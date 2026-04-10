Tercer dia del Mundial de Pilota d’Argentina amb classificació a les fases finals de one wall masculí i manito femení
Tant l’equip masculí com el femení passen als quarts de final, que se disputen demà en el cas dels xics, i dissabte, en el de les xiques
Hui s’estrena la modalitat de llargues femenina i se juga per les medalles en one wall
Ja hem arribat a l’equador del Mundial de Pilota a Mà de Mendoza (Argentina) amb la disputa de les partides de la tercera jornada de competició on la Selecció Valenciana masculina s’ha classificat a quarts de final en la modalitat de one wall després de ser segon de grup.
El mateix ha ocorregut amb el combinat femení, que passa com a segon de grup també a l’eliminatòria de quarts de final en la modalitat de manito, autòctona d’Argentina.
One wall masculí
En one wall masculí, la parella de Seve i Marc han jugat les dos primeres partides amb un triomf contra França, per 2 a 0, i una derrota ajustada contra Països Baixos, per 2 a 1.
En l’última partida de la primera fase, Seve ha format amb Alejandro, que amb una gran actuació ha sumat la segona victòria del dia per a la Selecció Valenciana en aquesta modalitat i ha segellat el bitllet per a quarts de final, que se disputaran hui mateix des de les 17:00 hores (hora espanyola).
Manito femení
Pel que fa a la modalitat de manito femení, al primer enfrontament, el duet format per Amparo i Mar Alfonso es va imposar amb autoritat a Veneçuela per 21 a 6. Posteriorment, Mar i Victoria també van aconseguir una victòria més ajustada davant els Països Baixos, amb un marcador final de 21 a 16.
No obstant això, no tot van ser triomfs per al conjunt valencià, que va caure formant amb la parella d’Irene i Mònica en l’últim duel de la primera fase contra el País Basc per 6 a 21. Amb aquests resultats, les valencianes se classifiquen com a segones de grup per als quarts de final, que estan programats per al dissabte a les 16:00 hores (hora espanyola) i on s’amidaran a Anglaterra.
Estrena de la modalitat llargues femenina
Hui ja comença la modalitat de llargues femenines, novetat en aquesta cita mundialista. A més a més, també tindrem en joc tota la fase final en la modalitat de one wall tant en categoria masculina com en categoria femenina.
Cal recordar que, pel moment, la Selecció Valenciana ha aconseguit dos medalles de bronze en joc internacional masculí i en joc internacional femení. La majoria de les partides de la Selecció Valenciana al Mundial de Mendoza es poden seguir mitjançant el compte de Facebook de la Federació de Pilota Valenciana.
- El ex del Valencia CF Juan Mata, de urgencia al quirófano
- Giro a la situación Diego López en el Valencia CF
- La dirección deportiva de Ron Gourlay llega 'tarde'
- Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- El Valencia Basket exhibe su carácter ganador y hace historia: ¡Clasificados para los playoff de la Euroliga!
- Pedro Martínez: 'Estamos en el top 6 y ahora vamos a intentar ser cabezas de serie
- El CTA diferencia los pisotones de Gerard Martín y Unai Núñez: Solo uno era roja
- Plaga de bajas en el Elche CF a tres días de recibir al Valencia CF