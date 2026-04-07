La Lliga CaixaBank tria als primers protagonistes del 2026
Una edició que ha tingut la millor final de raspall femení de la història, l'hegemonia de Nacho en la Lliga amb la recompensa a Francés i el títol de l'equip revelació en raspall després d'una final incompleta
La Lliga CaixaBank va obrir el camí per als primers campions del 2026. La competició més exigent de l'any i de les més prestigioses del calendari. Una prova constant durant tres mesos en la qual només dotze jugadors han sigut els triats per a emportar-se un d'eixos cinc títols. Victoria, Anabel i Marina en raspall femení, Francés Nacho en escala i corda, Iván, Momparler i Alejandro en raspall masculí. En raspall Pro2, els germans Terrades van tornar a demostrar el seu potencial, mentres que Abel i Rubén van fer el propi en la modalitat de corda.
Raspall femení
El 8 de març de 2026 es va disputar una de les millors finals de la història de raspall femení. Tota una reivindicació en el Día Internacional de la Dona. L'equip d'Ana, Mireia i Fanni (Pedreguer-Rolser) arribava invicte a la cita però es va trobar amb una extraordinària Victoria, que al costat d'Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell), es van encarregar de frenar la ratxa. Una batalla pel títol que va començar molt desbalanceada amb el trio roig més confiat i que va aprofitar per a obrir el marcador. Les subcampiones van arribar a temps remuntant amb moltíssim esforç per a igualar i decidir-se el títol en l'últim joc. Victoria va firmar una final excel·lent en la qual ja va advertir a les seues futures rivals en l'Individual.
Escala i corda Pro1
En escala i corda, Nacho continua engrandint la seua llegenda i en la seua vitrina suma la quinta Lliga CaixaBank, la tercera de manera consecutiva. El de Beniparrell es manté inalterable al pas del temps i encara no hi ha ningú que li dispute el tron. Francés va fer l'altra part del treball obtenint per fi la recompensa merescuda després de molts anys d'intentar-lo. L'equip de Benissa va derrotar als jóvens aspirants, Alejandro i Hilari, que malgrat caure en la final van deixar el seu segell com a relleu generacional. Dos futurs presents de la pilota que tindran per davant infinitat de títols.
Raspall Pro1
Com ocorre en raspall amb la consagració de Momparler i Alejandro. Dos jugadors que han crescut en qüestió de mesos per a arribar al nivell superlatiu d'Iván. L'equip de Senyera era el més jove de la competició i va arribar a una final que va acabar de manera agredolça. Marrahí, Raúl i Marc Ortega no van poder fer-los front perquè una lesió del resto de Castelló va impedir el desenllaç de la final quan anaven 10-10. Els aficionats es van quedar sense una final que segurament hauria sigut tan apoteòsica com la femenina, però que va tindre un camí vibrant. Com ho van ser les actuacions d'altres jugadors com Montaner i Tonet IV, que es van quedar a les portes sense el reconeixement merescut.
Finals de Pro2
El trinquet de Guadassuar deixava fa una setmana als últims campions amb les finals de Pro2. Els germans Àlex i Marc Terrades (Ondara-Portal de la Marina) van tocar a crits la porta del raspall Pro1 amb un campionat brillant en el qual es van imposar a jugadors amb mil batalles. Una final que va tindre a Bonillo, Rosen i Izán (Sueca) en la contra, amb el resto de Sueca especialment encertat i demostrant que el seu nivell està també per a participar en la màxima categoria.
En escala i corda va haver-hi tot un recital per part dels finalistes. Encara que Abel i Rubén (Moixent) van ser els merescuts campions amb una gran remuntada, Vicent i Ulisses (Vinalesa) es van reivindicar amb una molt bona Lliga CaixaBank. Quatre jugadors de talent que, representant als seus respectius municipis, van portar la final amb incertesa fins al 60-50 definitiu.
