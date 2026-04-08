El Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta 2026 s'emmarcarà en el 30 aniversari de la institució
El campionat de raspall masculí i femení arrancarà el 12 d'abril a Castelló, es jugarà el 14 i 18 a Càrcer, i a Guadassuar el 15 i el 19 amb doble final
Este dimarts es va presentar el Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta, que en este 2026 celebrarà una de les edicions més especials en la seua història amb motiu del 30 aniversari de la institució. El campionat de raspall masculí i femení arrancarà el 12 d'abril en el trinquet de Castelló i acabarà el 19 d'abril a Guadassuar. El municipi de Càrcer també acollirà la semifinal del 14 i la batalla pel bronze el 18 d'abril.
Presentació
L'acte va tindre lloc en la seu de la Mancomunitat de la Ribera Alta a Alzira i va comptar amb la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler; el director Esportiu de la Federació de Pilota Valenciana, Santi Navarro; l'alcalde de Càrcer, Vicente Tomas Lloret; i el regidor, Antonio Garcés; alguns dels jugadors i jugadores que participaran en el campionat.
Paqui Momparler destacava la rellevància d'este trofeu en un any tan especial. “Enguany celebrem el 30 aniversari i este trofeu de pilota ve quasi en paral·lel amb els anys que té la Mancomunitat. Es realitza des de fa ja 23 anys i va començar amb escala i corda. Des de 2019 s'està jugant a raspall i des de 2024 també amb el femení”.
Myriam serà una de les jugadores que repetisquen participació enguany i es mostrava satisfeta. ”Estic contenta de tornar a jugar este Trofeu de la Mancomunitat de la Ribera Alta. A més amb la meua companya Erika que portava molt de temps de baixa i ara torna a jugar. També jugarem amb Isabel i veig les semifinals molt equilibrades”.
Ian també parlava del nivell de la competició en raspall: “Estic molt content que compten amb mi. Són quatre equips molt forts però lluitarem per estar en la final i guanyar-la”. També Paco Lorja feia al·lusió al nivell i el seu desig que Alzira estiga en futures edicions. “Crec que seran bones partides i m'agradaria que per a la pròxima s'incorporara el trinquet d'Alzira. És un trinquet relativament nou amb bones instal·lacions. M'agradaria que el municipi s'involucrara en estos tornejos professionals perquè és un Ajuntament que a més aposta molt per les escoles i estaria molt bé que fora també seu en el futur”.
Calendari
El campionat comença el 12 d'abril en el trinquet de Castelló a les 16.30 hores amb les semifinals de raspall femení: Vanessa, Natalia i Marina, contra Clara Mireia i Laura. A continuació, serà el torn per a Iván i Raúl, que es mesuraran al trio de Ian, Murcianet i Momparler. La següent semifinal de raspall femení es jugarà el 14 d'abril en el trinquet de Càrcer amb protagonisme per a María, Júlia i Anabel, que tindran davant a l'equip d'Erika, Myriam i Isabel (18:00 hores). Mentres que el 15 d'abril es jugarà la segona eliminatòria de raspall masculí en el trinquet de Guadassuar: Vercher i Seve contra Montaner, Lorja i Marc (16:45 hores).
El tercer i quart lloc dels dos campionats es jugaran el 18 d'abril en el trinquet de Càrcer. El raspall femení es jugarà a les 17.00 i a les 18.00 hores ho faran els equips masculins. La cita que tancarà el campionat serà el 19 d'abril en el trinquet de Guadassuar a partir de les 17:00 hores amb raspall femení i a les 18:30 hores ho farà la competició masculina.
Arranca el Mundial d’Argentina amb classificacions a semifinals
La selecció de la Comunitat Valenciana es va estrenar este dimarts en el Mundial que s'està celebrant a Mendoza. En la modalitat de joc internacional, el combinat valencià es va fer amb el bitllet a semifinals després d'un gran debut davant el País Basc. Els de Juanma Garrido van remuntar un 1-3 i van arribar a posar el 5-4 en el marcador en una partida inaugural que van acabar perdent per 5-6. Després de dos victòries contundents contra l'Equador i Veneçuela (6-0), es van assegurar passar com la segona millor selecció. Les semifinals seran este dimecres a les 15:.00 hores (Espanya) precisament contra el País Basc.
En la modalitat de One Wall femení, la selecció va fer un gran paper guanyant en el debut davant Itàlia per 2-0 i va caure després pel mateix resultat contra Països Baixos. L’equip va continuar molt fort al seu grup guanyant per 2-0 contra Veneçuela i després Victoria i Mar van derrotar a Regne Unit (2-0). A la modalitat característica de Mendoza, el Manito, la selecció va emportar-se la primera victòria davant Equador per 21-3.
