concentració amb gent a la qual realment admire. Me crida l'atenció la naturalitat de tots, en una primera experiència com és la meua podía estar nerviós però està eixint tot rodat", afirma Sergi.
El banca d'Agost espera "oferir el nivell que sé que tinc i ser útil a la selecció". Sergi se'n recorda de "la gent que ha fet possible que jo estiga ací: els meus entrenadors, les persones que van crear l'escola de pilota al poble i que mantenen el club en marxa per a xiquets i xiquetes. És un privilegi ser el primer jugador d'Agost que disputa una competició absoluta amb la selecció".
TORMERO
Marc Morant, natural de Tormos -d'ahí el seu malnom- havia participat fins ara en un Eurojove, però mai havia sigut citat amb la selecció absoluta.
"No m'ho esperava, me va fer una gran il·lusió, és un somni fet realitat", afirma Tormero, de 23 anys, qui té una relació especial amb Giner, Alejandro i Diego: "els conec des de fa temps, però ara ens portem molt bé entre tots i totes. Això és el que fa estar a gust i competir amb gana".
El jugador de la Marina Alta es defineix com "un jugador polivalent que puc aportar bona energía i companyerisme. L'objectiu és guanyar i deixar a la selecció en el més alt, però també fer un vincle entre totes les persones".
MAR ALFONSO
En la llista femenina, Mar Alfonso és l'única novetat en relació al Mundial d'Alzira. La jugadora de Foios -formada a Massalfassar- ha superat les etapes de formació i presencia amb la selecció jove als Europeus dels Països Baixos (2021) i Bélgica (2025).
Als seus 18 anys, Mar no esperava estar en aquesta convocatòria: "hi ha molt de nivell entre les xiques i pensava que n'hi ha jugadores que ho fan millor que jo".
A la jove jugadora també li ha sorprés el gran ambient dins de l'expedició valenciana: "hem fet tots molta pinya i ens portem molt bé. Estar entrenant-me al costat de Mar o Victoria és com un somni per a mi". Mar espera en aquest Mundial "no posar-me nerviosa i donar el màxim possible".
